Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara tras difundir sus chats con Mauro Icardi: “Intentaron hackearlo”

La abogada de Mauro Icardi se refirió a la difusión de los mensajes que la conductora hizo con su exmarido (Video: DDM/ América TV)

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió con todo en el comienzo del nuevo año. Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, anticipó que el jugador evalúa medidas judiciales tras una serie de incidentes que comenzaron con la difusión de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) de sus chats con sus exmarido.

Según relató la representante legal en diálogo con DDM (América TV), luego de que la empresaria difundió las conversaciones con su ex, la responsabilizó de divulgar el contacto de Icardi, lo que no solo provocó un aluvión de mensajes y llamadas, sino que además “quisieron hackearle su cuenta de Instagram”.

La situación se desató el miércoles por la noche, cuando la exesposa del futbolista compartió capturas de pantalla donde podía verse el número de teléfono del jugador. Aunque posteriormente eliminó las historias, los datos personales de Icardi ya circulaban. Marcovecchio fue enfática al describir el episodio: “No fue una filtración; me corrijo: fue una exhibición y divulgación de su teléfono particular”, una acción que, según subrayó, generó un impacto inmediato y negativo para su cliente.

Sobre la intencionalidad de la publicación, la letrada prefirió la cautela. “No podría contestar si fue adrede, pero lo cierto es que fue exhibido y generó un perjuicio importantísimo”, afirmó en la entrevista del ciclo de Mariana Fabbiani que, por estos días, conduce Marina Calabró.

Finalmente, Marcovecchio anticipó una posible demanda: “Tenés la sola exhibición del número de teléfono, que le generó muchos perjuicios, y las consecuencias de estas exposiciones de chats”, sostuvo, dando cuenta de la gravedad que atribuyen al caso desde la defensa del deportista.

La divulgación de conversaciones privadas entre Wanda Nara y Mauro Icardi reavivó el conflicto entre la conductora y el futbolista, quienes volvieron a exponer diferencias profundas sobre la crianza de sus hijas y su vida personal.

Uno de los chats que Wanda Nara publicó de sus conversaciones con Mauro Icardi (Instagram)

Mauro Icardi negó de manera categórica haber retomado algún tipo de vínculo con su expareja. “Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, escribió el jugador en redes sociales.

En su publicación, Icardi enumeró una serie de reproches hacia Nara, insistiendo: “Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que: Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades. Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas. Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses”.

Ante la negativa pública del delantero, Wanda Nara respondió difundiendo capturas de chats recientes. En estos mensajes, la empresaria dejó ver su preocupación por el entorno de sus hijas: “Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí”, afirmó en uno de los fragmentos que hizo públicos.

El futbolista, por su parte, manifestó inquietud por el círculo cercano de su exesposa. “No la vi así de preocupada porque mis hijas compartan vacaciones en la costa o asados, o días de pileta con la hija de su ex novio… drogadicto y presidiario, a los cuales…”, se lee en otro de los intercambios expuestos.

Las capturas muestran también aspectos cotidianos de la convivencia separada. “Me voy a trabajar, en esta pasando datos a su teléfono nuevo si no se puede comunicar entiendo. igual ya la saludaste, Mauro. Está con Isi y conmigo, besos”, escribió Nara en un mensaje dirigido al jugador.

La conductora fue clara sobre sus límites personales: “Yo jamás conviví con nadie ni siquiera con los hijos de mi ex. Ni con Mauro. Yo no puedo compartir mis espacios más que con mis hijos. Si me sobran habitaciones me hago vestidores”, compartió en uno de los chats.

Entre los mensajes filtrados, también se distinguen frases breves que reflejan la tensión del vínculo. “Yo estoy de novia”, escribió Wanda en uno de los diálogos. En otro momento, Icardi envió un mensaje de “Feliz Año Nuevo” y recibió de su ex un simple “éxitos”.