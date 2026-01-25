Teleshow

El hijo de Noelia Marzol tuvo un doloroso percance en la playa: “Agua viva alert”

En medio de sus días en Mar del Plata por la temporada teatral, la bailarina mostró el inesperado incidente que vivió el pequeño cuando fue rozado por una medusa adentro del mar

El verano en Mar del Plata es sinónimo de trabajo y placer para Noelia Marzol, quien, a pesar de su agenda cargada de compromisos y eventos, siempre busca un espacio para disfrutar del mar y la arena junto a su familia. La bailarina, protagonista de la temporada teatral y referente en las redes, suele compartir con sus seguidores los momentos más felices, pero también aquellos desafíos inesperados que le presenta la maternidad. Así ocurrió en las últimas horas, cuando su hijo mayor, Donatello, de cuatro años, sufrió un doloroso encuentro con una aguaviva durante una jornada de playa.

Fue a través de sus historias de Instagram que Noelia relató el episodio. “Agua viva alert”, escribió, advirtiendo a sus seguidores sobre los peligros que pueden presentarse en el mar y documentando el momento en el que su pequeño, con gesto de dolor, recibía los cuidados necesarios. En las imágenes se vio a Donatello luego de ser atendido por su mamá, quien le aplicó crema sobre la zona afectada para calmar la molestia.

No es la primera vez que Donatello es protagonista de un accidente doméstico o de juegos. En septiembre pasado, Marzol compartió con su comunidad el fuerte golpe que el niño sufrió en la plaza. “Dona se dio un pequeño corte en las hamacas… Lo bueno es que ya no tendré que repetirle que no se ponga detrás de ninguna cuando alguien se hamaca”, relató en ese momento, junto a una imagen donde se veía el moretón, la hinchazón y la cara de tristeza del pequeño. Durante ese mismo fin de semana, la bailarina documentó el avance en la recuperación de Donatello, mostrando la reducción de la inflamación y tranquilizando a sus más de dos millones de seguidores: “Va bajando, ponele…”.

La bailarina mostró cómo resolvió la situación luego de que Donatello fuera picado

La recuperación fue motivo de alivio y Noelia compartió una foto de Donatello en pijama, sonriente y jugando en el piso con su gato. “Está bien igual”, escribió, dejando en claro que, a pesar de los sustos, su hijo mantuvo intacta la alegría y la energía que lo caracteriza. Su madre, como la mayoría, se ha convertido en una experta en primeros auxilios, con un botiquín siempre listo para cualquier imprevisto.

En julio del año pasado, Donatello preocupó a su familia al sufrir una caída que le provocó un raspón importante en el pómulo derecho. Marzol, lejos de ocultar la situación, lo compartió en redes. “Dona aterrizó contra el asfalto… Nada fuera de lo normal”. La frase resumió la filosofía de la bailarina ante los accidentes infantiles: tomarlos como parte del aprendizaje, actuar con calma y transmitir tranquilidad a sus hijos y a sus seguidores.

En septiembre pasado, Donatello se golpeó con las hamacas de una plaza (Instagram)

A lo largo de estos episodios, Noelia demostró cómo combina su faceta profesional con la de madre atenta y resolutiva. Su relación con Ramiro Arias, futbolista y papá de Donatello, y la dinámica familiar que comparten, se refleja en cada publicación donde los pequeños tropiezos de la infancia son acompañados de ternura, humor y la convicción de que el amor y la paciencia son las mejores herramientas para salir adelante.

Así, entre funciones, ensayos y días de playa, Marzol continúa mostrando el lado cotidiano y real de la maternidad, donde la felicidad y la preocupación suelen ir muchas veces de la mano. La bailarina no solo brilla bajo las luces del escenario, sino que también se luce cada día en el papel más desafiante y gratificante de todos: ser mamá. Y aunque los accidentes de Donatello se repitan, la sonrisa de su hijo y el apoyo de su familia son el motor que la impulsa a seguir disfrutando del verano, aprendiendo de cada experiencia y compartiendo, con honestidad, las historias que la acercan aun más a su público.

