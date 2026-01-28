La sincera y terminante negativa de Graciela Borges: “No la haría y no la vería”

Graciela Borges y su negativa a hacer una serie de su vida (Video: PuroShow. El Trece)

El auge de las series biográficas sobre figuras emblemáticas del espectáculo argentino ha generado debate sobre quiénes podrían ser retratadas en televisión. En este contexto, Graciela Borges fue consultada respecto a la posibilidad de que su vida sea llevada a la pantalla, como ocurre con Moria Casán y Susana Giménez.

“Las divas están comenzando a tener su propia serie en Argentina, ¿te gustaría tener la tuya?”, fue la pregunta planteada a la actriz en el programa Puro Show, de El trece

Graciela Borges valora el respeto por la privacidad y el reconocimiento al talento femenino nacional frente al fenómeno de las biopics argentinas.

Borges respondió sin titubeos: “No haría, no la vería”. La sentencia llegó a raíz de una propuesta que le acercaron para realizar una producción sobre su carrera: "Me llamaron españoles muy encantadores, porque mi vida no fue solo actuación, hay muchas historias dentro de mí”, argumentó.

Al reflexionar sobre los proyectos de otras personalidades, la actriz expresó: “No sé cómo será la de Moria; la de Susana, que la hagan muy encantadora, como es ella”.

Graciela Borges enfatiza que su vida abarca más que la actuación y alberga múltiples historias personales no conocidas

Para Borges, su vida no puede ser reducida únicamente a su carrera profesional. Y en el mismo sentido, opinó sobre quién podría interpretarla en caso de concretarse una serie: “No se me ocurre, puede haber miles”.

La actriz destacó que existen “actrices maravillosas en el país”, reconociendo el talento nacional que podría asumir tal desafío y la diversidad de intérpretes argentinas.

Graciela, una vida de película

Juan Manuel Bordeu y Graciela Borges en los boxes del Autódromo de Buenos Aires (IG: borgesgra13).

La vida afectiva de Borges, muchas veces reseñada por los medios, también dejó huella en su relato. Por ejemplo, su vinculación con el exfutbolista Marcos Gutiérrez, a finales de los 90: “Marcos es una persona entrañable. Con su manera de ser me impactó. Juan Cruz, mi hijo, lo aprecia mucho. Sí, mi propio hijo dio la aprobación”.

Tras el final de esa relación, Borges ofreció una perspectiva directa: “Tengo un hijo, una madre, una casa, una carrera. No puedo dejar todo para correr en busca de algo que se llama sentimiento. Con Marcos me sentí muy a gusto, vivimos el momento… Pero no pudimos tener proyección. No teníamos futuro. Mientras duró, fue una relación muy hermosa, muy válida. Eso mientras duró…”.

Graciela Borges en La Cienaga, película de Lucrecia Martel

El trayecto afectivo de la actriz integró historias diversas. Sobre uno de sus vínculos más significativos, Borges admitió en Confesiones de Infobae: “Yo he tenido grandes compañeros, muchos repetidos. Por ejemplo, Lautaro Murúa, de quien me enamoré cuando yo tenía 15 años, en Fin de fiesta. Era estupendo, con aquella cabeza, un hombre extraordinario. Alfredo (Alcón) fue glorioso. Cuando se enojaba, era terrible”.

El día que Graciela Borges habló de la llegada de su hijo a su vida

Acerca de Raúl de la Torre, director y pareja de Borges durante varios años, la actriz reconoció la dificultad de sostener el vínculo públicamente, por las familias que ambos mantenían. Además, reconoció que con él perdió la virginidad a los veintiún años. Entre otros romances a lo largo de los años, mencionó la relación desmentida con el fugaz presidente Raúl Lastiri, y un vínculo truncado con el futbolista Leopoldo Jacinto Luque, sobre el cual fue concreta: “Cuando me enteré de que no estaba divorciado, terminé de frecuentarlo”.

Graciela Borges participó en cincuenta películas, diecinueve programas de televisión

El costado familiar de Borges estuvo marcado por largos procesos. Sobre la llegada de su hijo, fruto de la relación con el piloto Juan Manuel Bordeu, la actriz relató los obstáculos médicos que enfrentó: “Juan era muy esperado porque antes había perdido tres chicos. Después hice un tratamiento feroz y a la vez maravilloso, en el cual nació Juan. Dejé todo y me dediqué a ese proceso”.

Borges encaró la última parte de su trayectoria con una decisión tajante. En febrero de 2023, anunció su retiro del cine argentino y detalló los motivos: “Sufro de burnout, como Sandra Bullock y Brad Pitt. Que significa algo así como ‘estar quemado’”. La intérprete aclaró que sus últimas películas la dejaron con “muchísimo cansancio” y que no consideraba tomar nuevos proyectos cinematográficos.