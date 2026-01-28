Teleshow

El gran salto de Gonzalo Valenzuela:la experiencia única de tirarse con paracaídas

Como parte del festejo de cumpleaños de su hijo Silvestre, el actor complió con la promesa de vivir la adrenalina de saltar en paracaídas. El video

Una experiencia a pura adrenalina

El gran salto... Así podría titularse el momento de pura adrenalina que acaba de vivir y compartir Gonzalo Valenzuela y su hijo Silvestre en sus redes sociales. Esa sensación incomparable de saltar de un avión con paracaídas. El actor chileno acaba de experimentarlo y no quiso guardárselo para él. Al contrario, las imágenes de placer en plena caída hablan por sí misma. El video no es más que el final feliz de una precuela que ya se anticipaba hace unos días...

Recordemos: el reencuentro de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela en el cumpleaños número 18 de su hijo Silvestre expuso una imagen familiar renovada, marcada por la armonía y la complicidad tras años de distancia pública. La fotografía compartida por el actor en sus redes sociales, donde ambos aparecen sonrientes junto a sus dos hijos durante una celebración íntima en Chile, refleja el punto de madurez alcanzado después de una separación mediática y viejas tensiones.

Este regreso a la cercanía coincidió con el reciente final del matrimonio de Valenzuela con Kika Silva, acontecimiento que incrementó la atención sobre la familia ensamblada, y enfatizó el gesto de unidad alcanzado. La secuencia de eventos continuó más allá del festejo inicial. Al día siguiente, en territorio chileno, el actor y sus hijos asumieron juntos una experiencia de alto impacto: el salto en paracaídas.

Gonzalo Valenzuela inmortalizó el momento decisivo mediante historias en redes sociales y transmitió la emoción previa a la aventura: “Ya. Decisión, decisión tomada. Hoy día me voy a lanzar. Chao. Hoy día sí que me lanzo. Listo. ¿Se lanzan conmigo?”. La inmediata réplica de sus hijos, “Nos lanzamos”, completó la escena, y las risas compartidas sellaron el compromiso familiar de disfrutar la vivencia, a pesar de los miedos presentes.

Para marcar el cumpleaños número 18 de Silvestre, padre e hijos se lanzaron a la aventura (Video: Instagram)

La postal lanzada en redes sociales por el propio actor mostró a Juana Viale sosteniendo la torta con velas mientras Valenzuela apoyaba su mano en el hombro de Silvestre, el flamante mayor de edad, y Alí, hermano menor, integraba la instantánea.

La naturalidad y la alegría espontánea dominaron el retrato, evidencia de un bienestar familiar que contrasta con los años de reserva absoluta que caracterizaron la relación tras la separación en 2013. La decisión de compartir el encuentro en público reveló el cambio en la dinámica, tras optar durante años por un bajo perfil y mínima exposición.

El festejo compartido por Gonzalo Valenzuela y Juana Viale

En entrevistas recogidas anteriormente, Valenzuela reconoció el papel central de Juana Viale en su historia personal y familiar. Definió su vínculo en términos de plenitud y añoranza familiar: “Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia. Lo pasamos muy bien, fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida”.

El posteo de Gonzalo y Kika anunciando su separación

Esta declaración, sumada a los gestos recientes, permite comprender el alcance de la nueva sintonía. Mientras tanto, apenas días atrás, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva sorprendieron al anunciar el cierre de un ciclo. Su separación después de dos años de matrimonio fue comunicada con un mensaje conjunto en redes sociales en el que priorizaron el bienestar emocional de ambos y sus familias. De manera directa, expresaron: “Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”. El texto continuó detallando el proceso de cuidado transitado: “Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”. El cierre del comunicado reflejó gratitud y solicitud de privacidad para todos los involucrados: “Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias. Gracias. Kika y Gonzalo”. Este aniversario de Silvestre operó así como catalizador de una escena familiar que priorizó la unidad y la alegría de los hijos, alejando antiguos desencuentros y dando lugar a una etapa distinguida por la madurez y el respeto mutuo.

