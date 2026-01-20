La fuerte pelea entre Emilia Attias y Esther Goris en Masterchef Celebrity: “Casi se van a las trompadas”

La feroz pelea por un pescado en la cocina de Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

La gala de repechaje de MasterChef Celebrity vivió uno de sus momentos más tensos con el enfrentamiento entre Emilia Attias y Esther Goris por el único salmón disponible. La disputa se dio en el marco de una competencia en la que los participantes debían elegir pescados de mar o río, bajo presión y velocidad, lo que le agregaba dificultad.

En ese escenario, Attias y Goris coincidieron en el salmón y ninguna estaba dispuesta a ceder. Attias fue contundente: “No lo iba a soltar, era mío”, rechazando la propuesta de Goris de dividir el pescado. Así, Emilia llevó el salmón completo a su estación, mientras Esther debió conformarse con un dorado.

El enfrentamiento entre Emilia Attias y Esther Goris por el único salmón generó el momento más tenso en la gala de repechaje de MasterChef Celebrity Argentina

La tensión escaló y requirió la intervención de Wanda Nara, conductora del ciclo, quien resolvió la situación afirmando que Attias tomó el salmón primero y le indicó a Goris que debía buscar otro ingrediente: “Entrá al mercado, por favor”, la intimó.

Durante la evaluación, la ironía continuó presente. Goris, tras recibir comentarios favorables por su ceviche de dorado, expresó: “Quiero agradecerle a Emilia por esto”. La ex Casi Ángeles respondió en tono de humor: “Tiene que prometer no robar más nada”, reflejando que la fricción seguía vigente. Además, Attias se quejó del fuerte olor a pescado en su ropa, producto del forcejeo inicial.

Esther Goris debió elegir un dorado tras perder el salmón, lo que definió el rumbo de los platos en la competencia del reality de cocina

Al momento de presentar su plato, Nara evocó el episodio diciendo: “Casi se van a las trompadas”, mientras Attias reafirmó: “No lo iba a soltar, era mío”. La intensidad del conflicto marcó la jornada y mantuvo la expectativa del público.

Finalmente, ambas participantes obtuvieron su regreso al certamen en esta instancia de repechaje. El veredicto de Martitegui, jurado del programa, definió el corolario de la noche: “Quien se lleva el delantal blanco es… ¡Emilia!”. Este resultado selló el regreso de Attias en una definición emocionante.

Emilia Attias bromeó sobre el olor a pescado en su ropa, consecuencia directa del intenso forcejeo inicial por el salmón en MasterChef Celebrity

En la última instancia, Attias y Sofi Martínez —su rival final del repechaje— intercambiaron elogios por el desempeño logrado. El certamen suma nuevamente figuras de peso y la expectativa se mantiene por los próximos momentos de alta tensión que promete el ciclo, reforzando la competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity Argentina.

El ingreso menos pensado

El certamen emitido por Telefe incorporó un nuevo giro en su dinámica tras el anuncio de Wanda Nara: el mejor plato de la noche ingresaría directamente a la competencia principal. Este cambio, comunicado por la conductora durante la cuarta gala de repechaje, rediseñó las reglas habituales y potenció la presión entre los participantes al ofrecer un único delantal blanco como boleto de acceso inmediato.

El cantante recibió la aprobación del jurado que lo eligió para que sea el primero en ingresar a la competencia (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

El desafío presentó un carácter específico: cada concursante debía preparar un postre a base de su fruta preferida. Las combinaciones, que incluyeron durazno, pelón, frutilla, limón y ciruela, buscaron impresionar a un jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Emilia Attias se arriesgó al sumar wasabi dulce entre sus ingredientes, mientras otros optaron por recetas más tradicionales como budines y tartas.

El criterio de evaluación se mantuvo estricto. “Uno de ustedes dos se va a llevar el delantal blanco, ingresa a la competencia”, anunció Betular, instalando el suspenso entre Julia Calvo y Rusherking, quienes alcanzaron la instancia final tras la eliminación de Walas, Emilia, Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris. Finalmente, el jurado determinó que el plato de Rusherking superó al de su contrincante y lo declaró ganador de la noche.

Julia Calvo y Rusherking llegaron a la instancia final tras la eliminación de Walas, Emilia, Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris.

Al asegurar su lugar en el certamen, Rusherking se manifestó confiado ante la nueva etapa. “Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva”, afirmó el cantante al programa. Sumó espontaneidad con un verso: “Es así como es. Esta noche subí al balcón y demostré cómo ser un chef. Pero sin experiencia porque tuve paciencia. Un plato, un buen postre y mucha inteligencia”.