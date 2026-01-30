Teleshow

El cuestionamiento de Sabrina Rojas a Flor Vigna por su canción para Luciano Castro: “Si él te angustia, no hagas esto”

La exesposa del actor criticó la actitud de la cantante por la promoción de su nueva canción inspirada en la polémica del galán

La exesposa del actor criticó la actitud de la cantante

La reacción de Sabrina Rojas cobró aún más sentido tras el fuerte mensaje que Flor Vigna compartió en sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de “La vara está baja”, el tema inspirado en su relación con Luciano Castro.

Un día antes de presentar su nueva canción, Vigna publicó en Instagram un texto que generó impacto inmediato entre sus seguidores. Allí, la artista escribió: “Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Pero después de tantas mentiras, manipulación y frases como ‘si te vas, me mato’ o ‘tirate un tiro en el paladar’, hay un antes y un después en la confianza, hay algo que se rompe para siempre”.

Flor Vigna lanzó "La vara está baja"
Flor Vigna lanzó “La vara está baja”, un tema inspirado en su relación con Luciano Castro y acompañado de un impactante mensaje en redes sociales (Instagram)

El posteo, acompañado de una imagen promocional donde la artista luce una camiseta con la frase “Guapa sí, tarada no”, fue leído como una referencia directa a su expareja. La elección de esas palabras y el tono del mensaje dieron pie a que muchos interpretaran que Vigna transformó su dolor en una declaración pública de límites y autoestima. “Con el tiempo entendí que sanar no es callar y listo. Que soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente… Alquimizar el dolor. Transformarlo en aprendizaje, en conciencia”, expresó la cantante.

Esta exposición mediática fue el eje de las críticas de Sabrina Rojas en SQP (América TV). Al referirse al modo en que la artista aborda su vida privada en sus canciones y publicaciones, la exesposa del actor remarcó: “Si vos no querés que te vayan a preguntar por tu exnovio, no juegues con el tema del momento”. La conductora, que reemplaza a Yanina Latorre al frente del ciclo, señaló la contradicción entre manifestar rechazo a hablar del pasado sentimental y, al mismo tiempo, utilizarlo como materia prima de su arte y su promoción. “Si Castro te angustia, no hagas esto”, lanzó, terminante.

Sabrina Rojas señaló contradicciones entre
Sabrina Rojas señaló contradicciones entre la decisión de Flor Vigna de abordar el pasado sentimental en público y su rechazo a preguntas sobre el tema

El gesto de Vigna, tanto en la letra como en la imagen de la remera, fue entendido por muchos en redes como una forma de reivindicación personal tras una separación marcada por rumores y audios viralizados del actor. “El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón”, compartió la cantante en otro pasaje de su post, dejando en claro el impacto emocional del final de la relación.

La controversia, lejos de apagarse, sumó así un nuevo capítulo en la exposición pública de la ruptura, mezclando estrategias de promoción musical con procesos personales. Para Sabrina, la exnovia de su ex está en su derecho de hacer catarsis, pero la coherencia, opinó, exige asumir las consecuencias mediáticas: “Si vos jugás, obviamente estoy obligada a ir a preguntarte sobre tu relación con Luciano”.

Sabrina Rojas también había sido muy crítica con Griselda Siciliani: “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”.

La exposición mediática de Flor
La exposición mediática de Flor Vigna y la referencia a su vida privada fueron ejes centrales de la crítica de Sabrina Rojas en el programa SQP de América TV

Rojas centró su crítica en la aparente contradicción entre el discurso público y el manejo de la privacidad: “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”.

En otro tramo, se refirió de forma irónica a la actitud de algunas figuras del espectáculo: “Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada’”.

“Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente”, se despachó.

