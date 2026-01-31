Teleshow

La sinceridad de Oriana Sabatini en la recta final de su embarazo: “Mentiría si dijera que estoy bien”

En la última etapa de la gestación, la artista afronta desafíos inesperados que la llevan a repensar los discursos sociales y el impacto en sus emociones

Oriana Sabatini, a muy poco de dar a luz

Oriana Sabatini reveló de forma abierta el impacto físico y emocional que enfrenta en la etapa final de su embarazo. La actriz y cantante decidió abrir la puerta de su intimidad y reconocer que este proceso resultó mucho más desafiante de lo que esperaba.

Mentiría si dijera que estoy bien”, relató la joven en el streaming Resumido. De esta manera, las palabras de Oriana contrastan con la imagen habitual de la maternidad. Es que, desde la comodidad de su hogar en Roma, donde se encuentra acompañada por Paulo Dybala, Sabatini explicó que, aunque no existieron complicaciones médicas, los síntomas fueron persistentes y condicionaron su vida diaria.

Oriana Sabatini cuenta el lado menos visible del embarazo

La influencer describió su experiencia como “muy sintomática”, con un cansancio constante que afectó cada aspecto de su rutina.

La artista detalló que los malestares físicos la acompañan desde hace meses. Náuseas, vómitos y un dolor crónico se volvieron parte de su día a día.

“Es un dolor crónico y nadie me avisó que iba a pasar”, confesó, remarcando el contraste entre su vivencia real y el relato idealizado de la gestación.

Sabatini comparte que el cansancio constante durante el embarazo afectó cada aspecto de su rutina diaria y su estado de ánimo

El embarazo la llevó a modificar sus hábitos cotidianos. Relató que tuvo que dejar de entrenar y de participar en actividades que antes eran habituales, porque el cuerpo no se lo permitió en estas semanas finales.

El malestar influyó también en su ánimo. Reveló que, en más de una ocasión, se despertó sintiéndose mal y esa sensación se mantuvo hasta la tarde, afectando su apetito y sus ganas de salir.

A pesar de las dificultades, Sabatini valora la experiencia única de llevar una vida dentro suyo y reflexiona sobre su significado

Sabatini reflexionó sobre la diferencia entre lo que imaginaba y lo que realmente vivió. Admitió que pensaba que sería una experiencia mucho más agradable y destacó cómo el imaginario social suele distorsionar lo que viven muchas mujeres. A pesar de las dificultades, valoró la dimensión única de llevar una vida en su interior, aunque subrayó el “costo físico y emocional” que implica esta etapa.

La sinceridad de Sabatini deja al descubierto realidades que muchas mujeres experimentan y, al compartirlas, invita a una visión más honesta de la maternidad.

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini practicando con bebés en plena espera de su primera hija

En plena recta final de su embarazo, Oriana Sabatini instaló un tono de entusiasmo, naturalidad y apertura al mostrar cómo vive los días previos al nacimiento de su primera hija junto a Paulo Dybala. En una serie de publicaciones, la cantante y modelo expuso momentos clave de su preparación física y emocional, desplazando miedos y estereotipos habituales. “Baby mamaing con los que me van prestando”, escribió Sabatini en redes sociales, tras un paseo con una amiga y sus hijos, posicionando el humor y la cercanía como parte de su camino hacia la maternidad.

Los registros gráficos reflejaron a Sabatini en pleno ensayo de la vida maternal: la joven se mostró empujando un cochecito doble y participando de juegos y rutinas cotidianas con bebés, avanzando con “práctica” hacia el nuevo rol que le espera. Su vestimenta —abrigo largo claro, bufanda beige y jeans anchos— y el fondo invernal consolidaron la espontaneidad de la escena.

Oriana Sabatini mostró cómo se ejercita en pleno embarazo

La artista intensificó su comunicación directa al compartir una serie de instantáneas de su rutina de entrenamiento. En una de ellas, se definió: “Mientras esperas”, acompañado de un moño rosa, reforzando el guiño íntimo hacia la niña en camino.

Sabatini apostó por pilates reformer durante el embarazo. “Sigo enfocada y concentrada”, transmitió al mostrar sus ejercicios de fuerza, estabilidad y elongación específicos para gestantes. En sus propias redes, exhibió cómo priorizó el control, la alineación corporal y el trabajo sobre el abdomen y las piernas, ajustando la intensidad a las necesidades del momento.

El baby shower de Oriana Sabatini: una celebración íntima con temática Harry Potter

La figura de Sabatini se impuso en los registros deportivos: short negro, top gris de manga larga dejando la panza al descubierto y sin maquillaje. “Elijo la comodidad y la salud por sobre todo”, sostuvo la modelo y cantante en el entorno distendido del gimnasio.

El entrenamiento incluyó trabajo sobre apertura de pecho y zona lumbar, respuesta directa a los desafíos físicos de la gestación. “Cada ejercicio busca acompañar el crecimiento de la niña y mantener el cuerpo preparado”, indicó, reflejando la conexión entre respiración, elongación y autopercepción postural en este proceso.

