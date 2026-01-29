De Mirtha a Moria y de Graciela Borges a Marley: los famosos saludaron a Susana Giménez por su cumpleaños

Susana Giménez celebra este 29 de enero sus 82 años y, como ocurre cada temporada, fue homenajeada con muestras de afecto y reconocimiento en redes sociales por parte de amigos históricos, colegas y grandes figuras del espectáculo argentino. Mientras la diva se encuentra en España para celebrar con su hija Mecha, los saludos y mensajes recorrieron el mundo, reafirmando su vigencia y el cariño inalterable que genera en el ambiente y el público.
Mirtha Legrand, colega y compañera de rubro, y ocasional competidora, rindió homenaje a Susana con una imagen retro donde ambas lucen sonrientes. En el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la Chiqui expresó: “¡Feliz cumpleaños amiga querida! Gracias por tantos momentos compartidos”, repasando décadas de trayectorias paralelas y encuentros inolvidables delante y detrás de cámaras.
En La Mañana con Moria (El Trece), Moria Casán —con quien mantiene una conocida relación de idas y vueltas mediáticas— no dejó pasar la ocasión y la saludó al aire mientras cocinaba con Valentina Salezzi: “El día de los ñoquis, el cumpleaños de la Su”, dijo la One, haciendo referencia a la tradición culinaria y a su histórica compañera de cartelera. “Le mandamos un beso a la acuariana”, agregó, sumando su toque de ironía y afecto.
En tanto, Graciela Borges, gran amiga de Susana, publicó en sus historias de Instagram una foto juntas y escribió: “¡¡Feliz cumpleaños preciosa!! falta ya nada, pero igual siempre es una fiesta celebrarte”, reflejando la cercanía y el respeto de una amistad de años.
Por su parte, Marley compartió un emotivo video compilado con imágenes de los viajes y momentos más importantes que vivió junto a Susana en los últimos años: el instante en que la diva conoció a su ahijado Mirko, cenas de amigos, la llegada de Milenka y hasta el día en que se subieron juntos a un globo en Capadocia. “¡Muy feliz cumple Susana Giménez, que lo pases genial en España y festejaremos pronto juntos! Mirko, Milenka, yo y toda la familia te amamos. ¡Que seas muy feliz!”, escribió el conductor en el pie del video.
De esta manera, el cumpleaños virtual de Susana Giménez volvió a convertirse en un verdadero acontecimiento, con mensajes que recorrieron recuerdos, anécdotas, emociones y el afecto inalterable de quienes la acompañaron a lo largo de los años. Entre saludos públicos, fotos históricas y homenajes audiovisuales, la diva recibió el cariño de su círculo íntimo y de toda la industria, reafirmando su lugar como una de las figuras más queridas, icónicas y celebradas de la televisión argentina.
Días atrás, la diva argentina decidió dejar atrás la costa de Punta del Este, regresar a Buenos Aires y luego cruzar el Atlántico y celebrar sus 82 años en Madrid, una ciudad que ocupa un lugar especial en su vida. Esta vez, lejos de las fiestas multitudinarias y los flashes incesantes, la conductora optó por un festejo íntimo y sofisticado, centrado en los afectos más cercanos.
La decisión de Susana no solo responde a un deseo de pasar inadvertida. Marca también el inicio de una nueva etapa, donde prima la serenidad y el disfrute de lo esencial. Allá se reencontrará con su hija Mecha, la gran compañera de esta celebración. Juntas tienen previsto compartir paseos, almuerzos y cenas en restaurantes elegidos con esmero, alejadas del bullicio y de los compromisos sociales que solían caracterizar los cumpleaños de la diva, celebrados tanto en Miami como en su chacra La Mary de Punta del Este Año nuevo, vida nueva y celebración diferente para una de las estrellas más grandes del espectáculo argentino.