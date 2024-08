Facundo Arana celebró el cumpleaños de María Susini con un romántico posteo: “Feliz vuelta al sol”

El actor celebró el cumpleaños de su esposa con un tierno posteo (Instagram)

Desde hace muchos años, Facundo Arana y María Susini comparten una historia de amor y una vida familiar junto a sus tres hijos, India, Yaco y Moro. Su relación, que ha perdurado a lo largo del tiempo, es una de las más queridas dentro del ámbito del espectáculo argentino. De manera pública, el actor deja en claro el gran aprecio que siente por la modelo, quien lo acompañó a lo largo de su carrera. Por eso, en el día de su cumpleaños, el artista de 52 años le dedicó un romántico posteo que enterneció en las redes sociales.

“¡Feliz cumpleaños al mejor ser del universo! ¡Feliz vuelta al sol, compa! ¡Lo voy a repetir cada año porque así lo pienso cada día de mi vida... todos los días! Reina loca, la vida con vos, además de una bendición, ¡es un programón!”, escribió en una publicación realizada a través de su cuenta personal en la plataforma en Instagram, donde reunió una gran cantidad de postales de su esposa en diferentes momentos de su vida privada, la cual muestra constantemente a sus seguidores.

“Gracias por nuestra familia, por cada sonrisa. ¡Gracias por todo... que es tanto!”, cerró Facundo tras expresar el profundo cariño que siente por su pareja y madre de sus hijos, a quien eligió para pasar la vida a su lado.

El tierno posteo de Facundo Arana a su esposa

Cabe recordar que la historia de amor entre el artista y su mujer tuvo lugar en 2007, poco después de terminar una relación de diez años con la actriz Isabel Macedo.

Su primer encuentro se dio gracias a unos amigos en común, quienes quisieron presentarle a María, quien luego se convertiría en su esposa. Ese encuentro fue como un flechazo en el corazón de Arana, quien desde ese entonces no se separó de ella.

El actor junto a su esposa y sus tres hijos

Sin embargo, la pareja atravesó numerosas versiones de crisis a lo largo de los años. Uno de los más destacados se dio a inicios de 2022, cuando apuntaban que rompieron su vínculo al no mostrarse juntos en las redes sociales. Este hecho despertó las alarmas entre sus fanáticos, cuyas especulaciones fueron en aumento con el pasar el tiempo. Pero, para su sorpresa, la modelo decidió acabar con los rumores luego de utilizar su cuenta en la red social de Meta para subir una foto del actor donde se lo podía apreciar acariciando a un chanchito, el cual pertenecía a un centro de rehabilitación y estimulación temprana.

María, a metros del mar, fotografiada por el actor

La pareja se conoció en 2007, luego de que Facundo terminara su relación con Isabel Macedo

Tan solo un año más tarde, las versiones de separación reaparecieron debido a su actividad en las redes sociales. En esta ocasión, los internautas detectaron que María había dejado de seguir la cuenta de su marido, lo cual interpretaron como un indicio de su ruptura.

Ante esto, el protagonista de Los 39 escalones y En el aire se mostró totalmente desconcertado por estos rumores, los cuales desmintió rápidamente a Teleshow. “Que yo la haya dejado de seguir es imposible, porque además la estuve arrobando en un montón de historias. Pero que ella me haya dejado de seguir a mí puede ser, porque no sabe manejar las redes y siempre toca algo mal”, explicó Arana.

En medio de la playa, la pareja disfruta de una caminata con el atardecer ante sus ojos

Profundamente enamorados, la pareja superó varios rumores de crisis (Instagram)

Sosteniendo esa misma línea, Facundo dejó en claro que sus vidas no pasan completamente por las redes sociales, por lo que no se encuentran pendientes de lo que ocurre a diario. En ese sentido, comentó a este medio: “A mí me podrían inventar romances con un montón de gente a la que le doy like y, por ahí, hay personas a las que realmente quiero y no las sigo en las redes. Pero lo importante es que con María está todo más que bien. No estamos distanciados ni separados. Ella es la mujer de mi vida y lo va a seguir siendo”.