La tierna postal de Cami Homs en la recta final de su embarazo: “Semana 40 y la niña sigue en la panza”

La madre de Francesca y Bautista De Paul espera su primera hija con José Sosa y compartió sus sensaciones en este momento tan especial

Cami Homs se prepara para
Cami Homs se prepara para ser mamá por tercera vez (Instagram)

Siempre dispuesta a compartir el día a día con sus seguidores, Cami Homs compartió en sus redes sociales un momento significativo al mostrar su embarazo en la semana 40. La modelo publicó una imagen donde se la observa posando frente a un espejo, con un mensaje que resume esta instancia: “Llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”. La fotografía refleja la etapa final de la gestación y la expectativa por la inminente llegada de su hija, la primera que espera con el futbolista José Sosa y a quien llamarán Aitana.

En la imagen, Cami Homs aparece en un ambiente luminoso, vestida con prendas claras, sandalias y un saco liviano. Se muestra de frente y sobre todo de perfil, para resaltar el tamaño de su panza, lo que fue especialmente celebrado por sus seguidores.

La publicación de la modelo rápidamente generó comentarios y muestras de apoyo, quienes siguieron de cerca las novedades de su embarazo desde el primer momento. El mensaje de Homs transmite la ansiedad y la emoción que suelen acompañar los últimos días antes del nacimiento.

La tierna foto de Cami
La tierna foto de Cami Homs en la semana 40 de embarazo

En las semanas previas, Cami Homs eligió Punta del Este como destino para disfrutar unas vacaciones junto a José Sosa y sus hijos Francesca y Bautista, fruto de su relación con el futbolista de la selección Rodrigo De Paul. Durante la estadía en Uruguay, la familia priorizó el tiempo juntos, con paseos al atardecer, fogones y juegos en la playa. Las imágenes difundidas por la modelo muestran encuentros familiares y celebraciones en un entorno distendido, donde el embarazo fue protagonista de cada uno de sus días.

Entre los registros fotográficos, se destaca una imagen en la que Homs posa con un vestido largo, dejando ver la panza, y otra donde descansa al sol, con bikini blanca y un dibujo de corazón hecho con protector solar. Estas postales ilustran la convivencia familiar y la preparación para la llegada de Aitana, la primera hija de la pareja que en marzo celebrará tres años de relación.

A pesar de la inminente llegada de la bebé, la modelo mantuvo su agenda de actividades, desde compromisos laborales hasta las rutinas de entrenamiento, siempre destacando la cercanía con su familia. La foto compartida en la semana 40 se suma a una serie de publicaciones que documentan la espera y anticipan el nacimiento, generando expectativa entre sus seguidores.

Cami Homs durante sus vacaciones
Cami Homs durante sus vacaciones en Punta del Este

Durante estos meses, Cami Homs también habló abiertamente sobre su experiencia personal en el embarazo, incluyendo aspectos de su vida privada. En una entrevista para Bajo el brillo, conducido por Erica Etter, la influencer se animó a hablar sin prejuicios de un tema que para muchas sigue siendo tabú: la intimidad durante la gestación.

La modelo reconoció que la frecuencia sexual junto a su pareja experimentó cambios, en parte por las molestias físicas propias de la gestación y el avance de las semanas. Destacó que, aunque la intimidad se vio condicionada por el crecimiento de la panza y el cansancio, la pareja logró mantener el vínculo y la complicidad.

En un tono cálido e intimista, la conductora la invitó entonces a ponerle números a la cuestión. Cami, lejos de incomodarse, aceptó con total honestidad: “Hoy creo que un promedio de dos de siete”. La frase quedó flotando en el aire y provocó una reacción inmediata de Erica: “Bien, bueno, para estar embarazada, eh”. La comunicación entre ambas fluyó sin barreras y la confesión se volvió tema central. La sinceridad de Homs al referirse a este tema generó empatía entre quienes atraviesan situaciones similares y permitió visibilizar realidades poco abordadas durante el embarazo.

