Nico Vázquez habló en profundidad sobre el fin de su historia de amor con Gimena Accardi: “Veníamos mal”

A seis meses de la separación, el actor sorprendió al compartir detalles desconocidos sobre sus 18 años junto a la actriz

Nico Vázquez habló con Angel de Brito de su separación de Gime Accardi

El testimonio de Nico Vázquez sobre su vínculo con Gimena Accardi dejó al descubierto aspectos desconocidos de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. A 6 meses de su separación, el actor compartió, por primera vez, detalles que hasta ahora pertenecían solo a la intimidad de los 18 años de historia que compartió con la actriz.

La relación entre los actores fue, durante casi dos décadas, sinónimo de complicidad y afecto en el ambiente artístico nacional. El propio Vázquez resumió ese vínculo. “Fueron 18 años hermosos”, resumió, en una entrevista con Ángel responde (Bondi Live).

Ambos construyeron una vida juntos marcada por una intensa conexión emocional y una cotidianidad compartida. El actor describió la naturaleza de esa unión como algo que los llevaba a funcionar de manera casi indivisible: “Estábamos tan simbióticamente enamorados que nos olvidamos también de todo esto”. La palabra “simbióticamente” refleja la profundidad de la fusión afectiva y cotidiana que experimentaron, una dinámica que, con el tiempo, también planteó retos.

Tras 18 años de amor,
Tras 18 años de amor, la pareja decidió separarse

A pesar del amor y la historia compartida, el actor reveló que el distanciamiento fue un proceso gradual, más largo de lo que podía parecer desde afuera. “Veníamos mal hacía un tiempo largo y tenía procesado que en algún momento iba a llegar, de que alguno de los dos tenía que tomar la decisión o los dos juntos de ser valientes y decir: ‘Che, pongamos las cosas en la mesa’”, relató.

Según el actor, la valentía para enfrentar el desgaste y el paso del tiempo fue clave para que ambos pudieran hablar con honestidad. Explicó cómo las necesidades de cada uno empezaron a cambiar: “Te gusta todo cuando estás enamorado y después ya no te empieza a gustar todo. Y vos te das cuenta que tampoco le gusta a la otra persona todo de vos y te empezás a desencontrar, empezás a tener otras necesidades, de un lado o del otro”.

El reconocimiento del fin del enamoramiento y la evolución de los deseos personales fue, para ambos, un ejercicio de sinceridad. No hubo una receta o forma preestablecida para afrontar el final, sino una búsqueda personal y compartida para entender el momento.

Nico Vázquez y Gimena Accardi
Nico Vázquez y Gimena Accardi en sus últimas vacaciones juntos en Panamá (Instagram)

El testimonio de Vázquez también puso en primer plano el trabajo interno necesario para reconstruirse tras tantos años de convivencia. “Para mí en la vida yo estoy aprendiendo a hacer todo de vuelta”, explicó, al describir la sensación de empezar desde cero después de años de rutinas y proyectos comunes.

El protagonista de Rocky no ocultó que el proceso implicó momentos de dolor y soledad. “Encontré la manera de encontrarme conmigo, de la manera más dura que es en soledad y sentirme solo por momentos. Ahora estoy muy bien”, aseguró Nico, quien hoy se encuentra en pareja con la actriz Dai Fernández. Ese transitar, aunque complejo, le permitió descubrir una nueva versión de sí mismo y observar, desde lejos, el crecimiento personal de Accardi: “La veo en alguna nota y digo: ‘Che, qué bien nos hizo’”.

La ruptura no solo significó un cambio radical en la vida privada de Vázquez y Accardi, sino también una prueba ante la mirada pública. El actor relató sin rodeos cómo vivió el impacto de la exposición mediática: “Como el orto la pasé…”, expresó cuando Ángel de Brito le consultó por el escándalo mediático.

Nico Vázquez reveló cuál era
Nico Vázquez reveló cuál era el apodo que recibía la pareja

El hecho de que su separación se convirtiera en tema de conversación nacional y en objeto de análisis en redes sociales aumentó el sufrimiento: “Ser cadena nacional, que todo el mundo comente en las redes… Mucho. Hay que tener mucho cuidado. Tuve ataque de ansiedad”, confesó. El actor remarcó que la presión de la opinión pública añade una carga extra al dolor personal, al punto de afectar la salud mental: “Puede pasar que el amor empieza y que el amor termina”, reflexionó.

En un tramo de la charla, el intérprete sorprendió al compartir un detalle inédito sobre la relación con Gimena Accardi: el apodo que tenían en la intimidad. “¿Sabés cómo nos decían en la intimidad a Gime y a mí? Selva y Arturo por Selva Alemán y Arturo Puig”, contó el actor, en referencia a la emblemática pareja del espectáculo argentino.

Este apodo, que hasta ahora permanecía reservado a su círculo más cercano, simboliza el lugar que la pareja ocupó tanto para ellos mismos como para quienes los conocían de cerca: una dupla emblemática, identificada con la longevidad y el cariño del público.

