Diego Topa abrió su corazón y felicitó a su pareja con un mensaje de cumpleaños: “Sos todo lo que soñé”

El animador infantil sorprendió a sus seguidores al agasajar públicamente a Hugo Rodríguez, con quien comparte su vida y la crianza de su hija Mitai

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Diego Topa junto a su pareja, Hugo, en uno de sus viajes (Instagram)

En el universo de la televisión infantil argentina, pocos rostros despiertan tanto cariño como el de Diego Topa. Aplaudido por grandes y chicos gracias a su contagiosa energía en proyectos como Junior Express, supo crear un puente generacional a puro talento y sensibilidad. Pero el animador, tan querido en la pantalla como fuera de ella, siempre eligió vivir su vida privada lejos del ruido, resguardando con cuidado los detalles de su intimidad y resguardando los afectos más profundos. Y en esta ocasión, decidió compartir con alegría el mensaje a su pareja, quien cumple años.

A lo largo de los años, Topa fue construyendo una familia elegida, de la que hablan poco, pero que en las últimas horas se hizo visible a través de un gesto público de amor. En su cuenta de Instagram, el conductor infantil dedicó un mensaje lleno de ternura a su pareja, Hugo Rodríguez, con quien comparte no solo su vida cotidiana, sino también proyectos creativos y grandes sueños profesionales. “¡Feliz Cumple para mi compañero de vida", escribió citando la cuenta de su pareja. “El que está en todos los momentos ahí cerquita cuidándome y dándome todo su amor. Sos todo lo que soñé. Que tengas un año lleno de sueños cumplidos, te mereces todo lo que está por venir. Que sea un año mágico. Te amo con todo mi corazón”, le escribió, sin reservas, ante sus miles de seguidores. La respuesta fue inmediata y vino cargada de la misma dulzura.“Te amo con todo mi corazón”, replicó Hugo, sellando el intercambio ante los ojos del público.

La publicación dio pie a una seguidilla de imágenes que desbordaron alegría y complicidad. La pareja, lejos de los flashes y la exposición permanente, permitió a sus seguidores espiar esa intimidad que pocas veces muestran en público. La galería comenzó con una postal abrazados y sonrientes frente al icónico puente de Manhattan, un clásico punto romántico en el corazón de Nueva York. Siguió con una selfie lúdica en una sala repleta de esferas espejadas, donde ambos lucieron lentes oscuros y camperas abrigadas, dejando a la vista esa combinación de estilo relajado y buena onda que tan fácilmente contagian.

Topa y Hugo disfrutando de sus días en Nueva York
"Sos todo lo que soñé", expresó Topa al referirse a su pareja en el día de su cumpleaños

Entre las distintas postales, otra escena sobresalió: Topa y Hugo posaron a orillas del lago en Central Park, vestidos con remeras negras y jeans claros, disfrutando juntos de un día soleado y del paisaje verde neoyorquino. En cada foto, la sonrisa fue protagonista absoluta, como si el viaje solo hubiese hecho crecer ese lazo de ternura y compañía.

La travesía incluyó aventura: la pareja vivió una excursión en lancha, con chalecos salvavidas y abrazados, desbordando gestos de cariño. Hubo tiempo, también, para el guiño nostálgico y divertido: sentados en el legendario sillón naranja del set de Central Perk, de la serie Friends, Topa y Hugo levantaron sus tazas y se miraron como si formaran parte del emblemático grupo de amigos de la ficción. Fue uno de esos retratos que resumen en una instantánea la alegría simple del amor compartido.

Dedicado a su público infantil, Topa también se reservó un espacio profesional en la galería con una selfie en el set de Junior Express. Junto al actor que encarna a Rulo Carlos, ambos lucieron los coloridos vestuarios habituales, recordando el costado de la vida donde el amor y el trabajo se cruzan. Las fotos reflejaron de manera genuina una relación consolidada y feliz, vivida con alegría, ternura y complicidad tanto en el escenario como en la vida cotidiana.

La pareja en una de sus visitas al espacio dedicado a la serie Friends
En blanco y negro, la pareja posando frente a la cámara

Las respuestas de los seguidores no tardaron en llegar. Los mensajes, cargados de afecto y admiración, colmaron la sección de comentarios: “Que pasen hermoso este día en familia”, “Son hermosos”, “Que viva la vida, que vivan ambos. Los adoramos”, fueron solo algunos de los deseos y agradecimientos que se multiplicaron bajo la publicación.

No es casualidad que cada imagen y cada palabra provoquen tanta empatía. Topa, a pesar de su popularidad, siempre cultivó el perfil bajo. Más de una vez, ante la consulta por su vida amorosa, prefirió el silencio. En 2021, sentándose frente a Luis Novaresio en el ciclo Debo Decir (América), reconoció con honestidad que llevaba años de relación con un hombre al que conoció trabajando y con quien decidió, en complicidad absoluta, traer al mundo a su pequeña Mitaí.

Ese día, Topa profundizó en los orígenes de su historia, señalando: “No digo quién es, ni el nombre, pero nos conocimos trabajando. Igual nunca digo quién es porque él no quiere y yo lo respeto”. Reafirmó, además, cuál fue siempre su búsqueda: “El amor”. Dejó en claro que la fugacidad y las relaciones superficiales no son lo suyo; él va por lo verdadero, por lo duradero. Y sin importar la discreción, cuando llegó el momento de hablar de su hija, la emoción venció toda coraza: las lágrimas aparecieron y el animador se mostró, sin filtros, en su versión más sincera ante las cámaras.

Topa y Hugo en el estudio de Junior Express
Luego de años en pareja, Topa le dedicó unas tiernas palabras a Hugo en sus redes
"Te amo con todo mi corazón", respondió Hugo ante el posteo del animador infantil (Instagram)

Hoy, esos pequeños gestos públicos de afecto le devuelven a Topa la admiración renovada de un público que valora la autenticidad y el coraje de ser uno mismo. Porque cuando la felicidad se suelta la mano y se muestra en fotos, a veces basta una sonrisa para contagiar magia.

