Teleshow

Wanda Nara publicó un video de Mauro Icardi hablando de Masterchef años atrás tras el escándalo con el futbolista

La conductora del reality de cocina usó un reel del 11 de abril de 2023 para retrucar las declaraciones del delantero del Galatasaray acerca del programa de Telefe

Guardar
La conductora usó un reel viejo para mostrar el antes y el después de la opinión del delantero acerca del programa (Video: Instagram)

El día de furia entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Todo comenzó luego de que Wanda asegurara que había más diálogo entre ella e Icardi. Esto desató el enojo del delantero del Galatasaray que se encargó de desmentir cada uno de los dichos de su expareja, lo que dio inicio a un ida y vuelta en redes sociales. En medio de este intercambio, Mauro apuntó contra MasterChef Celebrity (Telefe), le cambió el nombre por MasterChina, asegurando que usan el nombre de su pareja para ganar rating y Wanda retrucó la apuesta con un reel viejo.

Se trata de un video en el que él mismo retrata su experiencia en las grabaciones del programa. En aquel momento, el futbolista describió su paso por el reality con entusiasmo: “Bueno, fue una experiencia increíble, la verdad, porque me gusta la cocina, me gusta el programa. Ya lo veníamos siguiendo las ediciones anteriores y la verdad que hoy estar acá y acompañando a Wanda en este nuevo desafío, la verdad que fue una cosa muy linda, emotiva y muy increíble para mí.” Así, Icardi dejó en claro que el interés por la gastronomía y el certamen venía de tiempo atrás, y que la oportunidad de acompañar a Wanda Nara en su debut como conductora le sumó un valor especial a la vivencia.

Para Icardi, la cocina ocupó siempre un lugar central en su vida cotidiana y en la construcción de su identidad familiar. Él mismo lo explicó de este modo: “Bueno, creo que la cocina, no solo para mí, sino en todas las casas, es como un sinónimo de familia, un sinónimo de amor. Y en mi casa, la verdad que siempre la cocina está presente. Mi papá es muy buen cocinero, mi mamá también cuando era chico, cocinaba en casa y siempre nos inculcaron esta familia, esta cocina”. El futbolista rememoró cómo sus padres influyeron en esa pasión y transmitieron el valor de compartir alrededor de la mesa.

La particular estampita que hizo
La particular estampita que hizo Icardi en contra de MasterChef y a favor de la China (Instagram)

Una vez conformada su propia familia, Icardi continuó esa tradición: “Y hoy en día, lo puedo ejercer con mis hijos, con mi familia, en mi casa me gusta cocinar, me gusta hacer mucho asado y bueno, es una cosa que para nosotros es muy importante”. El asado se convirtió en un punto de encuentro y disfrute, además de un puente para mantener vivas las costumbres argentinas en el exterior.

La cocina, y en particular el asado, también funcionó como un canal de socialización para Icardi con diversas personalidades. Recordó un episodio vivido en Italia. “Acá tengo tengo muchas personas y personalidades importantes. Pero me acuerdo una vez en Milán, le hicimos un asado para Susana. Un poquito de entraña”, aseguró. De esta manera, el futbolista mostró cómo la gastronomía lo ayudó a acercarse a invitados de renombre y a compartir parte de sus raíces en otros países.

Icardi también se refirió al desafío que representó para su esposa asumir la conducción del programa. En sus palabras: “Wanda, en este rol, es un rol que nunca había hecho. Si bien le gusta hacer un poco de todo y estuvo en tele y trabaja hace muchos años en tele, el rol de conductora no lo había hecho nunca.” El futbolista destacó la versatilidad de Wanda y el aprendizaje que implicó este nuevo paso en su carrera mediática.

Durante las grabaciones, Icardi acompañó a Wanda y expresó satisfacción por la oportunidad de compartir ese proceso: “La verdad que la veo muy bien. Tuve la suerte de estar con ella, de disfrutar estos días de grabaciones y bueno, muy contento, un nuevo desafío y le deseo lo mejor y espero que vaya muy bien.” En su testimonio, se reflejó el apoyo mutuo y la importancia de sostenerse en los desafíos profesionales y personales.

