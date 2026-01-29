Teleshow

El emotivo mensaje de Yaco González a su hija Juana y el recuerdo a Agustina Posse: “Tu madre, donde sea, te cuida”

Con motivo del cumpleaños número 25 de Juana González Posse, su padre la homenajeó con un conmovedor video y unas tiernas palabras en donde rememoró a la actriz, fallecida en 2021

Guardar
Yaco González y su hija Juana cuando nació

En el día del cumpleaños número 25 de Juana González Posse, directora y montajista, Yaco González compartió en sus redes sociales un mensaje con palabras que fusionaron celebración y memoria familiar. El padre de Juana, e hijo de Jairo, utilizó la fecha especial para recordar también a Agustina Posse, la madre de Juana y reconocida actriz, fallecida en septiembre de 2021.

El 29 de enero de 2001 marcó el nacimiento de Juana y transformó la existencia de Yaco como padre. “Al nacer elevó la vida misma. Quedé suspendido en un universo desconocido”, escribió. Convertirse en padre implicó salir de la experiencia de ser hijo y entrar súbitamente en un universo distinto: “Esa noche dejé a un costado aquello de ser hijo... para correr al desconocido mundo de ser Padre”.

Desde sus primeros días, la hija mayor de la pareja exhibió una personalidad única. “Juana fue una bebé silenciosa y observadora. Su computadora interna iba infinitamente más rápida que cualquier adulto”. Para Yaco, sostener a su hija era descubrir sensaciones nuevas: “Yo la agarraba en brazos con una naturalidad desconocida en mí. Era más liviana que el viento”.

Yaco González saluda a su
Yaco González saluda a su hija Juana y un especial recuerdo para su mamá Agustina Posse

Las preguntas de la niña llenaron muchos momentos compartidos durante su infancia. “De a poco esos brazos fueron el espacio para sus infinitas preguntas. ¿Por qué se caen las hojas de los árboles? ¿Por qué las flores a veces no huelen? ¿Por qué es de noche? ¿Por qué no quiere jugar conmigo? ¿Por qué lloran al reír los abuelos?”

Con el paso del tiempo, Juana empezó a construir su propia perspectiva sobre el mundo. “A medida que fue creciendo, Juana se convirtió en una orfebre de su propia vida. Construyó con delicadas molduras sus propios estímulos. Tuvo sensibilidad de sobra para plasmar verdades propias dejando muy joven las influencias tantas veces confusas de los Padres”, relató el actor en su conmovedor mensaje en sus redes.

La carta de Yaco González
La carta de Yaco González destaca la transformación personal al convertirse en padre el 29 de enero de 2001, fecha del nacimiento de Juana

“Nació con los ojos abiertos, sin llantos, con la mirada profunda e inquieta. Su mirada ya era un lente de cine”, continuó. “Al encarar la adolescencia nos hizo saber cuán poco preparados estábamos su madre y yo para ciertos caminos. Nos abrió ventanas incómodas, señaló caminos fuera del mapa. Y nosotros ingenuos preguntábamos. ¿Qué decís, Juana?”, siguió.

Yaco recuerda cómo las reflexiones de Juana influyeron en su manera de comprender la vida. “Muchas veces, en el silencio de mis noches, abría aquellas ventanas de las que me hablaba y tras ellas veía (y veo) la vida misma, esa que desempolvan las almas valientes”.

Agustina Posse, madre de Juana,
Agustina Posse, madre de Juana, protagonizó populares ciclos televisivos argentinos como Gasoleros y Montaña rusa, otra vuelta, consolidando su carrera actoral

“Hoy tu sensible mirada de artista enfoca los rincones alejados de la gran ciudad. Historias anónimas. De niña te hacías preguntas, y de adulta filmás sus respuestas”, recordó el artista. “Veinticinco años son casi 24. Pero no. Hoy a mis 50 me doy cuenta que la mitad de mi vida fui Padre. Hubo una vida sin hijos, la recuerdo en espejismos idealizados llenos de adaggios italianos en super 8. Con hijos mi vida la vivo en 35mm. Colores plenos. Imagen cruda y profunda. La vida que raspa, el plano fijo, el silencio con ruido blanco”.

