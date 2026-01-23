Antonela Roccuzzo, una fashionista en Nueva York: el álbum de sus looks “total black”

Antonela Roccuzzo y uno de los looks elegidos por una de las referentes de la moda en la actualidad (Instagram)

Antonela Roccuzzo se encuentra en Nueva York y, desde allí, reafirmó por qué es considerada una de las figuras más influyentes del universo fashionista actual. A través de una serie de imágenes en Instagram, la esposa de Lionel Messi exhibió distintas versiones del clásico total black, confirmando que el negro mantiene su estatus de sinónimo de elegancia, versatilidad y modernidad.

En cada aparición, la elección de prendas demuestra una visión clara sobre la moda: lejos de la monotonía, la empresaria logra que un solo color se adapte a diferentes estilos y momentos del día. La apuesta por el total black no implica rigidez ni uniformidad, sino la posibilidad de crear combinaciones sofisticadas, urbanas y atemporales.

De hecho, en las últimas horas, sorprendió a todos al revelarse, una vez más, como una verdadera fanática: se dio el gusto de cumplir uno de sus sueños y fue a ver la obra teatral de Harry Potter.

Antonela Roccuzzo y el color negro como bandera en todo tipo de ocasiones

El impacto de sus looks no reside únicamente en las prendas escogidas, sino en la manera en que las integra con naturalidad a su imagen. Así, la empresaria argentina expone cómo el negro puede ser protagonista absoluto y, al mismo tiempo, reinventarse para cada ocasión.

En la reciente estadía de Antonela Roccuzzo en Nueva York, las redes sociales funcionaron como escaparate de su interpretación personal del “negro absoluto”. Las imágenes compartidas en las últimas horas revelan una selección de atuendos que se alejan de lo predecible y demuestran la capacidad del negro para reinventarse.

En un look pensado para la ciudad, Antonela opta por pantalones anchos y un abrigo con textura, sumando un aire relajado sin perder sofisticación. La elección de accesorios pequeños y discretos completa un conjunto ideal para recorrer las calles de Manhattan sin sacrificar comodidad ni estilo.

Para una ocasión nocturna, la empresaria apuesta por prendas ajustadas y cortes limpios. El top strapless y el pantalón de tiro alto se combinan con una cartera negra, conformando una silueta elegante y minimalista que se ajusta tanto a eventos formales como a reuniones íntimas.

Uno de los impactantes looks de Antonela Roccuzzo en una noche en Nueva York

En otra de las imágenes, Antonela luce un conjunto de falda larga y top bordado, donde la textura agrega interés visual sin perder la coherencia del color. La propuesta resulta perfecta para transformar el negro en un lienzo adaptable, capaz de integrar detalles sin perder su sobriedad.

El estilo de la esposa de Leo Messi no se limita a las prendas. Uno de los grandes aciertos en sus elecciones radica en la coherencia estética que mantiene en cada uno de sus looks. El maquillaje natural refuerza la idea de frescura y espontaneidad, mientras que el pelo suelto aporta un aire relajado y contemporáneo.

Los accesorios cumplen un papel esencial en la construcción de su estilo depurado. Así las cosas, prefiere piezas discretas, evitando recargar el conjunto. La clave está en el equilibrio: la ausencia de excesos permite que cada elemento sume sin competir por protagonismo.

Antonela Roccuzzo es una de las grandes referentes de la moda

Esta fórmula, donde menos es más, resulta especialmente efectiva al trabajar con el negro como color predominante. La atención se centra en la silueta, la textura y los pequeños detalles, consolidando una presencia elegante y moderna.

El negro ocupa un lugar privilegiado en el mundo de la moda. Atemporal y elegante, su versatilidad lo convierte en el color comodín del guardarropa. Como lo confirma Antonela Roccuzzo en su paso por Nueva York, el total black y sus derivados funcionan en cualquier contexto: desde una salida nocturna hasta un evento formal.

Al margen del negro, también Antonela Roccuzzo juega con otros colores

La empresaria argentina muestra que el negro es adaptable y siempre vigente. Sin dudas, el negro sigue siendo sinónimo de elegancia, versatilidad y modernidad. El total black es un recurso infalible, capaz de actualizarse temporada tras temporada y de integrarse a distintas personalidades y estilos.

Más allá de tendencias pasajeras, el color consolida su posición como un aliado imprescindible para quienes buscan sofisticación, sencillez y una base sólida para cualquier propuesta estética.