Sofía Pachano protagoniza un divertido video en la recta final de su embarazo

Sofía Pachano comparte el avance de su embarazo en redes sociales y muestra su rutina con humor y naturalidad

Sofía Pachano transita las últimas semanas de su embarazo y comparte con sus seguidores el proceso con humor. La actriz y bailarina publicó un video divertido en sus redes sociales, mostrando cómo vive la espera antes del nacimiento de su primer hijo. En las imágenes, Pachano responde de forma irónica a la consulta frecuente: “¿Ya nació?”. De inmediato, contesta: “Estoy tratando”.

El contenido la muestra practicando ejercicios sobre una pelota terapéutica. También se la ve desplazándose de rodillas, siguiendo las sugerencias de sus profesionales de la salud.

Las publicaciones de Sofía Pachano reciben numerosas reacciones y comentarios en redes sociales ante el inminente nacimiento

La inminente llegada del bebé genera expectativa tanto en la pareja, integrada por Santiago Ramundo, como entre sus seguidores. Las reacciones y comentarios abundan en las redes sociales.

La artista comparte sensaciones personales y detalla uno de los cambios físicos habituales en este momento: la retención de líquidos. Sin reservas, se muestra espontánea acerca de lo que experimenta su cuerpo. A lo largo de sus publicaciones, Pachano mantiene un tono distendido.

El tono espontáneo y distendido de Sofía Pachano en redes sociales acerca a sus fans los detalles cotidianos de su embarazo

Utiliza el humor para acompañar la espera y acercar los detalles cotidianos de esta etapa a su audiencia. Así, la bailarina transforma cada aspecto de la experiencia en un motivo para conectar y desdramatizar el proceso, reafirmando la cercanía y la espontaneidad que la caracterizan.

Una mención especial fue para la tía Mechi, quien bordó un body con ravioles, adaptándose a las restricciones alimentarias de Pachano

A pocas semanas de dar la bienvenida a su primer hijo, Sofía Pachano convirtió la espera en un ritual de alegría cotidiana, rodeada de gestos cargados de significado y respaldo familiar. La actriz y conductora eligió compartir el detrás de escena de su baby shower, revelando cómo la complicidad materna y la creatividad colectiva definieron cada momento, según se desprende de las publicaciones y mensajes difundidos.

En la celebración, la presencia de Ana Sans, su madre, no pasó inadvertida. Pachano lo resumió de forma contundente: “Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”, aseguró, dejando en claro el protagonismo que su madre asumió en la organización y el diseño del encuentro.

El baby shower de Sofía Pachano a puro bordado

La actividad principal giró alrededor de una idea sencilla que buscó personalizar el ajuar del bebé: todas las invitadas se volcaron al bordado, decorando bodies con sus propios diseños. La futura madre subrayó la carga afectiva del gesto. Cada participante, “puntada a puntada”, aportó una muestra de amor destinada al recién nacido.

En lo gastronómico, el pastel de la jornada también llevó la marca indeleble de Sofía. Pachano detalló: “La pedí exactamente como me gusta”, señalando una torta decorada con galletitas glaseadas artesanalmente. Además, implementó una variante adaptada a su diagnóstico de diabetes gestacional: una versión mini sin azúcar.

El evento avanzó al ritmo del humor y las alusiones personales, incluso frente a las restricciones alimentarias. Un body decorado con dos ravioles inspiró un agradecimiento puntual de la actriz: “Mención especial para tía Mechi que le bordó los ravioles que la mamá no pudo comer por la diabetes”, expresó, mezclando ironía y gratitud por la atención a esos pequeños detalles emocionales.

La actriz destacó el rol fundamental de su madre, Ana Sans, en la decoración y organización integral del evento

El cierre de la jornada reunió a dos figuras clave: la madre de Pachano y la de su pareja, Santiago Ramundo. Bajo una atmósfera de naturalidad, Sofía reconoció el trabajo de ambas mujeres: “Gracias abuela Blanquita por la ayuda, ¡por todos los chalequitos tejidos y ahora bordados!”, manifestó sobre la suegra. Acto seguido, amplificó el rol materno: “Y párrafo aparte para mamá Ana, que preparó esta tarde durante dos semanas, cosió los caminos, buscó la vajilla, armó los souvenirs, encargó las flores… ¡Sos la mejor mamá del mundo y ahora vas a ser la mejor abuela del planeta!”.

Para Sofía Pachano, los días previos al nacimiento quedaron marcados por la artesanía emocional y el protagonismo de la red femenina que la acompaña. Declaró sobre sus amigas: “Qué decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo… me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias”, sentenció en una imagen grupal, reforzando el centralismo de los afectos en su tránsito hacia la maternidad.