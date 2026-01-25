Teleshow

Charly García llegó a Punta del Este y fue recibido con emoción por fans y amigos

El ícono del rock nacional aterrizó en la ciudad estaña, donde lo esperaban Leandro Quiroga Ferreres y el Zorrito Von Quintiero

Guardar
Charly García llegó a Punta del Este (Video: Farándula Show-Instagram) Sección: Teleshow

Charly García llegó a Punta del Este y desató una verdadera revolución en el aeropuerto, donde lo esperaban fanáticos, amigos y medios. El músico, acompañado por el Zorrito Von Quintiero y Leandro Quiroga Ferreres, fue recibido en medio de gritos, saludos cariñosos y teléfonos en alto para registrar la escena. Vestido de negro, con anteojos oscuros y en silla de ruedas, Charly mantuvo su clásica actitud relajada y repartió sonrisas a quienes se acercaron, demostrando una vez más el magnetismo que genera su figura.

El equipo de Farándula Show capturó el momento en que, tras los saludos y la breve charla con la prensa —donde Charly bromeó sobre la posibilidad de descansar o tocar un poco junto al Zorrito—, el grupo organizó la agenda de la noche. Primero, una parada en el hotel para reponerse del viaje y disfrutar de un merecido descanso. Luego, la cita fue en “Medio y Medio”, el mítico local de Punta del Este, donde el Zorrito Von Quintiero tenía programado un show y la presencia de García generó gran expectativa entre el público y los músicos.

En las imágenes se puede ver a García rodeado de afecto, recibiendo abrazos y posando para selfies, mientras Quiroga Ferreres y el Zorrito lo acompañaban atentos y cómplices. La escena reflejó no solo la admiración y el respeto que Charly inspira, sino también la calidez de su círculo íntimo, que lo escoltó entre el bullicio del aeropuerto y los pasillos del local.

La llegada de Charly a Punta del Este no solo reafirmó el lazo especial que mantiene con el público uruguayo, sino que también anticipó días de descanso, reencuentros y posible música en vivo, en una ciudad donde su presencia siempre es motivo de celebración. La expectativa por una posible aparición sorpresa en el escenario se sumó al entusiasmo general, dejando en claro que, aun en la intimidad de una escapada, García sigue despertando pasión y admiración intergeneracional. Entre saludos, abrazos y promesas de nuevas anécdotas, la escena dejó en evidencia que Charly sigue siendo sinónimo de emoción y leyenda viva para varias generaciones.

La última vez que se lo vio al cantante fue tan solo semanas atrás. Esta vez, el ícono del rock argentino fue retratado en una salida simple por la Ciudad de Buenos Aires: un paseo en auto, una parada en un local de comida rápida y una merienda compartida que quedó registrada en una serie de imágenes y videos que Rosario Ortega compartió en sus redes sociales.

Las postales, subidas en formato de historias de Instagram, muestran una intimidad poco frecuente. No hay flashes, ni entrevistas, ni discursos grandilocuentes. Solo Charly, Rosario y su histórico manager, Guillermo “Tato” Vega, recorriendo la ciudad como cualquier grupo de amigos. La frase que acompaña una de las imágenes funciona como clave de lectura: “Una salida por Bs As con el jefe”. Una definición breve, afectuosa y cargada de sentido para quienes conocen el lugar que ocupa García en la historia de la música nacional.

Rosario Ortega compartió imágenes inéditas de un paseo íntimo con Charly García y su manager por Buenos Aires (Video: Instagram)

Las primeras capturas corresponden a una escena que muchos reconocen de inmediato: el auto detenido en el drive thru. Desde el interior del vehículo, se ve la ventanilla del local y a una empleada alcanzando la bolsa con el pedido. La cámara, sostenida desde el asiento trasero, no busca el encuadre perfecto: registra el momento tal como sucede. En la siguiente imagen, el foco está puesto en la espalda del conductor y el volante, mientras una caja de hamburguesas descansa sobre las piernas.

El registro continúa ya dentro del auto, con los protagonistas en pleno ritual de merienda. Charly aparece sentado en el asiento del acompañante, con gorra, anteojos y su impronta intacta. En una de las tomas, se lo ve sentado, con el cuerpo relajado y una hamburguesa en la mano, llevándola a la boca sin apuro. En otra, acepta unas papas fritas que le acerca Tato Vega desde el asiento delantero.

Temas Relacionados

Charly GarcíaPunta del EsteUruguayVerano 2026 Argentina

Últimas Noticias

Sofía “la Reini” Gonet sorprendió con un cambio de look y un guiño a sus comienzos en las redes

La influencer irrumpió en las redes sociales con un inesperado cambio de estilo que hace honor a sus primeros pasos en el mundo digital

Sofía “la Reini” Gonet sorprendió

El sugerente posteo de Anita Espasandín con los signos de fuego de ella y Benjamín Vicuña que encendió las redes

La pareja, que continúa de vacaciones en José Ignacio, Uruguay, marcó con una publicación la compatibilidad que existe entre ambos y que tuvo mucha repercusión entre sus seguidores

El sugerente posteo de Anita

El impactante look de Mirtha Legrand: cristales, mini pailleté y oro para su tercera noche en la costa

La Chiqui se llevó todos los aplausos con un vestido dorado de Claudio Cosano

El impactante look de Mirtha

Así fue el festejo del primer cumpleaños de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

La pareja celebró el primer año de vida de la pequeña con una fiesta rodeados de su familia y afectos

Así fue el festejo del

Nicki Nicole compartió sus sensaciones a menos de un mes de cantar en el Teatro Colón: “Van a ser muy felices”

La artista rosarina se prepara para un recital con 70 músicos en el escenario más icónico de la Argentina

Nicki Nicole compartió sus sensaciones
DEPORTES
Tras la derrota de Racing,

Tras la derrota de Racing, Belgrano le ganó 2-1 al Rosario Central de Ángel Di María en el inicio del Torneo Apertura

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

El golazo olímpico que convirtió el hijo de Guillermo Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Racing

La emoción del jugador argentino de Alianza Lima que se llevó la camiseta de Lionel Messi: el gesto que lo conmovió

Alisha Lehmann, la jugadora “más viral”, fue presentada en su nuevo equipo y confirmó su romance con un futbolista

TELESHOW
Sofía “la Reini” Gonet sorprendió

Sofía “la Reini” Gonet sorprendió con un cambio de look y un guiño a sus comienzos en las redes

El sugerente posteo de Anita Espasandín con los signos de fuego de ella y Benjamín Vicuña que encendió las redes

El impactante look de Mirtha Legrand: cristales, mini pailleté y oro para su tercera noche en la costa

Así fue el festejo del primer cumpleaños de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

Nicki Nicole compartió sus sensaciones a menos de un mes de cantar en el Teatro Colón: “Van a ser muy felices”

INFOBAE AMÉRICA

Piden que estudiantes de colegios

Piden que estudiantes de colegios privados reciban computadoras igual que en el sector público salvadoreño

Descubrieron una tumba en Turquía que estaría vinculada a la familia del rey Midas

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi