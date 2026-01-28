Escándalo con Karina Jelinek: un hombre intentó besarla sin su consentimiento durante un desfile

El hecho sucedió furente un evento en Punta del Este y hasta el momento la modelo no se pronunció (Video: Instagram/Farándula Show)

El viernes 16 de enero, durante un exclusivo desfile en Punta del Este, Karina Jelinek fue víctima de un episodio de violencia sexual que quedó registrado en video y generó un fuerte repudio en redes sociales y medios de comunicación. El hecho, ocurrido en el evento Punta Fashion Sunset ante la presencia de invitados y figuras del espectáculo, volvió a poner en debate la falta de seguridad y protocolos para proteger a las mujeres en espacios públicos y de exposición.

Mientras posaba junto a su pareja, Flor Parise, un hombre de camisa celeste y gafas se acercó a Jelinek, primero para pedirle una chalina que ella tenía al cuello y que aparentemente le pertenecía. De manera intempestiva, el sujeto intentó besarla en la boca sin su consentimiento. Karina reaccionó de inmediato, giró la cabeza para evitar el beso y lo empujó con la mano, quedando visiblemente incómoda y en shock. En las imágenes se la vio buscando ayuda con la mirada, pero nadie intervino en ese momento, lo que acentuó la sensación de vulnerabilidad y desprotección.

El episodio fue abordado en Lape Club Social (América TV), donde Mauro Szeta y los panelistas calificaron el hecho como acoso y remarcaron la gravedad de la situación. La abogada uruguaya Paula Domínguez Miller explicó que, según la legislación local, lo ocurrido se encuadra como violencia sexual, un delito que excede el mero acoso y requiere respuestas firmes tanto de la justicia como de la organización de estos eventos. El periodista Gustavo Descalzi agregó que, tras lo sucedido, Jelinek habló con la organización para suspender su participación, aunque finalmente decidió continuar en el desfile por profesionalismo, ocultando el mal momento y poniendo “cara de póker”.

El momento en el que el hombre intentó besar a Karina (Captura de video)

Los panelistas pusieron el foco en la naturalización de este tipo de situaciones y en la ausencia de protocolos claros para proteger a las mujeres en eventos sociales y del espectáculo, donde la exposición y el contacto con el público no justifican conductas invasivas ni violentas. La viralización del video y la repercusión mediática reabrieron el debate sobre el respeto, la protección y la necesidad de entornos seguros para las mujeres, sin importar su popularidad o el contexto en el que se encuentren.

El caso de Karina Jelinek dejó en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en espacios laborales y públicos y la importancia de denunciar y visibilizar situaciones de abuso para exigir protocolos de prevención y acompañamiento efectivos. La reacción y el profesionalismo de la modelo contrastaron con la falta de reacción del entorno, recordando la urgencia de que el espectáculo y la vida cotidiana sean ámbitos libres de violencia y de complicidad silenciosa.

