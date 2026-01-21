Teleshow

Mónica Farro recordó su breve affaire con Juan Román Riquelme: “Me traía flores y bombones”

La exvedette habló de la relación que mantuvo con el presidente de Boca Juniors

La exvedette dio detalles de la prqueña relación que tuvo con el presidente de Boca

En medio de los rumores que vinculan sentimentalmente a Julieta Ortega con Juan Román Riquelme, Mónica Farro sorprendió al recordar en Puro Show (El Trece) su propio vínculo con el exfutbolista. La vedette, consultada por el cronista sobre las versiones que circulan, no solo felicitó a la supuesta nueva pareja, sino que además relató detalles de su breve relación con Riquelme, que tuvo lugar hace más de una década y que, según sus palabras, fue más un touch and go que un romance formal.

Al ser consultada sobre si le sorprendía el rumor de Ortega y Riquelme, Farro fue contundente: “Está bien, los felicito, qué sé yo. Si está soltero”. Ante esto, el cronista enviado por el programa de El Trece le recordó su breve romance: “Sí, hace tantos años, no sé, 2013, 2014. Yo no lo conté. Tres años después, alguien lo dijo y yo dije: ‘Sí, pasó’”.

Sobre cómo era Riquelme en la intimidad, Mónica fue sincera: “Yo soy muy sexual. Él no era tanto. No era malo, pero no era tanto. Pero no, era de pasarme a buscar por mi casa, me traía flores, bombones, qué sé yo. Copado, sí”. Farro detalló que Riquelme estuvo meses insistiéndole por mensaje: “Me escribía y yo decía: ‘Este hombre me está jodiendo’. Un amigo periodista de fútbol me confirmó que era el número de Román y ahí le empecé a dar bola. Nos vimos un par de veces. Fue algo esporádico, no fue un romance, nada, fue como un touch and go para mí. Yo me divertí. Él no tengo idea, pero creo que también...”.

Mónica Farro habló de su
Mónica Farro habló de su pasado con Juan Román Riquelme

La relación, según Farro, duró apenas tres meses y fue muy esporádica: “Nos vimos durante, ponele, tres meses muy esporádicamente, porque yo tenía mil cosas, él también. Pasaba por mi casa, muchas veces se quedaba diez minutos conversando en el auto, me traía una caja de bombones, unas flores”. Consultada por el cronista sobre si hubo contacto posterior, la vedette fue clara: “No, no, porque no era mi estilo, no era lo mío, no me gustaba mucho la parte que a mí me importaba, que era el sexo”.

Sobre los encuentros, Mónica contó: “Íbamos a un departamento, no me acuerdo si por Palermo, pero no era su casa, era un departamento que no sé si era de él o de quién. Y yo creo que estaba soltero, por lo menos es lo que me decía a mí, o estuvo en un impasse en ese momento con su mujer. Así que bueno, yo estaba soltera, así que no tenía nada que ocultar. Pero no, no es que nos escondíamos. Yo por ahí no quería tampoco que nos vieran”.

Así, Mónica Farro puso fin a las especulaciones sobre su historia con Riquelme, dejó en claro que fue un vínculo breve y sin compromisos, y se mostró desinteresada en alimentar rumores sobre el presente amoroso del ídolo xeneize, apostando a la sinceridad y a la naturalidad al recordar su pasado.

La vedette fue parte del panel de LAM el año pasado, pero en diciembre dijo adiós al reconocido programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito. La renuncia de la exangelita se dio por compromisos laborales en la ciudad de Mar del Plata. “Ya me sacaron del grupo de Whatsapp”, reconocía entre risas al instante de comunicar su salida. Ahora, Farro acompaña a Nito Artaza en el teatro Santa Fe, donde desarrolla la obra que desde diciembre montó el capocómico en Mar del Plata: Passion, la marca del engaño, donde comparte escenario con Vanina Escudero y Alejandro Paker, en un elenco que se completa con Kitty Locane, Hernán Figueroa y Belén Di Giorgio.

Simona Guatieri anunció su separación

Así llegó la China Suárez

El demoledor dato que dio

Sabrina Rojas habló de su

Wanda Nara contó por qué
El Liverpool de Alexis Mac

Simona Guatieri anunció su separación

Tras el anuncio de Donald

