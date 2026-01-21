España Deportes

Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club rojiblanco y el equipo turco

Los jugadores del Atlético de Madrid (Europa Press)

El Atlético de Madrid ha viajado hasta Estambul para enfrentarse al Galatasaray en un partido de Champions clave para los dos conjuntos, donde ambos buscarán sumar los tres puntos

La alineación del Atlético de Madrid

Ya tenemos el once los rojiblancos: Oblak, Ruggeri, Llorente, Pubill, Hancko, Koke, Barrios, Giuliano, Almada, Sorloth y Julián Álvarez

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y al partido de Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid. El equipo turco llega al duelo con nueve puntos acumulados, lo que le sitúa en la posición número 18 de la tabla. El club español, bajo la dirección técnica de Diego Simeone, necesita ganar para continuar con opciones de repetir su clasificación entre los ocho mejores equipos.

