La respuesta de Morena Beltrán tras la polémica frase de Horacio Pagani por su debut como comentarista de fútbol: “Lo lamento por él”

La periodista y flamante comentarista de ESPN respondió a los agravios de su colega de TYC Sports

El regreso de una comentarista deportiva a una transmisión oficial en el fútbol argentino, tras diez años de ausencia femenina en ese rol, marcó un punto de inflexión y desató un debate público luego de la participación de Morena Beltrán en el partido entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín en La Paternal, transmitido por ESPN. La periodista, de 26 años, respondió a las controvertidas declaraciones de Horacio Pagani, quien sostuvo que “el fútbol es esencialmente masculino, hay una historia de 200 años de fútbol masculino”, según relató Beltrán en una entrevista con el programa Vuelta y media de Urbana Play, conducido por Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas.

Beltrán manifestó que, si bien comprende de dónde provienen posturas como la de Pagani, su percepción sobre el deporte no cambia por los dichos de figuras históricas. Expresó: “Lo entiendo, pero tampoco votábamos en un momento. Tampoco teníamos un montón de derechos que humanizaban a los seres humanos. No importa si hace 200 años el fútbol era un deporte esencialmente masculino”. Para la periodista, lo relevante es el presente y el futuro de la inclusión.

Al profundizar sobre el impacto de esos comentarios, Beltrán señaló que le afectan menos por su experiencia, pero mostró preocupación por el efecto que pueden tener en colegas menos curtidas. “Cuando escucho declaraciones así me da un poco de penita y lo lamento más por chicas que están empezando, que no están curtidas, o que están dando sus primeros pasos. Porque a mí me agarra armada, yo estoy segura de lo que hago, lo hago hace un montón de tiempo, tengo en claro que mi vocación era esta”, sostuvo durante la entrevista.

Respecto al episodio inicial que suscitó la controversia, Beltrán reveló que los nervios estuvieron presentes hasta el inicio del partido: “Los otros días estuve nerviosa hasta el momento en el que empezó el partido”. También destacó la satisfacción profesional al anticipar correctamente el desempeño del equipo ganador: “Te gratifica un poco cuando fuiste hablando algo sobre el partido y luego ocurre”, describió sobre su labor al comentar que Argentinos Juniors había jugado mejor y terminó imponiéndose con un gol de Tomás Molina en el minuto 97.

Reveló, además, su preferencia al momento de asignar partidos: “Le pedí a mi jefe por favor que me pusiera en partidos donde los técnicos jueguen a algo”, aunque reconoció que aún le falta experiencia para comentar encuentros de los cinco equipos grandes de la Argentina. Subrayó que el recorrido dentro del periodismo deportivo es gradual y requiere preparación constante.

La periodista admitió que, por salud mental, decidió tomar distancia de la red social X (antes Twitter): “Desinstalé la aplicación del celular”, como reacción a la exposición y críticas recibidas tras su debut.

Beltrán fue seleccionada para comentar el partido entre Huracán de Parque Patricios e Independiente Rivadavia en la fecha siguiente, fortaleciendo así su presencia en la televisión internacional. Sobre la figura de Pagani, la periodista reflexionó: “Evidentemente lo de él no es un personaje porque en el último tiempo ha dicho cosas sin ningún tipo de filtro que no son cómodas de escuchar o de ver”.

Finalmente, cerró: “Lo lamento por él, lamento que no pueda aceptar una realidad que ya cambió”.

El periodista deportivo lanzó polémicas frases sobre el debut de Morena Beltrán como comentarista (Video: Bendita/ El Nueve)

La fuerte polémica en los medios deportivos argentinos se desató tras las declaraciones de Horacio Pagani en el programa Bendita de El Nueve. El periodista expresó: “El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!”. Como era de esperarse, estos comentarios que provocaron rechazo inmediato en redes sociales y entre colegas.

En Intrusos de América TV, Luciana Rubinska criticó la postura de Horacio Pagani y lo instó a revisar sus opiniones: “Es momento para sentarse, parar la pelota y repensar lo que estás diciendo. Hay grandes periodistas mujeres. No hay nada que demuestre físicamente, psicológicamente ni socialmente que los hombres tienen más aptitudes que las mujeres para poder hacerlo”. Rubinska también expresó su decepción al remarcar que es “increíble que el paso del tiempo no haya llevado a Pagani a cuestionar sus ideas y declaraciones”.

El debate sobre la presencia femenina en el fútbol argentino se intensificó cuando Estefi Berardi propuso impulsar más relatoras mujeres en el medio, subrayando la falta de diversidad en un ambiente dominado históricamente por varones. Ante esa intervención, Pagani respondió con ironía: “Que sea todo el público mujeres así está todo lindo. Llenen los estadios de mujeres y barrabravas de mujeres”, frase que amplificó la controversia.

No es la primera vez que Horacio Pagani hace declaraciones de este tipo. En ediciones previas de Bendita, ya había manifestado: “El fútbol femenino no existe. ¿Te imaginás lo que era antes? Le faltan 30 ó 40 años para desarrollarse” y agregó en 2010: “Además, ya es difícil explicarle a un hombre qué es un offside, mucho más a una mujer. ¡No van a aprender nunca!”

Durante el programa, Federico “Negro” Bulos, compañero de Beltrán en ESPN, elogió su trabajo afirmando: “Te digo, talento, personalidad y juventud… es Mastantuono del periodismo deportivo argentino”, comentarios que fueron minimizados por Pagani, quien cuestionó el valor de la juventud en la profesión.