Charly García llegó a Punta del Este y fue recibido con emoción por fans y amigos

Charly García llegó a Punta del Este y desató una verdadera revolución en el aeropuerto, donde lo esperaban fanáticos, amigos y medios. El músico, acompañado por el Zorrito Von Quintiero y Leandro Quiroga Ferreres, fue recibido en medio de gritos, saludos cariñosos y teléfonos en alto para registrar la escena. Vestido de negro, con anteojos oscuros y en silla de ruedas, Charly mantuvo su clásica actitud relajada y repartió sonrisas a quienes se acercaron, demostrando una vez más el magnetismo que genera su figura.

El equipo de Farándula Show capturó el momento en que, tras los saludos y la breve charla con la prensa —donde Charly bromeó sobre la posibilidad de descansar o tocar un poco junto al Zorrito—, el grupo organizó la agenda de la noche. Primero, una parada en el hotel para reponerse del viaje y disfrutar de un merecido descanso. Luego, la cita fue en “Medio y Medio”, el mítico local de Punta del Este, donde el Zorrito Von Quintiero tenía programado un show y la presencia de García generó gran expectativa entre el público y los músicos.

En las imágenes se puede ver a García rodeado de afecto, recibiendo abrazos y posando para selfies, mientras Quiroga Ferreres y el Zorrito lo acompañaban atentos y cómplices. La escena reflejó no solo la admiración y el respeto que Charly inspira, sino también la calidez de su círculo íntimo, que lo escoltó entre el bullicio del aeropuerto y los pasillos del local.

La llegada de Charly a Punta del Este no solo reafirmó el lazo especial que mantiene con el público uruguayo, sino que también anticipó días de descanso, reencuentros y posible música en vivo, en una ciudad donde su presencia siempre es motivo de celebración. La expectativa por una posible aparición sorpresa en el escenario se sumó al entusiasmo general, dejando en claro que, aun en la intimidad de una escapada, García sigue despertando pasión y admiración intergeneracional. Entre saludos, abrazos y promesas de nuevas anécdotas, la escena dejó en evidencia que Charly sigue siendo sinónimo de emoción y leyenda viva para varias generaciones.

La última vez que se lo vio al cantante fue tan solo semanas atrás. Esta vez, el ícono del rock argentino fue retratado en una salida simple por la Ciudad de Buenos Aires: un paseo en auto, una parada en un local de comida rápida y una merienda compartida que quedó registrada en una serie de imágenes y videos que Rosario Ortega compartió en sus redes sociales.

Las postales, subidas en formato de historias de Instagram, muestran una intimidad poco frecuente. No hay flashes, ni entrevistas, ni discursos grandilocuentes. Solo Charly, Rosario y su histórico manager, Guillermo “Tato” Vega, recorriendo la ciudad como cualquier grupo de amigos. La frase que acompaña una de las imágenes funciona como clave de lectura: “Una salida por Bs As con el jefe”. Una definición breve, afectuosa y cargada de sentido para quienes conocen el lugar que ocupa García en la historia de la música nacional.

Las primeras capturas corresponden a una escena que muchos reconocen de inmediato: el auto detenido en el drive thru. Desde el interior del vehículo, se ve la ventanilla del local y a una empleada alcanzando la bolsa con el pedido. La cámara, sostenida desde el asiento trasero, no busca el encuadre perfecto: registra el momento tal como sucede. En la siguiente imagen, el foco está puesto en la espalda del conductor y el volante, mientras una caja de hamburguesas descansa sobre las piernas.

El registro continúa ya dentro del auto, con los protagonistas en pleno ritual de merienda. Charly aparece sentado en el asiento del acompañante, con gorra, anteojos y su impronta intacta. En una de las tomas, se lo ve sentado, con el cuerpo relajado y una hamburguesa en la mano, llevándola a la boca sin apuro. En otra, acepta unas papas fritas que le acerca Tato Vega desde el asiento delantero.