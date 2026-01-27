Teleshow

Murió Adrián Bar, líder de Orions Beethoven y Triciclosclos

El músico tenía 73 años y ganó popularidad con “Hasta que salga el sol”, hit de Orions lanzado en 1982. A fin de año había presentado su primer libro, “Bueno nada”

Guardar
Para Bar, la frase “Toda
Para Bar, la frase “Toda la noche hasta que salga el sol tocando en una banda de rock and roll, sin parar” (hitazo de Orions) fue mucho más que un estribillo recurrente: condensaba una forma de habitar el mundo y de pensar el arte

Adrián Bar, líder de las bandas Orions Beethoven y Triciclosclos y uno de los pioneros del rock argentino, murió este martes, según confirmó su productora a través de un comunicado oficial. Tenía 73 años y una trayectoria extensa ligada a los márgenes más persistentes y creativos del género. Músico y compositor, fue una figura clave en la construcción de una escena que entendió al rock como forma de vida y canal de expresión cultural, lejos de la consagración masiva.

El deceso de Adrián Bar, figura cardinal y menos visible del rock argentino, reactiva un debate pendiente sobre la memoria y el reconocimiento a los pioneros que forjaron la identidad del género desde la periferia. Su productora, Mandíbula, informó que sus cenizas se depositarán en el mar argentino, en Santa Clara del Mar, en una ceremonia aún sin fecha definida, a la que podrán asistir familiares, amigos y quienes deseen acompañar.

Esta disposición, que rechaza una despedida pública inmediata, refleja el itinerario vital de un creador que siempre eligió el movimiento, el paisaje y la libertad como coordenadas centrales de su vida artística y personal. En el mensaje difundido para anunciar su fallecimiento, la productora expresó: “Lamentablemente queremos comunicar a toda la comunidad artística, rockera, a los medios y al público en general el fallecimiento de uno de los pioneros de nuestro rock nacional, Adrián Bar está descansando en paz”.

En los '70 fundó Orion’s
En los '70 fundó Orion’s Beethoven con su hermano Ronan, grupo devenido en Orions, con el que participó en festivales emblemáticos como Pinap, B.A. Rock y La Falda Rock

El comunicado no precisó el motivo de la muerte, aunque la figura de Bar había adquirido en los últimos años un lugar de testigo activo, afianzando su presencia en la memoria cultural mientras mantenía una distancia crítica y creativa con el escenario central del rock nacional.

A finales de 2023, Adrián Bar volvió a mostrar su capacidad introspectiva a través de sus redes sociales: “Finalmente me llegó ese tiempo al que denominan ‘vejez’, donde las cosas circunstanciales suceden en forma diferente a las que estábamos acostumbrados. A mí me pasa, hay cosas que ya no puedo hacer, es lógico, al cuerpo le pasan factura por los excesos realizados, llevo en mi mochila un par de condiciones físicas complicadas, pero no me quejo ni me arrepiento, sigo viviendo como siempre, como toda la vida, es verdad, con algunas limitaciones, pero con el fuego eterno que llevamos dentro brillando, encendido. Cada segundo, cada instante son eternos y efímeros a la vez”, publicó el músico.

Nacido en 1952, Bar integró una generación que entendió el rock como una experiencia global: música, pertenencia, identidad, cultura. En la década de los 70 fundó Orion’s Beethoven con su hermano Ronan, grupo devenido en Orions, con el que se volvió protagonista del origen del rock argentino, participando en festivales emblemáticos como Pinap, B.A. Rock y La Falda Rock.

Tocó junto a exponentes como Luis Alberto Spinetta y Pappo, y Charly García llegó a grabar con Orions Beethoven. Lejos de ocupar un lugar destacado en los manuales oficiales, Bar trazó su legado en la trama subterránea del rock argentino. Su estilo esquivaba fórmulas y mercados, colocando en primer plano la búsqueda artística y la independencia. Con la banda Triciclosclos durante los años 90 continuó ese derrotero. En sus conciertos, la música se entendía como una experiencia colectiva más que como espectáculo.