Juana González Posse, junto a
Juana González Posse, junto a su padre y su hermano Francisco

La figura de Agustina Posse, madre de Juana, recorre la carta como un homenaje implícito. En el desenlace, Yaco imagina una escena familiar y la presenta: “Propongo una escena. Seré el actor discreto y ojeroso: Acción!

-Hija, tu madre, donde sea, te cuida. Y yo cerca tuyo te amo hasta el hueso...Corte!. Feliz cumpleaños mi amor. Te amo. Papá“, concluyó con profunda emoción.

La inesperada muerte de Agustina Posse

Agustina Posse con Juana y
Agustina Posse con Juana y Francisco

El mundo del espectáculo argentino registró el 16 de septiembre de 2021 una pérdida inesperada: Agustina Posse, actriz de reconocidos ciclos televisivos como Gasoleros y Montaña rusa, otra vuelta, falleció a los 46 años. La actriz había permanecido una semana internada en terapia intensiva por un aneurisma cerebral en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en Buenos Aires.

La noticia impactó de lleno en la familia de la intérprete y en su círculo profesional. El cantante Jairo, padre de Yaco González —expareja de Posse—, se encontraba junto a su hijo en Rosario donde estaba previsto que recibiera el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional de Rosario.

Temas Relacionados

Agustina PosseYaco GonzálezJairoJuana González PosseCumpleañosRedes sociales

Últimas Noticias

De Mirtha a Moria y de Graciela Borges a Marley: los famosos saludaron a Susana Giménez por su cumpleaños

Mientras la diva celebra los 82 con un festejo particular en Madrid, las figuras del espectáculo la homenajearon en la televisión y en las redes

De Mirtha a Moria y

Así vive Guillermo Andino sus días de descanso junto a su familia en Punta del Este

Las imágenes de Teleshow muestran la intimidad del periodista y sus hijos, disfrutando de la playa, el mar y la desconexión total en uno de los destinos favoritos del verano

Así vive Guillermo Andino sus

Christian Petersen habló a fondo de la excursión al Lanín que casi le cuesta la vida: “Quizás me puse muy al límite”

El chef se refirió al episodio en el volcán que lo tuvo al borde de la muerte: qué pasó en la montaña, la presión del trabajo y las lecciones que aprendió al volver a empezar

Christian Petersen habló a fondo

Los llamativos gestos de María Susini en medio del silencio que eligió tras su separación con Facundo Arana

La conductora decidió no hablar de su ruptura con el actor, luego de 20 años de relación, y evitó las preguntas del cronista de Puro Show

Los llamativos gestos de María

Sofía Gala fue la gran ausente en la fiesta por la serie de Moria Casán: “Está en Uruguay con Fito Páez”

La One reveló el motivo por el que su hija decidió no estar en el evento y avivó los rumores de romance con el rosarino

Sofía Gala fue la gran
DEPORTES
El homenaje que le hizo

El homenaje que le hizo Enzo Fernández a Diego Maradona tras anotarle un gol a Napoli en Champions League

La agenda del jueves en el Torneo Apertura 2026: así se completará la segunda fecha del campeonato

El giro en la investigación que busca esclarecer las causas del fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

TELESHOW
De Mirtha a Moria y

De Mirtha a Moria y de Graciela Borges a Marley: los famosos saludaron a Susana Giménez por su cumpleaños

Así vive Guillermo Andino sus días de descanso junto a su familia en Punta del Este

Christian Petersen habló a fondo de la excursión al Lanín que casi le cuesta la vida: “Quizás me puse muy al límite”

Los llamativos gestos de María Susini en medio del silencio que eligió tras su separación con Facundo Arana

Sofía Gala fue la gran ausente en la fiesta por la serie de Moria Casán: “Está en Uruguay con Fito Páez”

INFOBAE AMÉRICA

Petro propone en Panamá un

Petro propone en Panamá un pacto regional por la vida y la libertad en América Latina

Murió Miss Shirley, la reconocida influencer que repartía comida y ayudaba a personas en situación de vulnerabilidad

Los Grammy 2026 rendirán homenaje a Ozzy Osbourne con un tributo a cargo de figuras del rock

Panamá redujo su déficit fiscal a cerca de 4% del PIB y busca recuperar la confianza de los mercados

El Salvador cerró 2025 con 4.4 millones de turistas en parques recreativos