Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

La modelo compartió sus ejercicios junto a sus miles de seguidores

Oriana Sabatini compartió en sus redes sociales una mirada íntima de su rutina de entrenamiento durante la víspera de Navidad, mostrando cómo transita el último tramo de su embarazo. La actriz y cantante publicó imágenes realizando pilates y sumó una fotografía donde se observa el crecimiento de su pancita, reflejando la particularidad y emoción de esta etapa.

En el video se puede ver a Sabatini poniendo a prueba su elongación, fortaleza y equilibrio. Mientras la joven ponía su pie derecho en una plataforma, con su pierna izquierda deslizaba otra plataforma en dirección lateral. En simultáneo, la influencer sostenía una cinta amarilla con sus manos, exigiendo la resistencia de sus brazos.

“Séptimo mes”, escribió la entrenadora de Oriana junto a un emoji de un corazón blanco y un árbol de Navidad. Horas antes, la actriz había emocionado a sus seguidores al publicar una nueva postal desde el baño de su casa. En esa imagen navideña se evidencia nuevamente el notable crecimiento de su pancita, celebrando la plenitud de este momento. La publicación, centrada en la naturalidad y la sencillez, provocó una ola de mensajes tiernos por parte de su audiencia, quienes destacaron la autenticidad y la belleza de la futura madre.

Oriana Sabatini mostró cómo se ejercita en pleno embarazo

No es la primera vez que Sabatini muestra cómo la rutina de ejercicios se volvió vital para canalizar la ansiedad, los dolores y sus emociones de cara al nacimiento de su pequeño. Un mes atrás, la influencer había compartido un video en el que aparecía concentrada y dedicada en una clase de pilates en reformer, ejecutando ejercicios orientados a la fuerza y la estabilidad.

En el clip se la veía recostada sobre una pelota de pilates, apoyada en el reformer, con piernas flexionadas y el brazo en alto. Alternaba movimientos que favorecían la apertura de pecho y la elongación de la zona lumbar, dos áreas clave para el bienestar en el embarazo. La precisión y el control en cada movimiento reforzaban esa conexión cuerpo-mente que la artista destaca en cada una de sus publicaciones sobre maternidad.

Lejos de quedarse quieta o bajar la intensidad, la artista lució una rutina exigente y cuidada, moviéndose con calma, precisión y control, y manteniendo la postura mientras trabajaba brazos, piernas y zona media.

El look elegido para la sesión resulta fiel a su estilo y necesidad de comodidad: short deportivo negro, top gris de manga larga dejando visible el abdomen, sin maquillaje y el cabello recogido en una cola alta. Sobre el video, sumó la frase “mientras esperas” junto a un moño rosa, remarcando una atmósfera emotiva y sincera. La decisión de Sabatini de mostrarse genuina y relajada, alejada de posturas exigidas o artificiales, fue bien recibida por su comunidad virtual.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala cuentan los meses para la llegada de su primer hijo

La noticia del embarazo de Sabatini fue una de las más esperadas en el mundo del espectáculo. Junto al futbolista Paulo Dybala, conforman una de las parejas más seguidas tanto en el ambiente artístico como en el deportivo. Esperan la llegada de su primera hija en marzo de 2026. En este último tramo, Catherine Fulop, madre de la actriz, confirmó que se instalará en Italia durante el verano argentino para acompañarla en el nacimiento de su nieta en Roma.

Transcurridos seis meses de embarazo, Oriana Sabatini mantiene la expectativa en su entorno y entre sus fanáticos. Aunque aún no ha dado a conocer el nombre elegido para la bebé, expresó que la elección tiene un significado especial tanto para ella como para Dybala. Así, la artista sigue actualizando a su audiencia sobre una espera vivida de manera activa y conectada, priorizando siempre el bienestar propio y el de su futura hija.

En esta etapa tan esperada, Sabatini irradia serenidad y alegría, celebrando cada avance y mostrando con entusiasmo cómo vive este sueño cumplido.