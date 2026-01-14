Arrancó el repechaje de MasterChef Celebrity: la sorpresiva dupla que se llevó todos los elogios

La primera gala de repechaje en MasterChef Celebrity (Teleshow)

El estudio de MasterChef Celebrity respiraba expectativa la noche del martes 13 de enero. El reloj marcó que ya habían pasado las 22 y las luces del estudio de Telefe encendieron la esperanza de diez participantes: la semana de repechaje había comenzado. La eliminación reciente de la actriz Emilia Attias aún flotaba en el aire, pero la consigna era clara: quiénes subirían al balcón y se acercarían, otra vez, a la gran final del certamen culinario.

No era una noche cualquiera. La producción decidió sacudir la competencia y no solo permitió el regreso de seis concursantes de previamente eliminados, sino que también sumó a cuatro nuevos rostros a la batalla por un lugar en las cocinas más famosas del país. Así las cosas, quienes se hicieron presentes con su nuevo delantal fueron la actriz Evelyn Botto, la icónica Esther Goris, el inconfundible Ariel Pucheta y el joven Rusherking, que debutaron bajo la atenta mirada del jurado. De hecho, este último es quien vivió en carne propia la tensión no sólo de la competencia sino de las consultas, cuando Wanda Nara lo interrogó sin rodeos sobresu relación con la China Suárez. Un instante tenso, de esos que solo el vivo puede ofrecer.

El jurado de Masterchef celebrity sentó las bases de esta nueva etapa de la competencia

La dinámica de la semana quedó bien marcada: eliminación diaria, ningún puesto asegurado y la incertidumbre flotando sobre cada estación de trabajo. El jurado, conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, explicó junto a la conductora: “Todavía no está definido cuántos lugares habrá disponibles para entrar a la competencia”. Y el murmullo en el estudio fue inevitable.

Para empezar, la suerte sonrió al cantante Walas, quien ganó el derecho a armar las duplas. El desafío era tan exigente como original: preparar, en pareja, dos platos libres salados, uno con pechuga de cerdo y otro con carne picada de cerdo, cada uno con su guarnición y salsa. ¿La dificultad añadida? Cada 15 minutos, la chicharra obligaba a los concursantes a intercambiar los platos en los que trabajaban. Una carrera contrarreloj, una cocina en constante movimiento.

La actriz Evelyn Botto fue una de las nuevas caras en la competencia

La noche anterior, el 12 de enero, el certamen había exigido una torta impecable en sesenta minutos. Emilia Attias no convenció al jurado. Pero nadie puede negar el vértigo y la revancha que ofrece MasterChef Celebrity. El primer día del repechaje, la propia Attias y Sofía Martínez formaron una dupla imbatible. “La pareja que mejor cocinó en la noche. Ambas no tendrán que estar presentes en el próximo programa”, anunció el jurado. Un respiro para dos, un desafío renovado para los demás.

Mientras ellas subían al balcón, la presión se multiplicaba abajo. Ariel Pucheta, Rusherking, Evelyn Botto, Esther Goris, Walas, Esteban Mirol, Luis Ventura y Julia Calvo quedaron expuestos a la siguiente eliminación. Ninguno quiere quedarse a las puertas de la ansiada “gala de regreso”. ¿Quién logrará zafar en la próxima entrega? ¿Habrá lugar para una sorpresa?

Emilia Attias y Sofi Martínez fueron las elegidas en la primera jornada de repechaje

En contraste, la ausencia de Roña Castro, Peque Schwartzman, Alex Pelao, Eugenia Tobal y Momi Giardina marcó otra nota en la velada. La competencia sigue, pero algunos nombres ya no figuran en la lista de quienes pelearán por volver.

La consigna de la noche, con sus cambios de menú cada cuarto de hora y la presión del tiempo, dejó en claro que en MasterChef Celebrity la destreza va de la mano con la capacidad de adaptación. El jurado no perdona errores y cualquier descuido puede significar el adiós definitivo.

En el aire, la pregunta flota: ¿Quiénes subirán al balcón la próxima vez? ¿Qué dupla se convertirá en la revelación? La carrera por el regreso apenas comienza y todo puede ocurrir en la cocina.