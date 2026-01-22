De los escenarios a la playa, el día de relax de La Konga en Pinamar: “Tener el mar cerca cambia la energía”

La Konga disfruta una breve pausa en Pinamar durante su intensa gira de verano por la Argentina

(Enviado especial) Entre shows y compromisos por todo el país, ellos no frenan ni un minuto. Del hotel al escenario, y de allí al avión para el siguiente destino, La Konga atraviesa un verano de mucho éxito y, al mismo tiempo, de mucho trabajo. Sin embargo, en esa ardua gira de verano, un cambio de último minuto en su agenda les dejó un día libre. Así las cosas, mientras los cordobeses se preparan para presentarse en Pinamar, también reflexionan sobre cómo aprovechar esta oportunidad y disfrutar de la costa atlántica.

“Es el momento perfecto para comprar alfajores”, le dice Pablo Tamagnini a Nelson Aguirre en los camarines, minutos antes de subirse al escenario. Por su parte, Diego Granadé reflexiona: “Tener el mar cerquita cambia la energía”. Pero más allá de la charla, cada uno se concentra en su propia preparación vocal. Mientras uno tararea y toma una bebida, otro trina sus labios y otro vocaliza.

Después de un 2025 en el que brillaron en Lollapalooza Argentina, hicieron su segundo show en Vélez y hasta llevaron su gira internacional a Japón, La Konga se prepara para un 2026 cargado de proyectos, desafíos y oportunidades.

En ese contexto, uno de los primeros pasos del año es su presentación en Pinamar. Son las 22.45 de la noche. Bajo el escenario, cientos de personas esperan la hora señalada para bailar sus canciones y vivir la alegría pura del cuarteto. Así las cosas, mientras la banda ultima detalles para salir a escena, recibe a Teleshow en los camarines del lugar.

El grupo cordobés aprovecha su día libre en la Costa Atlántica para descansar y conocer nuevos lugares (Crédito: Pablo Kauffer)

- ¿Cómo iniciaron la temporada?

Pablo: - Muy bien. Ya arrancó por enero. El 8 tuvimos nuestro primer Luxor en Carlos Paz, y ahora nos toca Pinamar, así que estamos muy ansiosos por subir al escenario y darlo todo.

Nelson: - Arrancamos a full. Tenemos una agenda bastante agitada, bastante completa. Hoy estamos concentrados acá en Pinamar a darlo todo.

- ¿Qué tiene la costa argentina que sea distinto a los lugares que recorren?

Diego: - La verdad es muy lindo, uno siente que el mar te cambia la energía. Así que venimos, lo disfrutamos. También aprovechamos para quedarnos un día a descansar. Justo tuvimos ahí un cambio de show. Así que disfrutando de los lugares que nos toca llevar nuestra música.

- ¿Para qué van a aprovechar ese día?

Pablo: - Dar una vueltita, conocer más, Nosotros vivimos viajando, pero a veces hacemos solamente show-hotel, hotel-show. Nos queda un día en Pina, vamos a andar por Gesell, por Pinamar, dando vueltas, conociendo más lugares. Si bien hemos venido varias veces, pero siempre nos damos un espacio, vamos a ir a la playa, tomar un poquito de sol, a descansar un rato, porque seguimos con una gran temporada. También llevar algún recuerdito, algo que nos pidan. Los alfajores son muy buena opción.

Nelson: - Sí, vamos a descansar, disfrutar del sol, como dice Pablo, comer algo, tranqui, y disfrutar un poco del mar también, de la gente.

