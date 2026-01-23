Sofía Pachano y Santiago Ramundo volvieron a su casa con su bebé: “El universo escuchó nuestras plegarias”

Sofía Pachano y su bebé recién nacido ya están en su casa (Video: Instagram)

Sofía Pachano regresó a su hogar junto a su pareja, Santiago Ramundo, y su primer hijo, Vito, luego de recibir el alta médica tras el nacimiento. La noticia fue comunicada por la propia actriz mediante sus redes sociales, con un video en el que daba cuenta del traslado: “Ayer volvimos a casa los tres, estamos muy bien y muy felices y emocionados, como ven”.

El texto acompañó un video filmado desde el interior del auto familiar, reflejando el clima de alegría y alivio tras la salida de la clínica. Pachano aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo recibido durante el último tiempo en el que su vida cambió para siempre: “Gracias a todos por sus saludos y el cariño que nos mandaron. Gracias también a todos los colegas del medio y periodistas que le dieron la bienvenida a Vito”, afirmó.

El nacimiento del primer hijo de Pachano y Rambundo ocurrió el martes 20 de enero y generó una ola de entusiasmo en el entorno familiar y artístico. En el anuncio original, la cocinera compartió una fotografía del recién nacido acompañado por el mensaje: “Holi. Vito Ramundo Pachano. AKA: bb Millas”, junto a un emoji de corazón.

En diálogo con Teleshow, Aníbal Pachano manifestó toda su alegría como flamante abuelo y dio detalles de la salud de la madre y el niño: “Ellos están divinos los tres. Sofía es una diosa, la verdad, tuvo parto natural, Santiago está divino y el bebé es hermoso”. El coreógrafo destacó la emoción familiar y anticipó que conocería a su nieto durante la tarde del día del nacimiento. Por su parte, Ana Sans, la madre de Sofía, resumió el clima en el círculo íntimo de la familia: “Están todos felices y espléndidos”.

La primera foto de Sofía Pachano con Santiago y Vito en su casa

Durante el embarazo, Pachano mantuvo activa su comunicación con el público. Compartió a través de sus redes sociales distintos momentos de la espera, incluyendo videos en los que respondía con humor y naturalidad a la inquietud de sus seguidores sobre la inminente llegada de su hijo. Por caso, la actriz mostró en varias ocasiones los ejercicios recomendados para facilitar el trabajo de parto, sumando a sus seguidores a la experiencia.

La preparación para el nacimiento de Vito involucró a toda la familia. El baby shower fue organizado por Ana Sans, quien se ocupó de la decoración y la mesa principal del evento. Pachano agradeció la dedicación de su madre en una publicación: “Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”. Además, las amigas de la actriz personalizaron bodies para el bebé con bordados y mensajes, gesto que fue valorado por la protagonista: “Qué decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo… Me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias”, destacó la artista.

En noviembre, Sofía celebró sus 37 años en un momento muy particular de su vida, rodeada de afectos, música y emoción en un cumpleaños que quedará para siempre en sus recuerdos. Sofía se tomó el tiempo para dedicar postales y mimos a sus seres más cercanos: posó junto a sus padres, Aníbal Pachano y Ana Sans, y también con sus suegros, Blanca y José, quienes fueron parte de una noche repleta de emociones y expectativas familiares.

La fiesta, lejos de las grandes producciones, fue cálida y auténtica: cada rincón de la casa mostraba detalles pensados para celebrar el reencuentro y la próxima llegada del bebé en camino.