El pedido de disculpas de Horacio Pagani luego de su exabrupto: “No tengo nada contra las mujeres”

Horacio Pagani respondió a la críticas que lo tildaron de machista

El periodista Horacio Pagani sorprendió al público con un pedido de disculpas en vivo luego de haber protagonizado una controversia por sus declaraciones en torno al rol de las mujeres en el fútbol. El episodio, que tuvo lugar en Bendita (El Nueve), puso en el centro de la discusión la presencia femenina en el periodismo deportivo argentino y la forma en que se valoran los méritos en esta profesión.

La polémica se originó cuando en el programa se comentaba el avance profesional de Morena Beltrán, quien recientemente debutó como comentarista en la Liga Profesional de fútbol. En ese marco, Pagani expresó opiniones que generaron rechazo en redes sociales y dentro del propio ámbito periodístico.

Durante el debate, cuando Federico “Negro” Bulos elogió a Beltrán al decir que era “talento, personalidad y juventud”, Pagani lo interpeló de manera tajante: “¿La juventud qué mérito es? ¿Qué carajo decís?”. Para el periodista, la edad no constituye un valor en sí mismo, sino solo una condición.

El periodista deportivo lanzó polémicas frases sobre el debut de Morena Beltrán como comentarista (Video: Bendita/ El Nueve)

La discusión escaló con la intervención de Estefi Berardi, quien propuso la necesidad de ver más relatoras mujeres en el fútbol argentino, al señalar que se trata de un ambiente dominado históricamente por varones. Esa intervención motivó una reacción aún más polémica de Pagani, quien sentenció: “Que sea todo el público mujeres así está todo lindo. Llenen los estadios de mujeres y barrabravas de mujeres”.

Pagani profundizó en su postura al afirmar que “el fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol”. Agregó, además: “El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!”

Estas afirmaciones fueron rápidamente replicadas y cuestionadas. La propia Morena Beltrán expresó su malestar: “No importa si hace 200 años el fútbol era esencialmente masculino, hace tiempo tampoco votábamos ni teníamos derechos que humanizaban a un ser humano. Las declaraciones así me dan pena”.

Ante el revuelo generado, el propio Pagani eligió la misma pantalla de Bendita para realizar un descargo y pedir disculpas por sus palabras. En esta oportunidad, intentó aclarar su postura respecto al rol de las mujeres en el periodismo deportivo y defendió su relación con colegas del género.

La periodista y flamante comentarista de ESPN respondió a los agravios de su colega de TYC Sports

Así explicó el origen de la controversia: “Ayer cuando mi compañero El Negro Bulos dijo que debutó con Morena Beltrán, que me parece una excelente periodista, él dijo que es talentosa y que era joven. Y yo lo único que dije es que la juventud no es una virtud, es una condición”.

El periodista aseguró enfáticamente no tener animosidad hacia las mujeres en el ámbito profesional: “Hay muy buenas mujeres periodistas. No tengo nada contra las mujeres. Soy muy amigo de Luciana Rubinska. ¿Quién dijo que no quiero a las mujeres? Amo a las mujeres”.

Recalcó que su crítica no estaba dirigida hacia la capacidad de las mujeres en el periodismo, sino hacia lo que considera una sobrevaloración de la juventud como mérito. En su descargo, insistió en la importancia de evaluar a las personas por su desempeño, sin importar el género: “No importa el género, importa quién lo hace mejor. Hay miles de periodistas que son de madera”.

La inclusión de Morena Beltrán em la Liga fue lo que provocó la palabras de Horacio Pagani

La discusión sobre el papel de las mujeres en el periodismo deportivo argentino no se detuvo con el descargo de Pagani. El panel del programa continuó intercambiando opiniones sobre la necesidad de mayor equidad y diversidad en el sector, así como los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a roles tradicionalmente reservados a varones.

El periodista defendió su punto de vista apelando a la meritocracia y a la historia del fútbol: consideró que el mérito debe estar por encima de cualquier otra condición, incluido el género. Sus intervenciones enfatizaron su creencia en la igualdad de oportunidades sobre la base del desempeño profesional.

La controversia también puso de manifiesto el proceso de transformación que atraviesa el periodismo deportivo argentino, con figuras como Morena Beltrán ganando espacio y visibilidad en roles de análisis y comentario. La reacción de colegas como Federico Bulos, quien destacó la “madurez y evolución” de Beltrán pese a su juventud, aportó matices a la discusión y evidenció el cambio de paradigma en el sector.