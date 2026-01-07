Las vacaciones de Cami Homs en la recta final de su embarazo: fogón, atardeceres y juegos

La modelo se encuentra en Punta del Este junto a su pareja e hijos y disfruta de los últimos días antes de dar a luz

Cami Homs y José Sosa eligieron Punta del Este para vivir unas vacaciones muy especiales: las últimas antes de la llegada de Aitana, la primera hija de la pareja y la tercera para ambos. En redes sociales, compartieron un carrete titulado “Dream holidays”, donde se los ve disfrutando de la playa, el campo y encuentros familiares con Francesca y Bautista, sus hijos, y otros seres queridos. El clima de complicidad y celebración anticipada atraviesa cada imagen, reflejando la felicidad y la armonía de este momento.

Entre las postales más emotivas, Cami y José caminan de la mano junto a los niños al atardecer en la playa, formando una hilera que mira a la cámara con el sol poniéndose de fondo. Otras imágenes, en blanco y negro, capturan a los más chicos jugando en el césped con cajas de regalos, en una atmósfera distendida y familiar. Todos posan sonrientes bajo una pérgola cubierta de plantas, con Cami luciendo un vestido largo y la panza descubierta, rodeada de hijos y adultos en ropa cómoda y deportiva. Francesca y Bautista también aparecen corriendo por la arena al anochecer, con camperas y gestos de alegría, mientras el mar y el cielo con los últimos matices del día completan el paisaje.

En el carrete, además, se sumaron videos que aportaron espontaneidad y alegría al álbum familiar. En uno de ellos se puede ver a Bautista bailando arriba de la mesa del jardín, mientras los adultos y los niños celebran y se divierten a su alrededor. En otro clip, un grupo participa de una clásica carrera de bolsa, entre risas, saltos y competencia amistosa, poniendo en primer plano el espíritu lúdico y la energía contagiosa de las vacaciones.

La foto de la familia ensamblada

Francesa y Bautista, los hijos de Cami y Rodrigo de Paul, disfrutando a pleno de la playa

Mate y fogón fueron los elegidos para la noche esteña

En un instante de intimidad, Cami posó de perfil frente al espejo de un baño luminoso, mostrando su embarazo avanzado y luciendo una falda roja y top bandeau, el cabello en trenza y el teléfono en mano para registrar el momento. Las imágenes incluyen rincones tranquilos de Punta del Este al anochecer, con calles residenciales que bajan hacia el mar, autos estacionados y luces cálidas que marcan el ritmo calmo de la noche.

Las cenas y sobremesas no faltaron: en una terraza de restaurante, Cami y Sosa posan abrazados junto a una mesa, rodeados de plantas y luces, y en otra escena en casa, la foto de un flan casero con crema y platos listos para servir resalta el valor de los rituales familiares. En un entorno moderno, Sosa sostiene a Bautista en brazos y ambos sonríen, reflejando la alegría y la complicidad cotidiana.

Francesca se mostró feliz montando a caballo en el campo, mientras la fogata encendida en la arena y los bancos de madera dieron marco a noches de charla y mate bajo las estrellas. Entre descanso y naturaleza, Homs se recostó en una reposera al sol, con bikini blanca y la panza decorada con un corazón de protector solar, disfrutando la tranquilidad del verano.

A pesar de estar en la recta final del embarazo, la moda tiene un lugar clave en la vida de Homs

El momento de complicidad de Sosa y Bautista, el hijo menor de Cami

Aitana es el nombre de la pequeña por nacer

El carrete cierra con una imagen nocturna de la pareja: Cami y José, rodeados de vegetación y mesas iluminadas por velas, ella con un conjunto marrón y botas, él abrazándola y besándola en la frente, transmitiendo calma, intimidad y una felicidad serena.

Las “dream holidays” de Cami Homs y José Sosa en Punta del Este no solo dejaron imágenes de paisajes y momentos en familia, sino también el registro de una felicidad cotidiana que se multiplica en juegos, risas, abrazos y tradiciones compartidas. Entre atardeceres en la playa, bailes espontáneos y carreras de bolsas, la pareja y sus hijos celebraron la cuenta regresiva hacia la llegada de Aitana, disfrutando al máximo de cada instante de esta etapa única. Así, cada recuerdo de estas vacaciones quedará asociado a la alegría de la espera y a la certeza de que los pequeños grandes momentos son los que verdaderamente construyen una familia.