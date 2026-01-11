Noelia Marzol, de los nervios por su estreno en Mar del Plata a la búsqueda de relax tras su polémico video

El estreno de Bloody Tango produce nervios y altas expectativas para Noelia Marzol, quien busca cautivar tanto al público adulto como joven (Crédito: José Tetty)

(Enviado especial a Mar del Plata) Tras las críticas por su polémico video junto a su esposo e hija, y luego de que una psicóloga la acuse de abuso infantil, Noelia Marzol atraviesa un tormentoso verano. Sin embargo, luego de iniciar acciones legales contra la profesional, y mientras la situación continúa en la Justicia, ella se enfoca en el inicio de su temporada en la costa argentina. Junto a Ramiro Arias, manejaron cerca de 5 horas a Mar del Plata para el estreno de Bloody Tango en La Feliz. Lejos de descansar, y mientras termina su almuerzo, la actriz se sienta para conversar con Teleshow.

La bailarina busca despejarse luego de que se viralizara un video en el que se la observa besándose con su esposo en la pileta a metros de su hija Alfonsina. Más allá de las críticas de algunos usuarios, todo explotó cuando una psicóloga y sexóloga tucumana, Agustina Soria Gómez (MP3027), la acusó de abuso infantil, instalando un debate sobre los límites de la exposición familiar en el ámbito digital.

Así las cosas, Noelia pisa la arena de Punta Mogotes, se para frente al mar y respira profundo. Mientras posa para una sesión de fotos observa a un elefante marino descansando sobre la arena. Destaca que quiere llegar al teatro Radio City cuanto antes, ya que necesita revisar las luces, puesto que el espectáculo está producido por ella misma.

-¿Estás nerviosa por el estreno de Bloody Tango en Mar del Plata?

-Siempre que afronto un nuevo proyecto estoy lista para eso, trato de hacerlo previamente a que suceda. Los nervios están obviamente, pero venimos muy preparados. No sé como aflojar los nervios, siempre van a estar, y es lo lindo de hacer teatro y saber que todo es espontáneo y no hay manera de corregir lo que pase, tiene esta vertiginosidad hermosa. Vengo de Buenos Aires, recién bajé del auto, siempre que uno va a una localidad que las personas están de vacaciones se vive un clima feliz y festivo, seguramente va a ser el caso.

-¿Vas a tener tiempo para relajarte?

-Sí, siempre algún lugarcito hay. Vine con un día de anticipación a la obra, pronto viene el elenco, antes de ingresar al teatro seguro vamos a brindar en la playa para dar un buen augurio a esta temporada. Acá me acompaña Ramiro, los niños quedaron con los abuelos. Y en adelante voy a ir y venir sola. Seguramente nos instalemos 15 días en febrero, cuando ya esté más tranquila la temporada.

-¿Qué sensación buscás causar en el público?

-Bloody Tango es un espectáculo de danza moderno, buscamos un gran impacto en la gente de mediana edad y con deseo de atraer al público joven a consumir tango. La gente más grande está habituada, pero los jóvenes no tanto. En el inconsciente colectivo está esto de que pertenece a otra generación. La danza nos representa como país, es súper sensual y también se puede buscar la vuelta y no ir a lo melancólico o bajón, que te recuerda a los abuelos y demás. Vamos a estar todos los jueves de enero y febrero en Mar del Plata, en el teatro Radio City. Después seguiremos con la gira nacional, nos vamos a ir al norte, ya lo habíamos prometido, están todos muy expectantes, estamos con muchas ganas de comer empanadas.

-¿Cómo te sentís después de la polémica por tu video junto a Ramiro?

-Yo estoy tranquila en mi manera de maternar, el tipo de relación que tenemos nosotros, la familia. De hecho, una prueba que a mi me hace quedar tranquila es la actitud que tienen mis hijos y cómo son ellos. Son súper sanos, inteligentes, cariñosos, nunca estuvo en duda eso. Me puse mal cuando una psicóloga hace un diagnóstico muy apresurado en un video de 10 segundos, de una nena, exponiéndola también bajo el lema de cuidar la infancia. Pero lo primero que hace es exponerla y viralizarla frente a palabras como abuso infantil, con su cara sin blurear. Eso ya lo llevé a la Justicia, no tengo más para aclarar. Mientras tanto no voy a hablar más del tema.

-¿Cómo reaccionaron con Ramiro al ver el video?

-Rami es una persona muy calma, pero hay un limite que son los hijos. Yo estoy expuesta a las opiniones de todas las personas por mucho tiempo, estoy habituada. Me expongo y soy consciente, pero después es un tema más serio, el hecho de que una persona que técnicamente está para curar, o hacer diagnósticos serios, siendo que es una persona formada, me resulta peligroso. La charla con Rami nunca fue respecto de los comentarios, respetamos la opinión de quién sea, pero con esta situación decidimos ir hasta las últimas consecuencias. Porque el daño se lo hizo a Alfonsina.

-¿Hubo una charla con la psicóloga?

-Sí, yo le dejé mi número de teléfono, apenas hizo el posteo. Y el llamado tardó en llegar, por eso estoy tan enojada, sin embargo, mientras ella seguía posteando, y contestando cosas en redes sociales. Con lo cual, me dio la pauta que lo que buscaba eran visualizaciones y no querer el contento o remediar el error que había cometido.

-¿Te pidió disculpas?

-Eso está en la Justicia.

-¿Vas a seguir mostrando tu dinámica familiar?

-Sí, de hecho en el video mi hija no se escandaliza por una actitud que ve a diario. Nuestra relación es así, nos mostramos afecto todo el tiempo. Besos, cariños, abrazos, incluso con mis hijos. Las caricias o los besos que yo tenga con mi pareja son diferentes a los que tenga con mis hijos. Ellos también lo entienden. Me llama la atención que esté normalizada la violencia o insultarse, o exponer una infidelidad o ignorarse en la pareja. Eso me parece más peligroso que mostrar una situación de afecto.

- ¿Cómo sigue la salud de tu hijo Donatello? Hace poco se había operado...

-Bien, fue una operación simple, pero hay que ponerle el cuerpo. Dona es un chico chiquito, tiene 4 años, estoy orgullosa porque lo afrontó con mucha valentía. él sabía que le iba a doler, le contamos que le tenían que curar la garganta, le contamos el proceso entero. Desde entrar a la clínica, vestirse de una manera particular, qué le iba a pasar, que lo iban a dormir, que se iba a despertar mareado, que iba a sentir dolor, pero que todo iba a ser a favor de su salud. Que no tenga miedo.

-Es un guerrero, a lo largo del año le pasaron muchas cosas...

-Sí, Dona se vive golpeando, es re atolondrado, ya lo hemos cocido, se ha golpeado de todas las maneras posibles. Es un nene súper curioso, al no tener acceso a la tecnología también lo expone a peligros físicos. Le gusta explorar, ama el campo, estar con su abuelo, ir a cosechar con él. Por lo que voy viendo, todo lo que le gusta está relacionado al campo, la naturaleza. Que sea lo que quiera ser.

