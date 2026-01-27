Teleshow

Susana Giménez se prepara para celebrar su cumpleaños número 82: todos los detalles

La diva argentina dejó Punta del Este para partir rumbo a Buenos Aires y luego a Europa a disfrutar de una estadía junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse

Susana Giménez dejó Punta del Este: todos los detalles del festejo de su cumpleaños (Video: Intrusos, América)

Este próximo jueves, Susana Giménez vivirá un cumpleaños radicalmente diferente a los de años anteriores. La diva argentina decidió dejar atrás la costa de Punta del Este, regresar a Buenos Aires y luego cruzar el Atlántico y celebrar sus 82 años en Madrid, una ciudad que ocupa un lugar especial en su vida. Esta vez, lejos de las fiestas multitudinarias y los flashes incesantes, la conductora optó por un festejo íntimo y sofisticado, centrado en los afectos más cercanos.

La decisión de Susana no solo responde a un deseo de pasar inadvertida. Marca también el inicio de una nueva etapa, donde prima la serenidad y el disfrute de lo esencial. Tras una corta estadía en la ciudad balnearia uruguaya, donde saludó a amigos y cronistas con su habitual simpatía, en estos días partirá rumbo a Europa para reencontrarse con su hija Mecha, la gran compañera de esta celebración. Juntas tienen previsto compartir paseos, almuerzos y cenas en restaurantes elegidos con esmero, alejadas del bullicio y de los compromisos sociales que solían caracterizar los cumpleaños de la diva.

A diferencia de años anteriores, cuando Miami se convertía en el epicentro de reuniones colmadas de celebridades, esta vez la postal será mucho más reservada. En Madrid, Susana podrá moverse con mayor libertad. La ciudad le brinda la posibilidad de disfrutar de caminatas, compras en boutiques de alta gama y encuentros casuales con amigos que residen allí o que, de paso, pueden sumarse a un brindis discreto. Entre los invitados no figuran los nietos de la conductora, ni sus hermanos Patricio y Carolina. Solo Mecha la acompañará en el día señalado, aunque existe la posibilidad de que algunos amigos cercanos que se encuentren en la capital española se sumen a la velada.

El 16 de enero Susana
El 16 de enero Susana Giménez llegó a Punta del Este y se quedó una breve estadía hasta que partió a Madrid a celebrar su cumpleaños (RSFotos)

El festejo tendrá lugar en un restaurante exclusivo y el plan será simple: compartir una mesa en familia, disfrutar de la buena gastronomía y brindar por el nuevo año de vida, sin la presión de los flashes ni la presencia de la prensa local. Todo indica que la consigna de este cumpleaños es preservar la privacidad, una consigna que se convierte en prioridad cuando se trata de una figura acostumbrada a la exposición permanente.

Según trascendió, Madrid no solo representa un destino de paso para Susana. Piensa quedarse en la capital española por al menos un mes. Incluso, se especula con la posibilidad de que Marley, su amigo y colega de larga data, viaje unos días para acompañarla, aunque la confirmación depende de las agendas de ambos.

La elección de Madrid como escenario de su cumpleaños no es casual. Allí, Susana encuentra la combinación perfecta entre anonimato y sofisticación, y puede disfrutar de las pequeñas cosas que, en Buenos Aires o Punta del Este, se vuelven inalcanzables debido a la constante atención de los medios y el público. Este año, la diva eligió priorizar la calma y el tiempo compartido con su círculo más íntimo, marcando un claro contraste con las grandes fiestas y los brindis interminables de otras épocas.

Susana Giménez abandonó Punta del
Susana Giménez abandonó Punta del Este para disfrutar de una estadía en Europa (RSFotos)

En paralelo con este cambio de enfoque personal, Susana Giménez mantiene su vigencia profesional intacta. Los próximos meses estarán marcados por varios planes laborales: la conductora ya tiene confirmada su vuelta a Telefe en 2026, donde encabezará dos proyectos centrales. Por un lado, será la figura principal de la cobertura del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con participación en el partido inaugural y en los momentos más relevantes del certamen. Por otro, regresará a su formato predilecto: los especiales de entrevistas mano a mano con figuras internacionales, un sello que la consagró en la pantalla chica.

El regreso de Susana a la televisión ya genera expectativa, pero por ahora, la prioridad es el disfrute personal. Esta vez, el 29 de enero encontrará a Susana lejos del ruido de las fiestas en Punta del Este y Buenos Aires, pero fiel a su espíritu de celebración. Madrid será el escenario elegido para un cumpleaños distinto, íntimo y lleno de significado, en la compañía de su hija y con la promesa de un año que traerá nuevos desafíos y proyectos.

