De Mirtha a Moria y de Graciela Borges a Marley: los famosos saludaron a Susana Giménez por su cumpleaños

El saludo de Moria Casán a Susana Giménez

Susana Giménez celebra este 29 de enero sus 82 años y, como ocurre cada temporada, fue homenajeada con muestras de afecto y reconocimiento en redes sociales por parte de amigos históricos, colegas y grandes figuras del espectáculo argentino. Mientras la diva se encuentra en España para celebrar con su hija Mecha, los saludos y mensajes recorrieron el mundo, reafirmando su vigencia y el cariño inalterable que genera en el ambiente y el público.

Mirtha Legrand, colega y compañera de rubro, y ocasional competidora, rindió homenaje a Susana con una imagen retro donde ambas lucen sonrientes. En el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la Chiqui expresó: “¡Feliz cumpleaños amiga querida! Gracias por tantos momentos compartidos”, repasando décadas de trayectorias paralelas y encuentros inolvidables delante y detrás de cámaras.

Mirtha optó por homenajearla con una foto de su pasado

En La Mañana con Moria (El Trece), Moria Casán —con quien mantiene una conocida relación de idas y vueltas mediáticas— no dejó pasar la ocasión y la saludó al aire mientras cocinaba con Valentina Salezzi: “El día de los ñoquis, el cumpleaños de la Su”, dijo la One, haciendo referencia a la tradición culinaria y a su histórica compañera de cartelera. “Le mandamos un beso a la acuariana”, agregó, sumando su toque de ironía y afecto.

En tanto, Graciela Borges, gran amiga de Susana, publicó en sus historias de Instagram una foto juntas y escribió: “¡¡Feliz cumpleaños preciosa!! falta ya nada, pero igual siempre es una fiesta celebrarte”, reflejando la cercanía y el respeto de una amistad de años.

Graciela eligió una foto de una de las tantas cenas que compartió con su gran amiga

Por su parte, Marley compartió un emotivo video compilado con imágenes de los viajes y momentos más importantes que vivió junto a Susana en los últimos años: el instante en que la diva conoció a su ahijado Mirko, cenas de amigos, la llegada de Milenka y hasta el día en que se subieron juntos a un globo en Capadocia. “¡Muy feliz cumple Susana Giménez, que lo pases genial en España y festejaremos pronto juntos! Mirko, Milenka, yo y toda la familia te amamos. ¡Que seas muy feliz!”, escribió el conductor en el pie del video.

De esta manera, el cumpleaños virtual de Susana Giménez volvió a convertirse en un verdadero acontecimiento, con mensajes que recorrieron recuerdos, anécdotas, emociones y el afecto inalterable de quienes la acompañaron a lo largo de los años. Entre saludos públicos, fotos históricas y homenajes audiovisuales, la diva recibió el cariño de su círculo íntimo y de toda la industria, reafirmando su lugar como una de las figuras más queridas, icónicas y celebradas de la televisión argentina.

La diva de los teléfonos cumplió 82 años y el conductor lo celebró en sus redes sociales (Video: Instagram)

Días atrás, la diva argentina decidió dejar atrás la costa de Punta del Este, regresar a Buenos Aires y luego cruzar el Atlántico y celebrar sus 82 años en Madrid, una ciudad que ocupa un lugar especial en su vida. Esta vez, lejos de las fiestas multitudinarias y los flashes incesantes, la conductora optó por un festejo íntimo y sofisticado, centrado en los afectos más cercanos.

La decisión de Susana no solo responde a un deseo de pasar inadvertida. Marca también el inicio de una nueva etapa, donde prima la serenidad y el disfrute de lo esencial. Allá se reencontrará con su hija Mecha, la gran compañera de esta celebración. Juntas tienen previsto compartir paseos, almuerzos y cenas en restaurantes elegidos con esmero, alejadas del bullicio y de los compromisos sociales que solían caracterizar los cumpleaños de la diva, celebrados tanto en Miami como en su chacra La Mary de Punta del Este Año nuevo, vida nueva y celebración diferente para una de las estrellas más grandes del espectáculo argentino.