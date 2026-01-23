Secretos revelados y un cruce en televisión en clave olfativa: “¿A qué huele la China Suárez?”

El debate televisivo sobre uno de los mitos de la China Suárez (Video: A la Barbarossa - Telefe)

La reciente controversia en torno al “olor” de Eugenia “la China” Suárez volvió a ocupar el centro del debate en redes sociales y en programas de entretenimiento. Todo resurgió cuando Mauro Icardi afirmó públicamente que la actriz utiliza un perfume de aroma frutal y calificó su fragancia como “exquisita”, contradiciendo versiones negativas que habían circulado en el pasado.

Durante años, el llamado Wandagate mantuvo en foco las diferentes opiniones sobre el aroma personal de la actriz. Wanda Nara, dentro de esta narrativa mediática, atribuyó a Icardi comentarios críticos sobre la higiene de Suárez y aseguraba que “tenía mal olor”.

En su reciente pronunciamiento, Icardi desmintió de manera categórica esas versiones. Aseguró que, en su primer encuentro, Suárez “olía exquisita a perfume”, y agregó que la actriz es “más obsesiva” que él con los olores y la limpieza. Estas declaraciones marcan un contrapunto con las acusaciones previas y reactivaron el interés en el tema.

La polémica sobre el perfume de la China Suárez resurge tras el testimonio de Mauro Icardi sobre el aroma personal de la actriz

El producto que utiliza la China Suárez fue identificado: se trata de la bruma aromatizante Black Cherry Merlot de White Barn. Aunque es un ambientador originalmente formulado para espacios cerrados, la actriz lo emplea como perfume personal cotidiano, según la revista Glamour de España.

De acuerdo a la descripción oficial de la marca, el Black Cherry Merlot contiene “cereza oscura, frambuesa negra, vino merlot suntuoso y aceites esenciales” que le otorgan un carácter frutal intenso. Este distintivo perfil olfativo convirtió al producto en objeto de interés mediático y también del público, ya que Suárez suele portarlo en su bolso y aplicarlo tanto en el cuerpo como en los espacios en los que se mueve.

El aroma personal de la China Suárez es objeto de análisis mediático, generando opiniones encontradas en programas de espectáculos

La actriz ha comentado en entrevistas que siempre lleva consigo brumas aromatizantes y velas para asegurarse de que cada ambiente tenga “buen olor”. Esta preferencia la acompaña en sus rutinas diarias, tanto en casa como en los camarines o en cualquier lugar vinculado a su trabajo.

Para Suárez, crear un entorno aromáticamente agradable resulta esencial. Por ello, adapta cada espacio que frecuenta, sumando siempre algún toque de su aroma preferido.

El caso 'Wandagate' reaviva el debate en redes sociales sobre la higiene y fragancia de la China Suárez

El siempre mentado aroma de la actriz ocupó el centro de un debate televisivo en el programa conducido por Georgina Barbarossa. Mientras el equipo analizaba el reciente mensaje de Mauro Icardi, donde aseguró que su pareja “huele riquísimo” y no desprende olor “ni a suciedad ni marihuana”, Barbarossa incorporó un dato íntimo sobre Suárez que sorprendió al panel.

La conductora detalló en vivo que la actriz tiene una rutina particular para lograr una fragancia única. “Yo sé una cosa de la China, que lo contó en otra nota y lo vi: usa varios perfumes juntos”, afirmó Barbarossa según la transmisión. Añadió con precisión: “Usa como siete perfumes juntos. Logra un aroma distinto, nuevo. Hay gente que quiere tener su propio aroma y hace toda esta mezcla”.

La preferencia de la China Suárez por fragancias frutales y su obsesión por la limpieza se posicionan como temas claves en el debate televisivo

La intervención de Barbarossa generó desconcierto entre sus colegas. Pía Shaw expresó su confusión al decir en pleno aire: “Me perdí. No sé dónde estamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estábamos hablando?”

La panelista planteó además que el análisis del tema había llegado a un nivel más serio. “Era algo mucho más profundo que si huele exquisito o no. Estábamos yendo a un lugar más profundo, relacionado con el olor a marihuana y las drogas”, remarcó Shaw durante el intercambio.

Barbarossa respondió con firmeza a la crítica al recalcar el sentido de su aporte. “Di un dato de color y me decís que soy una frívola. Estuviste mal”, reprochó directamente a la panelista, cerrando así el momento de tensión en el piso antes de continuar con la dinámica habitual del programa.