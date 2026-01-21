Sofía Gonet habló del enojo de Vero Lozano y adelantó si aceptaría otra entrevista

La influencer se refirió a la polémica que surgió por su visita a Cortá por Lozano y la fuerte reacción de la conductora (Video: Intrusos/ América TV)

Las recientes declaraciones de Sofía Gonet sobre su enfrentamiento con Vero Lozano quedaron expuestas durante una entrevista con Intrusos (América TV), reavivando una polémica que arrastra desde su visita a Cortá por Lozano.

En la entrevista con el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la concursante de MasterChef Celebrity (Telefe) relató que la situación la llevó a considerar una futura visita a Chef al diván (Telefe), el ciclo satélite del reality que conduce la conductora. “Va a ser el único diván que van a querer ver”, ironizó, anticipando un posible reencuentro televisivo con la conductora.

“Voy a tener que ir, porque viste que cuando te eliminan, vas a su diván, a Chef al diván. Así que me la voy a tener que volver a cruzar ahí... Ahí le voy a decir todo”, lanzó, picante.

La Reini explicó que en el programa le prometieron una charla enfocada en su experiencia en el certamen culinario, la producción optó por centrar el foco en su vínculo con Homero Pettinato, su exnovio. “Me dijeron que iba a hablar del programa, que tenía que ir para hablar de MasterChef”, afirmó. Gonet reconoció que, aunque inicialmente reaccionó con enojo, pronto encontró el lado humorístico en la situación.

Durante la entrevista, la influencer confirmó que aún no se cruzó personalmente con Lozano dentro del canal, aunque ambos espacios están cerca. “No la vi, pero bueno, es muy fácil reconocerme”, dijo, restando importancia a un posible encuentro cara a cara, haciendo referencia a que estaba toda pintada de dorado.

La controversia escaló tras una frase de la conductora, muy molesta por los dichos de Sofía: “Cuando me cruce esa pendeja, perdón, la voy a agarrar”. Gonet respondió con humor: “Si volví con mi ex después de escracharlo por rata, mirá si no voy a volver a ver a Vero Lozano para decirle algo. No me importa”.

"Todo es posible en esta vida, siempre se puede volver a todos lados", expresó La Reini

Sobre su visita a Cortá por Lozano (Telefe), señaló que solo le quedó un buen recuerdo de Vicky Xipolitakis y de Copito, el perro de Vero: “El perrito es divino y a Vicky la amo”, resumió. “Todo es posible en esta vida, siempre se puede volver a todos lados”, expresó.

Cómo comenzó la polémica entre Sofía Gonet y Vero Lozano

La influencer explotó contra la producción de Telefe tras su paso por Cortá Por Lozano (Video: TikTok)

El primer capítulo del conflicto se dio cuando Sofía Gonet fue invitada a Cortá por Lozano. Lo que debía ser una entrevista distendida sobre su paso por MasterChef Celebrity terminó en una experiencia incómoda para la invitada.

Según La Reini, la producción le aseguró que el eje de la charla sería su desempeño en la cocina. Sin embargo, las preguntas giraron hacia su vínculo personal con Homero Pettinato y aspectos privados. En redes sociales, la influencer calificó el episodio como su “primera crisis de diva televisiva” y expresó sentirse “súper humillada”. “Me sentí como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda”, aseguró, molesta porque el informe preparado solo abordaba su polémica con Pettinato y no sus logros en el certamen de cocina.

La conductora habló del enojo de la influencer en Cortá por Lozano por las preguntas sobre Homero Pettinato, su ex (Video: Intrusos/ América TV)

La reacción de Sofía Gonet generó revuelo inmediato. Al día siguiente, Verónica Lozano respondió con contundencia: “La quiero agarrar a la pendeja, porque ella se fue y estaba todo bien. Si tiene ovarios, que me diga todo eso en la cara, porque es recareta”. Además, negó cualquier emboscada y defendió la lógica del programa. “Primero, no hacemos emboscadas. Claramente, sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar. Venía a hablar de MasterChef o de Homero. No iba a hablar de física cuántica ni del Conicet”, arrojó, durísima.

Verónica Lozano también ironizó sobre el vínculo de Gonet con el perrito del ciclo y remarcó que el escándalo solo beneficiaba a la invitada. “Toda esta repercusión hace que hablemos de ella”, aseveró.