Valeria Mazza en Punta del Este: tarde de playa en familia y mateadas con amigos

Tres momentos de Valeria en una tarde playera en compañía de amigos

Valeria Mazza y Alejandro Gravier volvieron a ser protagonistas del verano esteño al ser captados por las cámaras de Teleshow durante una jornada en el parador Vik, en la Mansa de José Ignacio. Mientras la modelo optó por disfrutar la tarde con amigos, tomando mate protegidos por sombrillas, su esposo optó por una larga caminata al borde del mar.

Así fueron pasando la tarde hasta la llegada de ese sunset soñado que ofrece el este, ideal para disfrutar desde el parador, antes de culminar un día más de playa.

Días atrás, entrevistada para el ciclo español Modo Brutal, Valeria reflexionaba sobre su oficio y las diferencias entre el ayer y el hoy. Es que muchas tapas de revistas y desfiles han pasado desde los ‘90. Eran los días en los que una expresión -top model- pasó a ser corriente. Días en los que nombres como los de Claudia Shiffer o Naomi Campbell -por citar sólo a dos entre tantas- comenzaron a competir en celebridad con las figuras de Hollywood: “Este es un trabajo donde empezás muy joven, entonces sos muy vulnerable, y ahí es cuando aparecen todos los preligros, por eso es muy importante tu entorno, la gente que te quiere, los amigos. Sobre todo si tenés éxito muy rápido; antes, en mi época, era más escalón por escalón. Pero hoy que todo es más veloz, hay que estar atentos, saber qué querés hacer y qué no”.

Valeria y Alejandro Gravier disfrutaron con un grupo de amigos en el parador Vik (RS Fotos)

Infaltable, el rito del mate playero en la cercanía del mar (RS Fotos)

También habló sobre las sobre exigencias respecto el culto al cuerpo y las rutinas en el gimnasio: “El día que tengo que trabajar muy temprano, y no me puedo quedar aunque sea meadia hora para tomar mate en la cama... mmmmmmm, ya empiezo mal. Yo, si me tengo que levantar a las seis de la mañana para ir al gimnasio, me pongo a llorar. Eso es lo bueno, que cada una se haga cargo de lo que quiere, de lo que necesita y la hace feliz, bueno, que lo haga sin molestar al resto. Me molestan esas personas que descubren algo que les hace bien y lo quieren vender a todo el mundo.Y te insisten, y te insisten. ¡Hacelo vos y sé feliz! ¡No me digas a mí lo que tengo que hacer!”.

Durante la jornada, la familia Mazza-Gravier alternó momentos de relax bajo las sombrillas del parador con paseos por la orilla y charlas bajo el sol. Se los vio compartiendo tiempo juntos, atentos a los detalles y manteniendo el perfil bajo que los caracteriza cuando están lejos de los focos mediáticos. La elección de Vik no es casual: el parador es un clásico de la costa uruguaya, famoso por su ambiente relajado pero exclusivo, su propuesta gastronómica y su ubicación privilegiada frente al mar, lo que lo convierte en el lugar favorito de numerosas celebridades cada temporada.

El grupo se quedó en la playa para disfrutar la puesta del sol (RS Fotos)

Una de las rutinas preferidas de Alejandro Gravier: largas caminatas al borde del mar (RS Fotos)

Hora de ir a tomar algo en el parador... (RS Fotos)

A cualquier hora y en cualquier lugar, Valeria marca su estilo fashion (RS Fotos)

Charla con amigas, mucho relax y complicidad a metros del mar (RS Fotos)

La presencia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier reafirma su preferencia por Punta del Este y por los entornos donde la naturaleza y la sofisticación se combinan en equilibrio. Aquí, la modelo puede disfrutar de los pequeños grandes placeres del verano: el sonido del mar, los encuentros con amigos, el tiempo en familia y la posibilidad de desconectar de la rutina y recargar energías para el año que comienza.

Más allá de la moda y el glamour, las fotos capturadas por Teleshow transmiten una imagen de armonía y cercanía familiar, donde el verdadero lujo reside en la posibilidad de compartir tiempo juntos, lejos de la agenda laboral y del ruido de la ciudad. Valeria y Alejandro eligen cada verano regresar a este rincón de la costa uruguaya, reafirmando una tradición que ya es propia y que les permite construir recuerdos felices junto al mar.

