Germán Tripel y su nuevo espectáculo donde canta a Queen: “Es la banda, así con mayúsculas”

Germán Tripel canta Queen, “Hay muchas bandas tributo, muchos imitadores, pero nosotros somos fans y esto está hecho desde ese lugar”, expresa el músico

“Opera Prima no es una banda tributo, es una propuesta hecha desde el lugar de fan, para que la gente entre en el mundo de Queen, vea la campera que usó Freddie Mercury, el palo de la batería de Roger Taylor y escuche la historia real detrás de cada objeto”, explica Germán Tripel en una charla con Teleshow. El cantante revela los detalles sobre el nuevo show que fusiona música en vivo y memorabilia de la banda británica.

La banda Ópera Prima nació hace casi veinte años y se define por un enfoque distinto al de los tradicionales grupos tributo. Tripel explica que el proyecto surgió en el mundo de los eventos privados y, aunque no se promocionaba de forma comercial, de a poco fue ganando espacio hasta convertirse en una experiencia única.

Queen interpreta uno de sus clásicos Somebody to love

La propuesta reúne a seis cantantes y un cantante virtual para interpretar las canciones de Queen con arreglos vocales en vivo, respetando la complejidad original de sus composiciones. El espectáculo se distingue por su estética y su puesta en escena. Los músicos aparecen vestidos con trajes de época, inspirados en el siglo XVIII, y la función comienza con una versión lírica de la Reina de la noche, acompañada por una soprano invitada del Teatro Colón.

Tripel remarca que el diferencial de Ópera Prima es sumergir al público en el universo de la banda, compartiendo historias y detalles de Queen, evitando la imitación. “Hay muchas bandas tributo, muchos imitadores, pero nosotros somos fans y esto está hecho desde ese lugar, de respetar los arreglos y de contar la historia real”, aseguró el cantante a Teleshow.

Ópera Prima presenta un espectáculo único que fusiona música en vivo de Queen y memorabilia original de Freddie Mercury

—¿Cómo surgió la idea del mini museo de memorabilia de Queen y Freddie Mercury?

—Vamos a llevar un mini museo gracias al pianista, que se llama Iván Petracchi, que va a presentar el mundo de Queen en todo el mundo y arranca en Montreux, Francia. Después va a girar por todo el mundo con ítems originales, tanto de la banda como de Freddie Mercury.

—¿Quién es el dueño de estos objetos?

—Es el pianista, y además es coleccionista. Él tiene más de mil ítems en su casa y presta parte de eso para girar por el mundo. Hay muchos fans de Queen y van a ver, por ejemplo, la letra original de Show Must Go On escrita por Freddie Mercury, con las correcciones y todo, la campera del sonido veintiuno, los palos de la batería de Roger Taylor, el disco original firmado por toda la banda.

—¿Dónde guarda esa colección?

—Él tiene un pequeño museo en su casa acá en Argentina. Todo lo que tiene está homologado por la familia de Freddie Mercury porque lo compró en la subasta que se hizo de la casa, cuando subastaron todos los ítems que tenía adentro Freddie antes de fallecer. Parte se quedó la familia y parte se vendió. Entre esa venta hay muchos de estos ítems que son los que se van a mostrar en Origami, en este show.

—¿Y para vos qué significa Queen?

—Es la banda, para mí, con mayúsculas, una de las bandas más icónicas de nuestro universo. Si pensás en música extranjera, Queen fue primordial para el desarrollo del milenio que vivimos nosotros.

—¿Tenés algún recuerdo personal vinculado a la banda?

—Tengo un primo que fue en el año 1981, pero yo ahí tenía un año. Todavía no conocía, sino, seguramente hubiera estado ahí. (risas)

—¿Qué pensás de los mitos que rodean a temas como “Rapsodia Bohemia”?

—Hay historias diabólicas y no son con Queen. Hay muchas bandas con historias diabólicas, pero no, para mí Bohemian Rhapsody es una canción que salió del cerebro de Freddie Mercury. Como le pasa a los genios, fue arrebatado antes de tiempo, porque para mí tenía un conocimiento mucho más grande del que se tiene.

De Montreux a Buenos Aires: el recorrido del mini museo de Queen, el debut de Killer Queen y el homenaje argentino a la banda icónica

El estreno de Killer Queen, uno de los puntos más fuertes de la temporada musical, gracias a la apuesta de gran formato impulsada por Ópera Prima Rock. Con un elenco de 15 artistas, la experiencia es una inmersión total en el repertorio de la banda británica liderada por Freddie Mercury, justo cuando se cumplieron 45 años de la visita de Queen a Argentina.

El espectáculo, ofrece “versiones potentes, emotivas y escenográficamente innovadoras del repertorio más emblemático de Queen”, integrando éxitos clásicos de la banda con “piezas icónicas de la obra de Mozart”, explica con pasión Tripel.

Members Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury and John Deacon of band Queen pose in this undated picture obtained by Reuters on January 17, 2020. Courtesy of Queen Productions LTD/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Bajo la dirección artística de Manuel Attwell, la puesta articula, un mundo de inspiración Luis XV, donde la música de Queen se fusiona con una ambientación de corte clásico, trajes majestuosos y una imaginería que reinterpretó el barroco desde una mirada teatral y contemporánea.

Simultáneamente, se despliega un universo Pop Warhol, estallado en color, dinamismo y energía visual, inspirado en la cultura pop y el arte moderno, donde los éxitos de la banda adquirieron una fuerza renovada a través de imágenes vibrantes. En el plano musical, Nicolás Di Lorenzo asume la dirección y potencia el protagonismo de figuras del teatro musical argentino.

La experiencia incorpora meet & greet, donde el público accede a relatos exclusivos y objetos únicos de Queen junto a Germán Tripel e Iván Petracchi

Germán Tripel además de participar en el espectáculo, es el anfitrión, recibiendo al público con entradas exclusivas (meet & greet), donde junto al pianista y coleccionista Iván Petrachi, cantará y hará un recorrido por historias y objetos originales de Queen.

Entre los invitados destacados, estarán la cantante de ópera Mónica Ferracani, una de las intérpretes más admiradas de la escena nacional y elenco estable del Teatro Colón; Francisco Posse, músico joven de nuestro país y la artista Kala Bidner, una de las representantes del pop urbano argentino.