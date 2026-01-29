El emotivo mensaje de Yaco González a su hija Juana y el recuerdo a Agustina Posse: “Tu madre, donde sea, te cuida”

Yaco González y su hija Juana cuando nació

En el día del cumpleaños número 25 de Juana González Posse, directora y montajista, Yaco González compartió en sus redes sociales un mensaje con palabras que fusionaron celebración y memoria familiar. El padre de Juana, e hijo de Jairo, utilizó la fecha especial para recordar también a Agustina Posse, la madre de Juana y reconocida actriz, fallecida en septiembre de 2021.

El 29 de enero de 2001 marcó el nacimiento de Juana y transformó la existencia de Yaco como padre. “Al nacer elevó la vida misma. Quedé suspendido en un universo desconocido”, escribió. Convertirse en padre implicó salir de la experiencia de ser hijo y entrar súbitamente en un universo distinto: “Esa noche dejé a un costado aquello de ser hijo... para correr al desconocido mundo de ser Padre”.

Desde sus primeros días, la hija mayor de la pareja exhibió una personalidad única. “Juana fue una bebé silenciosa y observadora. Su computadora interna iba infinitamente más rápida que cualquier adulto”. Para Yaco, sostener a su hija era descubrir sensaciones nuevas: “Yo la agarraba en brazos con una naturalidad desconocida en mí. Era más liviana que el viento”.

Las preguntas de la niña llenaron muchos momentos compartidos durante su infancia. “De a poco esos brazos fueron el espacio para sus infinitas preguntas. ¿Por qué se caen las hojas de los árboles? ¿Por qué las flores a veces no huelen? ¿Por qué es de noche? ¿Por qué no quiere jugar conmigo? ¿Por qué lloran al reír los abuelos?”

Con el paso del tiempo, Juana empezó a construir su propia perspectiva sobre el mundo. “A medida que fue creciendo, Juana se convirtió en una orfebre de su propia vida. Construyó con delicadas molduras sus propios estímulos. Tuvo sensibilidad de sobra para plasmar verdades propias dejando muy joven las influencias tantas veces confusas de los Padres”, relató el actor en su conmovedor mensaje en sus redes.

“Nació con los ojos abiertos, sin llantos, con la mirada profunda e inquieta. Su mirada ya era un lente de cine”, continuó. “Al encarar la adolescencia nos hizo saber cuán poco preparados estábamos su madre y yo para ciertos caminos. Nos abrió ventanas incómodas, señaló caminos fuera del mapa. Y nosotros ingenuos preguntábamos. ¿Qué decís, Juana?”, siguió.

Yaco recuerda cómo las reflexiones de Juana influyeron en su manera de comprender la vida. “Muchas veces, en el silencio de mis noches, abría aquellas ventanas de las que me hablaba y tras ellas veía (y veo) la vida misma, esa que desempolvan las almas valientes”.

Agustina Posse, madre de Juana, protagonizó populares ciclos televisivos argentinos como Gasoleros y Montaña rusa, otra vuelta, consolidando su carrera actoral

“Hoy tu sensible mirada de artista enfoca los rincones alejados de la gran ciudad. Historias anónimas. De niña te hacías preguntas, y de adulta filmás sus respuestas”, recordó el artista. “Veinticinco años son casi 24. Pero no. Hoy a mis 50 me doy cuenta que la mitad de mi vida fui Padre. Hubo una vida sin hijos, la recuerdo en espejismos idealizados llenos de adaggios italianos en super 8. Con hijos mi vida la vivo en 35mm. Colores plenos. Imagen cruda y profunda. La vida que raspa, el plano fijo, el silencio con ruido blanco”.

La figura de Agustina Posse, madre de Juana, recorre la carta como un homenaje implícito. En el desenlace, Yaco imagina una escena familiar y la presenta: “Propongo una escena. Seré el actor discreto y ojeroso: Acción!

-Hija, tu madre, donde sea, te cuida. Y yo cerca tuyo te amo hasta el hueso...Corte!. Feliz cumpleaños mi amor. Te amo. Papá“, concluyó con profunda emoción.

La inesperada muerte de Agustina Posse

El mundo del espectáculo argentino registró el 16 de septiembre de 2021 una pérdida inesperada: Agustina Posse, actriz de reconocidos ciclos televisivos como Gasoleros y Montaña rusa, otra vuelta, falleció a los 46 años. La actriz había permanecido una semana internada en terapia intensiva por un aneurisma cerebral en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en Buenos Aires.

La noticia impactó de lleno en la familia de la intérprete y en su círculo profesional. El cantante Jairo, padre de Yaco González —expareja de Posse—, se encontraba junto a su hijo en Rosario donde estaba previsto que recibiera el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional de Rosario.