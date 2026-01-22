El día de furia de Mauro Icardi: la estampita de Santa China, el enojo contra MasterChef y la indirecta a Maxi López

El futbolista volvió a agitar el Wandagate tras el intento de acercamiento con Wanda Nara y defendió a la China Suárez (Instagram)

El escándalo que rodea a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez volvió a sacudir el universo de la farándula argentina tras un nuevo cruce mediático. Cuando parecía que la paz podía asomar, luego de que Wanda asegurara haber retomado el diálogo con su ex tras meses de enfrentamientos legales y mediáticos, el Wandagate sumó un capítulo más: el futbolista decidió salir con todo a defender a la China y lanzar indirectas que no pasaron desapercibidas.

Todo comenzó en las primeras horas del jueves, cuando el delantero del Galatasaray recurrió a sus historias de Instagram para publicar una imagen cargada de ironía. Subió una estampita digital en la que el rostro de la China aparece editado sobre el cuerpo de una Virgen María, acompañada de la frase “Santa China”. Sobre la foto, Icardi escribió: “MasterChina”.

Pero no se quedó ahí. “Le dedican un formato entero porque es la única de devolverle la vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de los fracasados en televisión. Amén”, disparó el futbolista, en referencia al ciclo MasterChef Celebrity, que conduce su exesposa y donde la China suele ser tema de conversación en cada emisión.

Las redes no tardaron en asociar a Maxi López como uno de los destinatarios del mensaje. El exfutbolista, padre de los hijos varones de Wanda, goza de una sorprendente popularidad a raíz de su participación en el ciclo, al tiempo que dejó atrás definitivamente las rispideces con su ex. De hecho, la química que muestran en el programa suele ser de los momentos más celebrados del ciclo.

De esta forma, Icardi dejó clara su postura y volvió a defender públicamente a su pareja ante las críticas y especulaciones. Horas antes, ya había apuntado contra Wanda y los comentarios que, según él, aún giran en torno a su vida privada. “Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en MasterCHINA... ah, no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”, publicó Icardi, en un extenso mensaje dirigido a sus seguidores.

Wanda Nara y Maxi López, uno de los secretos del rating de Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

El futbolista no se quedó solo en la defensa. También se refirió a la reciente publicación de Wanda, quien la noche anterior había subido capturas y detalles de supuestos chats y situaciones privadas. “Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables (porque si todo fuera tan claro, mostraría la prueba completa)”, escribió Mauro antes de lanzar una serie de aclaraciones sobre los temas que su exesposa puso en el centro de la escena.

Entre los puntos más destacados del descargo, Icardi remarcó su vínculo actual con la China Suárez. “Entiendo que ciertos pseudo-periodistas o informadores necesitan inventar una crisis con mi pareja y yo para vender y tener un poquito de notoriedad. Pero lamento decirles que eso no existe. Mi pareja, la mujer de mi vida, está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto hace más de un año”, aclaró, intentando poner fin a los rumores de crisis y reafirmando la solidez de su relación.

La extensa aclaración de Icardi acerca de los chats que compartió Wanda

En su posteo, Icardi también aseguró que todo lo vinculado a la disputa con Wanda será llevado a la justicia, tanto en Argentina como en Italia, donde avanza el millonario divorcio entre ambos. “Esto no va a quedar solo en las redes”, advirtió, confirmando que la batalla legal sigue en pie y que la exposición mediática tendrá consecuencias en los tribunales internacionales.

Uno de los fragmentos más contundentes del descargo estuvo enfocado en las versiones sobre las supuestas adicciones de la China. “Por último, aclaro y defiendo algo que también será denunciado por difamación y calumnias: las mentiras que esta persona difundió sobre mi pareja en temas tan sensibles como las drogas. Entiendo que ese sea el ambiente que ella frecuenta. El mío no. Mi pareja no consume drogas ni está bajo ningún tratamiento psiquiátrico. En el pasado, como muchas personas, atravesó momentos personales difíciles en sus relaciones y recurrió a profesionales de la salud, algo que ella misma contó públicamente en una entrevista”, explicó, buscando despejar cualquier sospecha.

La segunda parte del descargo de Mauro en contra de Nara (Instagram)

Finalmente, Icardi cerró su mensaje refiriéndose a los prejuicios y críticas que suelen recaer sobre la China. “Eso no es una debilidad: es dignidad. Esa que tanto te falta para soltar, como alardeas, pero después de un año y dos meses todavía no pudiste superar. Basta con leer algún párrafo del informe del defensor de menores sobre tu maternidad y accionar sobre menores. Esto es parte de los dichos que quiere instalar para ‘ensuciar’ o ‘denigrar’, como ya hizo con sus amiguitos ‘pseudo periodistas’ allá por 2021 con que había olor a marihuana. Cabe aclarar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente, es más obsesiva que yo con los olores. Cuando una persona no tiene más recursos ni credibilidad, los manotazos de ahogado cada vez son más grandes; a la vista están”, sentenció.

Así, con un descargo público, irónico y directo, Icardi volvió a instalar el Wandagate en el centro de la escena mediática, dejando en claro que la guerra con Wanda Nara está lejos de terminar y que la defensa de Suárez, su actual pareja, es una de sus prioridades en este 2026 que recién comienza.