Tras un exitoso 2025 con shows en Lollapalooza, Vélez y Japón, La Konga se prepara para un 2026 cargado de proyectos (Crédito: Pablo Kauffer)

- Vienen de un 2025 muy agitado, cumplieron muchos desafíos

Pablo: - Lo terminamos con un crucero, fue la primera vez que se hizo, así que estamos muy felices de eso. Fue un gran 2025 con un Vélez, arrancando en un Lollapalooza, pasando por Europa, por Estados Unidos, tocar en Tokio por primera vez. Y este año arrancó con mucho trabajo y con un montón de ideas y proyectos. Pronto va a salir lo que hicimos en Vélez en vivo. Así que se viene el disco nuevo, se vienen más colaboraciones con más artistas. Así que estamos muy felices y ansiosos porque vaya pasando el año y poder cumplir con cada una de las cosas.

Nelson: - Obviamente, este año va a traer mucha música. Todo el tiempo estamos pensando en proyectar, en hacer canciones, en tener artistas invitados que se animen a cantar cuarteto. Y en lo personal, seguir haciendo música, deporte, también me gusta correr, estar con la familia, con los amigos y trabajar con los chicos, obviamente.

Diego: - Estamos enfocados a pleno en La Konga. Pero siempre se disfruta con los muchachos haciendo música, con mucho show.

La presentación de La Konga en Pinamar marca uno de los puntos destacados de la temporada de verano (Crédito: Pablo Kauffer)

- ¿Cómo es la dinámica entre ustedes en la gira?

Pablo: - Va fluyendo. Al ser tres, siempre hay dos que están en modo positivo y uno medio bajo. Entonces, siempre lo vamos compensando. Si estamos los tres en modo bajo, nos decimos la verdad. Creo que lo importante es ser sincero con cada uno y amar lo que hacemos. Tenemos la suerte de poder trabajar de lo que amamos, así que no hay desánimo para eso.

Nelson: - Ya nos conocemos. Imagínate que tenemos 22 años de carrera. Pablo está hace 15, un montón de tiempo. Así que ya con solo mirarnos nos damos cuenta si uno está bien o está mal. Pero lo bueno es que hay una linda armonía, nos llevamos bien y somos un gran equipo.

Diego: - Tenemos días. Ahí está el locura, ahí está el picante otro. Así que todo bien, todo bien. Hay un buen equilibrio.

La banda sigue apostando por la identidad del cuarteto y busca ampliar su alcance nacional e internacional (Crédito: Pablo Kauffer)

- Respecto a sus colaboraciones, ¿con qué aristas tienen ganas de trabajar?

Pablo: - Con todos los que se animen a hacer nuestro género. Podemos repetir artistas que ya han trabajado. Nos encantaría volver a trabajar con todos los artistas que hemos colaborado, pasando por Luck Ra, Emanuel Noir, Nahuel Pennisi, todos con los que hemos podido trabajar. Todos nos copan. Te puedo decir Abe (Pintos)l, María Becerra, Nathy Peluso. Pero hay que hablarlo, hay que buscar el tema justo. Estamos componiendo, estamos buscando un equilibrio en nuestra música para darle más identidad a nuestro cuarteto también.

- ¿Cómo es ese trabajo?

Pablo: - Es simplemente el trabajo y tratar de que siga creciendo nuestro género, que esa ha sido siempre nuestra meta, de que siga creciendo el género a nivel no solo nacional, sino mundial. Ahí estamos plantando bandera en cada lugar que vamos con nuestro género.

Nelson: -Pensando en la música, en hacer colaboraciones, en artistas que se animen a cantar. Hemos grabado con un montón. Ya se podría repetir alguno, pero también hay un montón en la lista, como dijo Pablo, nombró ahí un par. Te puedo decir algunos más, Diego Torres, Sin Banderas, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, bueno, ya es algo más internacional también. Mujeres que están muy fuertes, hoy las chicas están muy fuertes, así que con alguna de las chicas también vamos a grabar, seguro.

El sueño de llenar el estadio River sigue motivando al grupo, que prioriza el trabajo constante y el crecimiento escalonado (Crédito: Pablo Kauffer)

- ¿Existe la posibilidad de un show en River?

