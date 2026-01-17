Graciela Borges fue a ver a Fátima Florez y la emocionó hasta las lágrimas: “Mi admiración es total”

Fátima Florez emocionada por las palabras de Graciela Borges

La noche del viernes marcó un momento singular en la temporada teatral de Mar del Plata. La llegada de Graciela Borges —máxima referente del cine y el teatro argentino— generó expectativa entre el público y los elencos locales. Como primera salida durante su visita a la ciudad, Borges eligió disfrutar el espectáculo “Fátima Universal”, encabezado por Fátima Flórez, una de las artistas más convocantes del verano.

Al ingresar a la sala, Borges sorprendió con una declaración sencilla: “Nunca la vi”. Su honestidad reflejaba el espíritu abierto con el que afrontó la velada y despertó aún más interés sobre su impresión final. El público presente notó la presencia de la reconocida actriz, cuyos gestos atentos anticipaban una evaluación rigurosa de la propuesta escénica.

“Sos una artista de nivel internacional, mi admiración es total”, le dijo Graciela Borges a Fátima Florez (RSFotos)

El espectáculo se posiciona como uno de los grandes atractivos de la temporada marplatense. Protagonizado por Fátima Florez, el show ha recibido elogios constantes del público y de figuras consagradas del espectáculo nacional. Cada función reúne a centenares de espectadores, consolidando su lugar entre las propuestas más vistas del verano.

La convocatoria de la obra no solo responde al carisma y versatilidad de Florez, sino también al formato dinámico y la calidad de producción. En ese contexto, la visita de Borges añadía una expectativa particular: el veredicto de una figura con décadas de trayectoria y reconocimiento en el ámbito artístico argentino.

Marcelo Polino y Fátima Florez se sumaron al aplauso del público para homenajear a Graciela Borges

Finalizada la función, el encuentro entre Graciela Borges y Fátima Flórez se convirtió en el punto más emotivo de la jornada. Borges, visiblemente conmovida, no dudó en expresar su admiración por la propuesta y el talento de la protagonista. Sus palabras resonaron entre quienes presenciaron el momento: “Sos una artista de nivel internacional, mi admiración es total”.

El elogio no solo sorprendió a los presentes, sino que impactó profundamente a Fátima Flórez, quien, según describen los testigos, se emocionó hasta las lágrimas. La reacción de Flórez ante el reconocimiento de una referente ineludible del cine y la televisión argentina subrayó el alcance del gesto. El encuentro selló una noche de celebración para ambas artistas y para la compañía.

Graciela Borges, Fátima Florez y un abrazo lleno de emoción

El reconocimiento público de Graciela Borges a Fátima Florez cobró significado especial en un contexto donde el diálogo entre generaciones sostiene la vitalidad del espectáculo argentino. Borges, con una carrera que la ubica como referente indiscutida del arte nacional, ponderó no solo el talento, sino la proyección internacional de Flórez, resaltando la calidad del espectáculo.

La visita de Mirtha Legrand

La presencia de Mirtha Legrand como espectadora de lujo consagró a Fátima Universal como el primer show elegido por la diva para abrir la temporada de verano en Mar del Plata en 2026. La velada se transformó en un fenómeno mediático por la asistencia de Legrand y por el nivel de ovación registrado entre el público. Frente a las cámaras de Teleshow, la conductora no dudó en elogiar la performance de la artista: “Me gustó muchísimo. La imitación de Fátima fue fantástica, me encantó”.

Mirtha Legrand hizo su primera salida de verano y asistió al show de Fátima Florez: la reacción de la diva al ver su imitación

Desde el escenario del teatro Roxy, la artista alternó homenajes a figuras internacionales como Lady Gaga y Michael Jackson con las de íconos argentinos como Gilda y Susana Giménez. Consultada por Teleshow sobre el desgaste físico de este despliegue, Florez explicó: “Lo doy todo. Realmente son muchos personajes, las imitaciones, pero soy tan feliz arriba del escenario que no sé si estoy cansada. Entrego más que otros años”.

La exigencia profesional excedió el espectáculo mismo. La actriz confirmó que su entrega la lleva a una pérdida de peso relevante: “Sí, yo creo que en esta obra un poquito más, porque los vestuarios ya empiezan a bailotear. Hoy fueron cuatro kilos (risas)”, detalló Florez a este medio. Y sumó: “Toda esta adrenalina de la visita de Mirtha y todo, estábamos todos muy alborotados, y nos trajo mucha alegría. La verdad, que la Chiqui trae suerte, eso es indudable”.

La dinámica de dedicación diaria para Florez implicó jornadas maratónicas y un contacto directo con el público. “Le dedico casi una hora a la selfie con la gente, es parte del show”, comentó la humorista, quien relató que, tras cada función, reservó un tramo exclusivo para fotografías y agradecimientos con asistentes de todas las provincias.

