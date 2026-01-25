El sugerente posteo de Anita Espasandín con los signos de fuego de ella y Benjamín Vicuña que encendió las redes

El sugerente posteo de Anita Espasandín con Benjamín Vicuña que encendió las redes

Anita Espasandín, pareja de Benjamín Vicuña, sorprendió a sus seguidores con una publicación en redes sociales donde los signos de fuego y la intimidad de pareja ocuparon un lugar central. Desde José Ignacio, Uruguay, compartió imágenes que evidenciaron su conexión con Vicuña y su afinidad astrológica, acompañadas por una frase sobre los signos del zodíaco que generó una inmediata repercusión digital.

En esa publicación, Espasandín escribió: “Signos de fuego que encienden, de agua que sienten profundo, de aire que piensan y vuelan y de tierra que sostienen. Aries enciende la chispa, Sagitario expande el fuego. Energías distintas. Formas únicas de vivir la vida”. Las imágenes mostraron a ambos luciendo camisetas con el nombre de sus signos; ella llevaba una prenda azul claro con la palabra “aries” y él una camiseta gris oscura con la inscripción “sagitario”.

El contenido reflejó un ambiente relajado y natural, en el que la luz dorada del atardecer y los paisajes rurales funcionaron como telón de fondo. Las publicaciones incluyeron escenas de trayectos en automóvil, paseos bajo el sol y contemplaciones frente al mar. Espasandín vestía distintos estilos, como una camiseta negra y aros plateados en algunas imágenes, mientras que Vicuña aparecía con remeras claras y gafas de sol.

Lo mejor se aprecia en los videos. En uno transitan en un vehículo por un camino de arena, con el sol del atardecer a la izquierda de ambos y un caballo que pasta mansamente junto a la ruta.

En otro, navegan en un barco por el océano, bajo un cielo que se empieza a despedir del día y un velero en el horizonte. En el siguiente, con la silueta de Punta del Este a los lejos, se ve un cielo totalmente colorado, con el sol como un perfecto disco que se esconde en el horizonte, con una nube sobre él. El mar, gris y apenas picado, completa la magnífica postal.

En un cuarto, Anita y Benjamín están abrazados en un atardecer espectácular, con los rayos del sol tiñendo las nubes de naranja y amarillo, que hacen juego con las llamas que se encienden en el fogonero que tienen frente a ellos.

Por último, Benjamín publicó dos videos donde se dirigen a una función de cine al aire libre en la Bajada de los Pescadores de José Ignacio se convirtió en una sala de cine a cielo abierto que dio comienzo a la 16º edición del José Ignacio International Film Festival (JIIFF), con la presencia de William Defoe como estrella invitada.

La reacción en redes no se hizo esperar. Entre los comentarios, destacaron mensajes sobre la compatibilidad zodiacal entre Espasandín y Vicuña, como “El match perfecto! Así se ven muy lindos, los felicito!!!” o “Re compatibles!!❤️❤️”. Otros usuarios celebraron el momento personal que atraviesan y elogiaron la autenticidad de Espasandín: “Hoy puedo decir que se lo ve bien bien al señor Benja 🙌”, fueron algunas de las frases resaltadas por el público.

Durante la primera quincena de enero, ambos eligieron pasar sus vacaciones de verano 2026 en la tranquilidad de Punta del Este, compartiendo tiempo con los hijos de Vicuña. Las imágenes publicadas reflejaron paseos en la playa, juegos con los niños, recorridos en bicicleta y encuentros familiares alejados de los tradicionales eventos nocturnos de la ciudad.

Espasandín, muy activa en redes sociales durante enero, llamó la atención con un carrusel de imágenes marcada por la moda bohemia y referencias al mar, que contribuyeron a una atmósfera de romanticismo moderno. La secuencia finalizó con una imagen de un poema manuscrito en una servilleta que aludía al mar, el paso del tiempo y la espera, como símbolos de una perspectiva amorosa y auténtica. Para sus seguidores, estos elementos representaron un gesto de cercanía y honestidad, distante de las convenciones habituales del espectáculo.

A través de imágenes, versos y momentos cotidianos, la pareja dejó registro de una temporada orientada al afecto y la serenidad, donde la verdadera historia del verano junto al mar se tejió en la naturalidad de los pequeños gestos y la riqueza de lo espontáneo.