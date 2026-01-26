Oriana Sabatini lució su pancita, embarazada de 7 meses, y desató una ola de ternura: “Casi mami” (Instagram)

La inminente llegada de la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala tiene entusiasmadísima a su familia y amigos como a sus seguidores. A casi siete meses de embarazo, la artista compartió una selfie en su vestidor de Roma, mostrando su abdomen con naturalidad y sin artificios. Luego, agregó otras postales luciendo su pancita en todo su esplendor de uno de los baños de su casa.

“Casi una mami”, expresó la cantante en una posteo en el que posó con su embarazo en todo su esplendor, vestida con un top y un jean. La imagen de la actriz embarazada de siete meses generó una ola de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus colegas y amigos del espectáculo. La publicación se convirtió en un espacio de celebración y ternura.

Entre los primeros en comentar estuvo Tini Stoessel, que le dejó cuatro emojis de corazones, seguida por la actriz Clara Alonso, quien resumió el sentimiento general con la palabra: “Belleza”. A su vez, Lizardo Ponce no ocultó su entusiasmo al escribir: “Hermosa hermosaaa”, acompañando el mensaje con corazones blancos.

Oriana Sabatini comparte una selfie mostrando su embarazo de siete meses junto a Paulo Dybala

También se sumaron mensajes como el de Stefi Roitman, quien compartió un escueto pero sentido: “LPM. Hermosa”, y Floppy Tesouro, quien eligió un corazón para expresar su afecto. Débora D’Amato aportó un toque de humor y ternura con su comentario: “Panzona hermosa ”.

Por supuesto quien no fue ajena a las imágenes fue su madre, Catherine Fulop, quien replicó la foto y confesó: “¡Me muero de amor! ¡Ahí está mi nieta!”. Mientras que en otra de sus publicaciones fue aún más efusiva: “¡Ayyy, que bella esa mamacita! ¿¡Ahí veo la cunita del colecho!? ¡No aguanto más, te quiero ver hijita!”.

La pareja ha preferido mantener un perfil discreto durante esta etapa. Aunque evitan las publicaciones producidas, cada gesto público de Oriana Sabatini se convierte en motivo de celebración para su comunidad virtual, que suma más de 6,8 millones de seguidores.

Oriana Sabatini posó con un top y jean en su vestidor, celebrando la maternidad y sus 7 meses de embarazo

La expectativa por el nacimiento crece: la fecha estimada del parto es el 11 de marzo, según dieron a conocer a través de redes. El nombre de la futura hija sigue siendo un misterio, alentando las especulaciones y comentarios de sus fanáticos.

En los últimos días, la cantante compartió su entusiasmo por el futuro encuentro con su hija: “Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”, escribió, cosechando el apoyo inmediato de sus seguidores.

Durante su participación en el programa Sería Increíble (Olga) en noviembre del año pasado, la artista abordó los desafíos emocionales y físicos que enfrenta en su embarazo, haciendo hincapié en su experiencia previa con trastornos alimentarios. Compartió que los cambios corporales le recordaron etapas difíciles: “Hubo meses en los que mi cuerpo se veía igual que cuando tenía los atracones, es redifícil aceptar que no tenía atracones y era porque estaba embarazada”. Señaló que la sensación de falta de control es uno de los aspectos más complejos y, aunque persisten tratamientos, notó una diferencia fundamental respecto a sus conductas pasadas: “Nunca se me cruzó por la cabeza no comer como cuando hacía en mi momento de locura con el TCA”.

Las fotos de Oriana luciendo su pancita causaron sensación y ternura entre sus seguidores en Instagram

Oriana también expresó que, a pesar de la expectativa positiva por el nacimiento de su hija, atraviesa momentos en los que no se siente bien, lo que genera contradicciones y culpa: “Me siento fatal el 90% del tiempo” y “es complicado amigarte con la situación ‘me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz porque estás creando a tu bebé’”. La sinceridad fue un tema clave en la conversación, manifestando que busca ser honesta como ejemplo para su hija: “Yo a mi hija le quiero dar el ejemplo de ser honesta y no mentir y fingir demencia”.

Finalmente, reveló que tuvo un embarazo anterior que no llegó a término, lo que sorprendió a la audiencia. La entrevista tuvo amplia repercusión en redes sociales por visibilizar cuestiones de salud mental y embarazo.