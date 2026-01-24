La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Cuál sería la foto que recibió Wanda de parte de Icardi, que desataría la furia de la China

El reciente envío de una foto íntima de tono romántico por parte de Mauro Icardi a Wanda Nara reavivó el ya agitado escenario mediático en torno a la expareja. La imagen fue difundida inicialmente por Yanina Latorre en sus historias de Instagram, acción que desató nuevas especulaciones y tensiones en la relación. El episodio podría amplificar los roces y traer consecuencias todavía inciertas para los protagonistas.

La fotografía muestra a Icardi y Nara abrazados, levantando copas de champán. Para muchos usuarios en redes sociales, la escena representa un guiño nostálgico a una etapa más cercana de la relación. “Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”, escribió Latorre antes de publicar la imagen. Este gesto encendió rápidamente el debate digital y generó interrogantes sobre las intenciones tras el mensaje.

La filtración de conversaciones privadas elevó el riesgo de nuevas controversias y posibles repercusiones legales

Las reacciones en redes no tardaron en aparecer. Miles de seguidores y diferentes medios comenzaron a analizar el impacto de la foto, subrayando el actual distanciamiento y la historia de disputas entre los involucrados. La difusión de imágenes personales se ha convertido en una herramienta recurrente en el marco del actual conflicto mediático.

La posición de Wanda Nara sumó nuevos matices al conflicto, según reveló Latorre. Ante la consulta sobre la imagen, Nara expresó: “No entiendo qué pasó. Yo dije que tenía buena onda, porque hablamos bien. Obvio, siempre él con tono irónico”, según declaraciones filtradas por Latorre. Esta respuesta refleja una dinámica tensa y cargada de subtextos entre la empresaria y su expareja.

Por su parte, la respuesta pública de Icardi endureció el tono. A partir de las capturas publicadas por Latorre, el futbolista negó que exista un diálogo familiar cordial y subrayó que Nara es únicamente la madre de sus hijas, descartando cualquier posibilidad de reconciliación. A raíz de estos desencuentros, ambos compartieron mensajes y declaraciones cruzadas, aumentando así el riesgo de nuevas controversias y eventuales repercusiones legales por la exposición de conversaciones privadas.

Las tensiones en el triángulo mediático se intensificaron tras este último cruce. La repetida exposición de situaciones personales a través de terceros y plataformas digitales complejiza aún más el conflicto, incrementando la repercusión pública y la presión sobre los protagonistas. La expectativa ante la posible revelación de nuevos detalles delicados mantiene en vilo tanto a la audiencia como al entorno cercano.

De forma paralela, la presencia indirecta de Eugenia “la China” Suárez —actual pareja de Icardi— incrementó el interés en torno al caso. La aparición constante de Suárez en la trama y los debates sobre su papel potenciaron la atención digital y mediática. Con estas pruebas expuestas de ambos lados, el deterioro en el trato entre Icardi y Nara se hizo evidente en estos últimos intercambios, consolidando la percepción de que un clima de armonía luce, por ahora, lejano.

Maxi López contó que Wanda Nara lo llamó antes de romper con Mauro Icardi

Las recientes acusaciones directas, los mensajes explosivos y el contexto de escándalo mediático reactivaron la exposición pública de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales. En medio del cruce, el testimonio de Maxi López —exmarido de Nara— volvió a cobrar relevancia y ofreció detalles inéditos sobre el impacto familiar de este tipo de situaciones.

El exfutbolista describió cómo en octubre de 2021 recibió un llamado inesperado que anticipó el inicio de una de las crisis mediáticas más discutidas del espectáculo argentino. “Se venía un quilombo mal y me llamó ella”, recordó López. Explicó que se encontraba en plena rutina cotidiana cuando ocurrió el contacto: “En ese preciso momento, yo estaba preparando una pasta, comiendo con Daniela y me suena el teléfono”.

La advertencia de Nara fue rotunda. Según López, ella le dijo: “Se viene un quilombo”. Para el exjugador, ese mensaje marcó no solo el estallido de la crisis con Icardi, sino que tuvo consecuencias inmediatas para la convivencia de sus hijos.

“Había tironeo, pero yo no pensé que iba a tal nivel. Me dijo que les sacara los teléfonos a los chicos”, contó Maxi López

López detalló que, aunque existían tensiones previas entre su expareja y el futbolista, el desenlace lo tomó por sorpresa. “Había tironeo, pero yo no pensé que iba a tal nivel. Me dijo que les sacara los teléfonos a los chicos”, reveló López al medio. La sugerencia generó preocupación en él y planteó una problemática central: “¿Cómo le voy a sacar los teléfonos? Si después lo ven en TikTok, lo ven acá, lo ven acá”, afirmó, subrayando la imposibilidad de aislar a menores en plena era digital.

El exfutbolista relató que intentó contener el escándalo puertas adentro mediante dinámicas familiares alejadas de la tecnología. “Vamos a ir a jugar tipo al ping-pong, al bowling, a un salón de juegos, pero dejamos todos los teléfonos en casa”, propuso a sus hijos. Sin embargo, sus esfuerzos no lograron frenar el acceso a la información: “A las cuatro de la mañana estaba durmiendo y los pibes fueron a agarrar los teléfonos. Y al otro día, claro, a las ocho de la mañana los tenía a los tres ahí”, relató López, evidenciando la presión que enfrentó y la dificultad real de proteger la privacidad familiar en ese entorno.