Para Bar, la frase “Toda la noche hasta que salga el sol tocando en una banda de rock and roll, sin parar” fue mucho más que un estribillo recurrente: condensaba una forma de habitar el mundo y de pensar el arte. El artista eligió caminos laterales, lejos de las modas y del centro del canon, opción que le aseguró el respeto y la admiración de músicos y oyentes en busca de autenticidad. La influencia de la música clásica —herencia familiar— nutrió sus primeras exploraciones en el “rock sinfónico”. A punto de lanzar el álbum “Volando alto” con Orions en 1982, el músico Miguel Abuelo le propuso sumarse como guitarrista a Los Abuelos de la Nada, pero Bar, enfocado en su propio proyecto, sugirió a Gustavo Bazterrica, quien finalmente integró el grupo.

En marzo de 2015, Bar fue distinguido como Ciudadano Ilustre del Partido Tres de Febrero, recibiendo la mención en un festival ante 40.000 personas, de manos de su amigo Willy Quiroga. Su recorrido nunca apuntó al lucimiento inmediato, sino a ejercer con convicción el arte como forma de vida y de crítica. Durante el año pasado, Bar incursionó en la literatura publicando su primer libro, Bueno nada, presentado en diciembre en la Biblioteca del Congreso. Allí, Daniel Ripoll, el histórico editor de la revista Pelo, escribió en la contratapa: “Si cada ser humano es en sí mismo la representación carnal de ese uno con el universo, tiendo a creer que Adrián Bar es una de las personas (y personajes) más representativos, o al menos su mente, de esas capacidades y concentraciones múltiples”. La despedida proyectada junto al mar, sin estridencias públicas, sintetiza la coherencia de una carrera signada por la ética de la libertad y el rechazo a la domesticación de los orígenes.

Temas Relacionados

Adrian BarCharly GarcíaMiguel AbueloOrions Beethoven

Últimas Noticias

La China Suárez mostró sus días en Estambul: gastronomía, familia y tiempo para sí misma

Mientras Mauro Icardi entrena con el Galatasaray, la actriz construye recuerdos con sus tres hijos

La China Suárez mostró sus

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

La conductora de A la tarde expresó su preocupación por unos mensajes y fotos intimidatorios que recibió la producción contra ella. El video

Amenazaron de muerte a Karina

Quién es Julen Katzy, la estrella de la serie española Valle Salvaje que trabaja de carpero y mozo en San Clemente del Tuyú

El actor de la serie de época, que se transmite por Netflix, terminó sus grabaciones y se lanzó a una aventura impensada en Argentina: su video desarmando una carpa

Quién es Julen Katzy, la

Sarah Borrell, la protagonista del “Hola guapa”, posó sensual y desafiante tras el escándalo con Luciano Castro

La actriz danesa radicada en España dejó atrás la polémica de las últimas semanas con una sesión de alto voltaje en sus redes

Sarah Borrell, la protagonista del

Vacaciones familiares a puro sol: El Polaco, Barby Silenzi y sus hijas a bordo de un yate en Miami

El cantante de cumbia pasó el día navegando junto a los suyos en las costas de la ciudad estadounidense

Vacaciones familiares a puro sol:
DEPORTES
Vélez empata con Talleres por

Vélez empata con Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El jefe de Alpine destacó la labor de Colapinto en el primer día de test de la F1 y reveló la falla que tuvo el auto

Las pulseras inteligentes de Alcaraz, Sinner y Sabalenka desataron la polémica: por qué el Australian Open decidió prohibirlas

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental: “Es un día histórico”

Quién es Annika Paz, la promesa argentina de 17 años que se convirtió en nuevo refuerzo del Inter de Milán

TELESHOW
Amenazaron de muerte a Karina

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

Quién es Julen Katzy, la estrella de la serie española Valle Salvaje que trabaja de carpero y mozo en San Clemente del Tuyú

Sarah Borrell, la protagonista del “Hola guapa”, posó sensual y desafiante tras el escándalo con Luciano Castro

Vacaciones familiares a puro sol: El Polaco, Barby Silenzi y sus hijas a bordo de un yate en Miami

Fátima Florez contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos anunció maniobras aéreas

Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región

El caso a favor de una intervención extranjera en Irán

El disfraz más perfecto: cómo una mariposa que se oculta en pleno día enseña sobre biodiversidad y paciencia

Netanyahu dijo que Israel no permitirá la reconstrucción de Gaza hasta el desarme total del grupo terrorista Hamas

Este es el operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC