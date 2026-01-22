Un chat entre Wanda Nara y Mauro Icardi reavivó la polémica por una foto de Año Nuevo con la China Suárez

En la noche del miércoles, la filtración de capturas de pantalla de un chat privado entre Wanda Nara y Mauro Icardi agitó el universo mediático y encendió una ola de especulaciones. Las imágenes, difundidas por la propia Wanda desde su teléfono, mostraron varios intentos de comunicación por parte de Icardi, con videollamadas perdidas y mensajes que aparecían enviados en los primeros minutos del 1 de enero. El dato no pasó desapercibido para los seguidores atentos a cada movimiento de la expareja y reavivó el misterio sobre a quién se dirigía el futbolista en pleno festejo de Año Nuevo.

El horario al que apuntaban las capturas coincidía de forma llamativa con una imagen viral que circuló en redes sociales desde el 1 de enero. En la foto, tomada sin que los protagonistas lo notaran, Icardi aparecía sentado en una mesa junto a la China Suárez durante la celebración de Año Nuevo. El futbolista tenía el teléfono en la mano, mientras la actriz, ubicada enfrente, lo miraba con un gesto que muchos interpretaron como una demanda de atención. La postura de ambos, sumada a la coincidencia horaria con los mensajes filtrados, llevó a los usuarios de redes a preguntarse si, en ese preciso instante, Icardi intentaba comunicarse con Wanda.

La foto que despertó especulaciones sobre a quién le escribía Mauro Icardi en pleno festejo de Año Nuevo con la China Suárez (X)

Las especulaciones crecieron al analizar la secuencia de hechos. Por un lado, la publicación de fotos conjuntas en Instagram por parte de Icardi y la China, en formato “collab”, buscó mostrar una relación consolidada y un ambiente romántico en el inicio de 2026. En esas imágenes, ambos lucían elegantes, sonrientes y abrazados, brindando ante la cámara. Icardi acompañó la publicación con un mensaje contundente: “Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos”. Por otro lado, la “foto robada” del restaurante aportó una visión diferente, menos calculada y más espontánea, que contrastó con la narrativa oficial.

El chat filtrado entre Wanda Nara y Mauro Icardi el día de Ano Nuevo cuando el futbolista cenaba con la China Suárez (Instagram)

La filtración de los chats se produjo poco después de que Mauro Icardi negara públicamente cualquier tipo de contacto reciente con Wanda Nara. En un extenso comunicado publicado en sus redes, el futbolista afirmó: “Nunca va a ser mi familia”, en referencia a la conductora. En ese mismo texto, negó tener cualquier tipo de comunicación con ella, más allá de los asuntos vinculados a la crianza de sus hijas. La difusión de las capturas por parte de Wanda, con mensajes enviados por Icardi en la madrugada del 1 de enero, desarmó esa versión y dio pie a una nueva tanda de rumores.

En los fragmentos de chat que Wanda dejó ver, la mayoría de los textos aparecían borrados o cubiertos, pero se lograban distinguir frases como “Las extraño”. Además, en otra parte del intercambio, Icardi mencionaba a Rufina, la hija mayor de la China Suárez, con la frase “Rufina estaba siendo amenazada”. El sentido de ese mensaje quedó sin contexto, pero su sola aparición alimentó la curiosidad y las especulaciones sobre la dinámica interna entre los protagonistas.

El comunicado de Mauro Icardi en el que negó tener comunicación con Wanda Nara (Instagram)

La viralización de la imagen de la cena de Año Nuevo instaló la teoría de una discusión o momento incómodo entre la China Suárez e Icardi. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Usuarios anónimos y cuentas especializadas analizaron cada detalle de los horarios, los gestos y las publicaciones. Algunos sugirieron que el teléfono en la mano de Icardi durante la cena no era casualidad y que, en ese preciso instante, intentaba contactar a Wanda. Otros se preguntaron si la actitud de la China Suárez reflejaba celos, molestia o simplemente una escena cotidiana, sin mayor trascendencia. La ausencia de confirmaciones dejó todo en el terreno de la especulación.

El llamado Wandagate sumó así un nuevo capítulo. La filtración de chats, las fotos filtradas y las declaraciones cruzadas alimentaron la saga mediática que rodea a Icardi, Wanda y la China Suárez. Cada movimiento de los protagonistas fue analizado al detalle, mientras las preguntas sobre la autenticidad de las sonrisas, los posibles reproches y los mensajes ocultos dominaron el debate público. La diferencia entre la imagen que la pareja intentó mostrar en la celebración de Año Nuevo y la instantánea capturada al margen reforzó la sensación de que la historia real sigue oculta tras los filtros y las declaraciones oficiales.

El Wandagate, lejos de apagarse, encontró en esta serie de filtraciones y fotos un nuevo impulso. La incógnita sobre a quién le escribió realmente Icardi en Año Nuevo, y qué ocurrió en esa mesa del restaurante, quedó sin respuesta. El público, fiel espectador de la novela, siguió atento a cada novedad, mientras los protagonistas eligieron guardar silencio o responder con gestos ambiguos y mensajes a medias.