Luciano Cáceres, desde Madrid: “Hice una prueba de audición en un hotel y a las horas me llamaron”

La nueva película El susurro, dirigida por Gustavo Hernández y con Cáceres como protagonista, acumula reconocimientos en festivales de cine de terror

La presencia de Luciano Cáceres en la escena cultural de Madrid se consolida mientras alterna entre el rodaje de una comedia y funciones teatrales. El actor argentino, desde la capital española, comparte con Teleshow que disfruta especialmente de presentar su unipersonal Muerde en el Espacio Mistral: “Es una sala soñada”, destaca, valorando su cartelera de música y la programación del teatro.

El actor argentino presenta su unipersonal Muerde en el Espacio Mistral, destacando la cartelera y propuestas culturales del teatro

La proyección internacional del actor suma otro título reciente, con fecha de estreno para este jueves, con la película de terror El susurro, rodada en Uruguay y dirigida por Gustavo Hernández. “La película tiene una factura técnica preciosa. Viene ganando un montón de festivales, eh, de cine de género”, explica con entusiasmo.

Sobre la trama y su papel en El susurro, prefiere no adelantar detalles argumentales, pero deja entrever: “No quiero spoilear la historia, pero de alguna manera, si sos vampiro, vas a seguir siendo vampiro cuando se te despierte…” y describe su recorrido actoral en el film: “En la película estoy como en tres momentos claves, en un principio, en el desarrollo y en el final, y está bueno lo que es actuar y además no caer en el lugar común del vampiro así estereotipado”, remarca Cáceres.

La pasión de Cáceres por el cine de terror lo une a su hija Amelia, con quien comparte el disfrute de clásicos y estrenos del género

Con cada proyecto, el actor refuerza su convicción de que el aprendizaje es constante: “Es un tipo con una particularidad, con un mandato y que ya deviene de generaciones y de generaciones y es un ser eterno”, relata sobre su personaje en el El Susurro.

La propuesta para sumarse a este proyecto le llegó de manera directa: “Me llamaron y me dicen: ‘Mirá, se va a hacer una película en Uruguay, el director es Gustavo Hernández’, que ya conocía porque había visto sus películas… y me cuentan: ‘Están buscando al padre vampiro de la historia. ¿Vos tenés problema en mandarle una prueba de audición?’… así que en la habitación del hotel, en Los Ángeles, hice la audición y a las horas me llamaron”, recuerda.

El susurro, rodada en Uruguay y dirigida por Gustavo Hernández

Para el actor, el género de terror tiene un peso especial, tanto en lo profesional como en lo personal. “A mí me encanta el cine de terror… Nos gusta mucho con mi hija Amelia y más ahora que es adolescente. Nos encanta, vemos muchas películas juntos”, destaca.

Al evocar los grandes clásicos, añade: “Soy fanático del cine de los años treinta… de Tod Browning, soy fanático de Bela Lugosi… Además con mi hija todo lo nuevo que se estrena lo vamos a ver”, es un gran plan para nosotros y lo disfrutamos.

Más adelante, el actor detalla el atractivo social de este tipo de películas. “El cine de terror sigue siendo una experiencia, porque hay algo que el espectador siente entre el susto, la tensión, la sorpresa, el suspenso. Sigue siendo de esas películas que te provocan una experiencia única, también es una salida para hacer con los adolescentes. Por eso ha crecido tanto en estos últimos años y sigue siendo lo que más convoca en los cines”, señala.

El Susurro, película de terror que se estrena este jueves

Durante su estadía, Cáceres actúa también en el film El Taser, bajo la dirección de Borja Echeverría. “Estoy ahí en el reparto haciendo de un argentino medio matón en esta comedia”

El proceso para incorporarse al elenco, según relata, estuvo marcado por la recomendación de un colega y por el aval del director. “Me pidió material y cuando me vio se dio cuenta que me reconocía, que había visto laburos míos… Me mandó el guion para ver si me gustaba y ahí empezamos a hablar y se pudo hacer justo este viaje”.

En El susurro, Luciano Cáceres interpreta a un personaje vampírico alejado de los estereotipos clásicos del género

El desafío de actuar en contextos distintos no lo intimida, al contrario. “Este oficio te forja a tener que probarte constantemente… con cada laburo vos tenés que revalidar tu oficio”. La diversidad de géneros tampoco representa un límite. “No le tengo miedo a los géneros, porque yo he transitado la comedia, el terror, el drama, las novelas culebrones, los dramas pasionales, las históricas… cuanto más variedad se presenta, más aprendo”, asegura el actor a Teleshow.

En su horizonte inmediato figura el estreno de Paraíso, un unipersonal español que presentará el 12 de marzo en el Teatro San Martín de Buenos Aires. “Estreno el 12 de marzo, así que estuve ensayando antes de venir y ahora cuando llego ya estoy para el embudo final, ese mes y medio que nos queda para el estreno… la dirige Ignacio Rodríguez de Anca", relata

El tránsito de Cáceres por diversos géneros y territorios expresa las oportunidades y retos que enfrentan los artistas argentinos al expandir fronteras y sostener la identidad profesional en un escenario competitivo y mutable

Paraíso cuenta la historia de un empresario de turismo, un empresario medio estafador… el tipo tiene un problema cardiológico, le trasplantan el corazón y le ponen el corazón de una prostituta negra dominicana y entonces le van a pasar un montón de cosas”, cuenta casi al borde de la risa y el sarcasmo.

El recorrido profesional de Cáceres suma más de cuarenta películas y extensas giras teatrales. “Pensá que con Muerde llevamos más de doscientas veinte funciones, casi noventa ciudades recorridas, entre Argentina, capitales, pueblos, provincias, y otros lugares del mundo”, apunta. “Muerde va a seguir, pero la voy a hacer en paralelo con Paraíso, porque se sigue abriendo la posibilidad de presentarse en diferentes festivales, hay invitaciones internacionales...“, relata con pasión a Teleshow.

Un recuerdo, un sueño cumplido

Hablar de versatilidad, de diferentes géneros, actores, épocas que tal vez nunca se han vivido, todo es clave en su carrera. “Yo soy del teatro independiente, me formé ahí en los noventa. La mayoría de mis compañeros no vivían del teatro y de la actuación. Todos tenían otro laburo, como yo. Cuando en el 2020 me tocó protagonizar una película en Italia, me vino ese recuerdo de que yo había fantaseado con ser actor de cine, porque vi a un enorme intérprete como Vittorio Gassman, en una película que me hizo ver mi viejo", recuerda con nostalgia.