Así llegó la China Suárez al estadio del Galatasaray: look militar y de la mano de sus hijos

La actriz estuvo acompañada por sus tres hijos y le demostró su apoyo a Mauro Icardi en el partido de la Champions League (Video: X)

Desde que comenzó su relación con Mauro Icardi, la China Suárez acompaña al futbolista en cada partido importante del Galatasaray, y su presencia ya es una postal habitual en los encuentros clave del club turco. El miércoles por la noche, la actriz volvió a mostrar su apoyo al delantero viajando al estadio para presenciar el partido de Champions League frente al Atlético de Madrid, encuentro en el que Icardi permaneció los 90 minutos como suplente.

La actriz llegó caminando de la mano de sus hijos más pequeños, Magnolia y Amancio Vicuña, mientras Rufina Cabré la seguía de cerca. La familia fue captada por las cámaras de los fanáticos y la prensa que aguardaban fuera del estadio, generando expectativa y revuelo por la presencia de la pareja de Mauro Icardi, quien esa noche permaneció en el banco de suplentes durante los 90 minutos.

El look de la China fue protagonista y no pasó desapercibido. Eligió su clásica y conocida chaqueta azul marino tipo militar, con solapas y detalles de bordados dorados en el frente y las mangas, que aportaron sofisticación y un aire de tendencia europea. Debajo, llevó una camisa blanca clásica, combinada con un par de jeans celestes ajustados y con roturas en las rodillas, sumando un toque descontracturado y joven. La actriz completó el conjunto con unas botas negras de caña alta, ideales para el frío de la noche estambulita, y en el brazo llevó un abrigo de piel color visón, que usó como accesorio y para abrigar a los más chicos. El cabello suelto y ondas naturales, junto a un maquillaje sobrio y elegante, terminaron de darle un aire casual chic.

La China eligió volver a usar su blazer estilo militar, jean y botas negras (Captura de video)

Rufina, Magnolia y Amancio, ambos abrigados con camperas inflables y gorros, caminaron tomados de la mano de su mamá, en medio de la seguridad y el bullicio de la multitud. La China, atenta a sus hijos, organizó al grupo y los guio entre los fanáticos y el personal del estadio, saludando a quienes la reconocían y manteniendo la calma ante la expectación que generó su llegada.

El ingreso de la familia al estadio, sin bajar de autos ni rodeos, fue directo y natural, mostrando una faceta maternal y cercana de la actriz. Así, la China Suárez volvió a dejar en claro que acompaña a Mauro Icardi en cada momento importante y, al mismo tiempo, se convirtió en el centro de todas las miradas por su estilo, su carisma y su rol de mamá presente en una de las noches más mediáticas del fútbol europeo. El partido terminó en un empate, por lo que ahora el equipo turco tiene que pelear para pasar a la siguiente etapa de la Champions.

El invierno avanza sin tregua en el hemisferio norte y Estambul se cubre de blanco bajo una intensa nevada que transforma la ciudad en un escenario inusual. Días atrás, la pareja gozó de las primeras nevadas del año junto a sus tres hijos.

La China Suárez y Mauro Icardi jugaron bajo la nieve de Turquía junto los hijos de la actriz

La familia se mostró integrada y cómoda en su nueva cotidianeidad, pese a las bajas temperaturas que azotan la capital turca. El parque de la exclusiva mansión donde residen, cerca del Mar Bósforo, se convirtió en el escenario de juegos y risas de los niños, quienes viven una experiencia distinta: caminar bajo la nieve, lucir ropa de abrigo térmica y explorar un jardín que hasta hace poco era sinónimo de inflables y juegos de verano.

En el video compartido por la actriz, los chicos se ven con atuendos invernales, protegidos de la incesante nevada. El parque, que durante el verano es territorio de juegos acuáticos, ahora aparece cubierto de nieve. La China aparece abrigada con un gorro de lana, mientras Icardi opta por un pasamontañas con protección para los ojos, ambos sonrientes y felices pese al frío intenso.