Camila Morrone, ex de Leonardo Di Caprio, mostró su fanatismo por Messi en la tevé estadounidense: su promesa para el mundial

Camila Morrone mostró su fanatismo por Lionel Messi

A tan solo meses de que empiece un nuevo mundial, los fanáticos de las selecciones empiezan a palpitar la próxima copa del mundo. En ese contexto, una de las que se mostró más emocionada por el desarrollo del torneo en tierras estadounidenses -junto a México y Canadá-, fue Camila Morrone, la actriz argentina que fue pareja de Leonardo Di Caprio e hijastra de Al Pacino. Durante una entrevista, la joven habló de su amor por Lionel Messi y explicó la coincidencia que experimentará el día del debut del conjunto albiceleste.

Todo se dio cuando Morrone dialogó en un programa estadounidense. “Eres una fanática del fútbol...”, comenzó diciéndole el presentador, a lo que la actriz decidió aclarar: “Bueno, soy fan de (Lionel) Messi. Mejor no me pregunten sobre fútbol. Soy fan de Messi, concretamente”.

Continuando la línea de la charla, el conductor se rectificó: “Eres una gran fan de Messi. Has publicado algunas cosas a lo largo de los años sobre cómo te vuelves loca cuando ganan”. Dejando en claro su confianza en la Selección Argentina, Camila comentó: “Esta Copa del Mundo tiene que ser nuestra victoria”. Sin embargo, el animador quiso pasar de las palabras a los hechos y redobló: “¿Vas a ir esta vez? Estamos a solo unos meses”. Entre risas, oone decidió contar el plan que había hecho para esa época del año: “Mi cumpleaños es el 16 de junio. Messi juega su primer partido en Kansas City. Así que creo que tengo que ir a Kansas City a celebrar mi 29º cumpleaños viendo a Messi. Creo que debería”.

Camila Morrone junto a Leonardo Di Caprio disfrutando de sus vacaciones en St-Barth (Photo © 2022 Eliot Press/The Grosby Group)

Camila Morrone es una actriz argentina-estadounidense que alcanzó visibilidad internacional, en principio, por su relación con Leonardo Di Caprio. Sin embargo, logró consolidarse como figura propia en el cine y la televisión, manteniendo un fuerte lazo con sus raíces argentinas y una estrecha red de vínculos familiares en la industria.

Nació en Los Ángeles hace 25 años. Es hija de la modelo y actriz argentina Lucila Solá y del modelo Máximo Morrone. Aunque creció en Estados Unidos, Morrone manifestó sentirse parte de Argentina, especialmente durante la consagración de la selección de fútbol en el mundial, donde mostró entusiasmo por el triunfo.

Su carrera en la actuación empezó con un papel en la película Bukowski, dirigida por James Franco. También participó en Deseo de matar y en Never Goin’ Back. En la televisión, destaca por su labor en la nueva versión de la serie The Night Manager, donde interpreta a Camila Dunne, un personaje fundamental en la trama sentimental de la serie.

Camila Morrone, Al Pacino y su novia, Lucila Sola en la premiere de Manglehorn durante la edición 71 del festival de cine de Venecia

Uno de los vínculos que marcó su desarrollo personal y profesional es su relación con Al Pacino. El actor fue pareja de su madre durante una década y Morrone lo considera una figura clave en su formación. Ha contado que recurrió a él por consejo cuando obtuvo su primer guion: “Es el Messi de mi industria. Creo que siempre miraré hacia atrás y me asombrará haber estado cerca de alguien como él”, expresó Morrone al recordar la influencia del actor. Relató que, superada la primera emoción por ese guion, Pacino la invitó a su casa para repasar el texto y guiarla en sus inicios.

Aunque la relación sentimental entre Pacino y Solá finalizó en 2018, Morrone resalta que el vínculo personal con el actor se mantiene y continúa siendo para ella una referencia importante.

Camila Morrone afirmó que tuvo suerte de crecer junto a Al Pacino. (Grosby. Reuters)

El interés mediático sobre Morrone creció considerablemente tras su relación con Leonardo Di Caprio. Este episodio la situó en el centro de la cultura pop internacional, dando lugar a una notoriedad pública vinculada a sus vínculos personales con celebridades.

Su experiencia en Hollywood está marcada por la exposición constante. “Cuando eres actor, la gente siempre va a encontrar cosas sobre tu vida personal. Quizás con los proyectos eso cambie, pero es algo que viene con el territorio”, reflexiona Morrone. Comenta que en Los Ángeles es común cruzarse con figuras del espectáculo y que desde niña estuvo rodeada de celebridades.

Desde temprana edad, Morrone comprendió las exigencias de la industria del cine y la presión pública, que considera elementos centrales de su trayectoria personal y profesional.