Diego: - Es un sueño que ya va a llegar, igual estamos haciendo cosas muy lindas, hicimos el Vélez, que fue espectacular, así que ya va a haber un momento para un River también.

Pablo: - El 2025 fue nuestro segundo Vélez. Pero es un gran trabajo River, es un gran trabajo del día a día y creo que la mejor forma es ir provincia por provincia, ciudad por ciudad, demostrando este trabajo que amamos, que cuidamos mucho y que estamos conscientes de que tiene muchísimos años de trabajo y esperemos ir creciendo y en algún momento, eventualmente, llegar a River.

- Muchos cordobeses anhelan que se cumpla ese sueño...

Pablo: - Es un grupo muy soñador, muy trabajador, que sigan soñando, que sigan apostando. Los sueños se cumplen, se va a sufrir, pero mientras uno sueña bien alto, en algún momento las cosas llegan.

Nelson: - A nosotros nos han pasado muchas cosas lindas en esta carrera. Hemos cumplido muchas cosas, muchas metas, muchos sueños. El estadio River también llegará algún día, pero siempre con sacrificio, siendo responsable de nuestro trabajo, respetando al público, va a llegar.

Diego: - Objetivos cortitos, ahí, cerquita, creo, siempre estar motivado de lo que buscamos, que eso es por ahí lo que cuesta, por ahí cuando uno va logrando cosas, estar motivado. Siempre a precio con la música, con ganas de cantar un tema nuevo. Así que nada, la gente ahí, mantenerse ahí, cerquita.

La gira internacional de La Konga en 2026 incluye visitas a Estados Unidos, Europa y países limítrofes para difundir su música (Crédito: Pablo Kauffer)

- Hablando de sueños, llevaron el cuarteto a Japón, ¿cómo vivieron esa experiencia?

Pablo: - Vibraron muy bien. Entendían todo, mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Bailaron toda la noche. La verdad que fueron los primeros pasos de nuestro género en un lugar tan lejano a casa y nos emocionó mucho. Fue una gran fecha. Se vienen un montón más. Este año tenemos una gira programada por todo el mundo, así que esperaremos llegar a nuevos lugares y que se sigan sorprendiendo. Pero la vibra fue increíble, ver a los japoneses bailar cuarteto en su modo, a su forma. Fue muy divertido y lo pasamos muy bien.

- ¿Qué fue lo más llamativo que vivieron en Japón?

Nelson: - Creo que lo más loco fue la gente, ver a un japonés bailar cuarteto. Por ahí no lo cantaban porque quizá no entienden el idioma, pero por ahí la música muchas veces no se entiende, pero se percibe. Hay miles de canciones que yo conozco que no sé lo que dice la letra, porque no sé inglés, pero me gusta y a ellos supongo que le debe pasar algo parecido. El ritmo ya los lleva, los mueve, nos ven a nosotros arriba del escenario y la gente supongo que percibe algo lindo, buena energía. Era lindo ver a los japoneses bailar a su manera el cuarteto y disfrutar nuestra música.

- ¿Pudieron conocer algo?

Pablo: - Sí, por supuesto. Conocimos lugares espectaculares. Nos quedamos con ganas de seguir conociendo, por supuesto, pero tuvimos una semana ahí disfrutando de toda su cultura, de su comida, de sus colores, de su joda. Así que la pasamos muy bien.

- ¿Qué desean para este 2026?

Pablo: - Yo creo que la música nos va a ir llevando, como nos ha llevado toda la vida, a lugares nuevos, a sorprender gente y a sorprendernos nosotros también y a seguir disfrutando de este privilegio que nos da la música.

Nelson: - Seguir disfrutando el momento, el presente, que se vayan dando las cosas, Ya tenemos una gira linda este año para Estados Unidos, volvemos a Europa también, así que disfrutando los países limítrofes también. Seguir haciendo música para que se siga conociendo nuestro cuarteto.

Diego: - Seguir haciendo música.