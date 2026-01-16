Teleshow

El regalo de Rusherking a Wanda Nara y la respuesta que frenó los rumores de romance

El cantante santiagueño tuvo un gesto con la conductora de MasterChef Celebrity y desató una ola de rumores

MasterChef Celebrity (Telefe) atraviesa una de las semanas más importantes del certamen con el repechaje, la instancia en la que los participantes eliminados tienen la oportunidad de volver a la competencia. Debido a que algunos exparticipantes decidieron no regresar, nuevas figuras se sumaron al programa, y una de las sorpresas fue la incorporación de Rusherking. La presencia del cantante santiagueño llamó la atención, ya que es expareja de la China Suárez, la actual novia de Mauro Icardi, exmarido de Wanda Nara, quien conduce el ciclo de Telefe.

En este contexto, Wanda Nara usó sus historias de Instagram para mostrar el regalo que le hizo Rusherking: una bolsa de la marca Sarkany junto a dos carteras de lujo, una de Christian Dior y otra de diseño cocodrilo, sobre un sofá verde. “GRACIAS @rusherking”, escribió Wanda, agradeciendo el gesto y sumando un guiño a la buena onda con el cantante en medio de la trama mediática que une a todos los protagonistas del certamen.

Sin embargo, antes de que comenzaran las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos, Rusherking decidió aclarar la situación en sus propias redes. “Le regalé a Wanda y a los jurados nuestros zapatos Ricky Sarkany. Como soborno así me hacen pasar”, escribió el cantante en tono de broma, dejando en claro que el obsequio fue parte de una acción promocional para todo el equipo del programa y no un gesto personal hacia la conductora. Así, desactivó cualquier rumor y reafirmó que la buena onda es parte del espíritu de trabajo y del juego en el reality.

Rusherking aclaró por qué le envió un regalo a Wanda (Instagram)

El inicio del repechaje de MasterChef Celebrity(Telefe) no solo trajo de regreso a viejos participantes y nuevas figuras dispuestas a ganarse un lugar en la competencia, sino también uno de los momentos más comentados de la noche. Con su estilo frontal y sin rodeos, Wanda Nara protagonizó un intercambio tan inesperado como incómodo con Rusherking, quien debutó en esta instancia clave del reality.

Mientras el cantante se encontraba concentrado en su estación de cocina, la conductora se acercó para charlar de manera distendida, aunque rápidamente llevó la conversación hacia un terreno personal que nadie esperaba. Sin vueltas, Wanda lanzó la pregunta que descolocó al participante y encendió las redes: “¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”. La referencia fue inmediata y clara: Mauro Icardi y la China Suárez, una pareja que volvió a ocupar el centro de la escena mediática y que remite de forma directa al recordado “WandaGate”.

La reacción de Rusherking fue de visible incomodidad. Lejos de sumarse al juego o profundizar en el tema, el músico intentó bajar el tono y correrse del conflicto. “La verdad que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás”, respondió, buscando marcar distancia tanto de su pasado sentimental como del escándalo que rodea hoy a su ex. Su postura fue clara: no involucrarse en una trama que considera ajena y que, según dejó entrever, no forma parte de su presente.

Wanda Nara fue directa y le preguntó a Rusherking por la relación de Mauro Icardi y la China Suárez

Sin embargo, la conductora no dio por terminada la charla ahí. Fiel a su estilo punzante, sumó un comentario más que mezcló humor, picardía y referencias a su propia separación. Recordó que aún le quedó una mudanza pendiente en Turquía y, entre risas, le propuso al cantante acompañarla a retirar sus pertenencias en la casa en la que supo vivir con el futbolista. “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?”, disparó, provocando una mezcla de risas nerviosas y sorpresa en el estudio.

Rusherking, algo más relajado ante el giro humorístico de la situación, siguió el juego pero sin comprometerse demasiado. Después de confesar que nunca había estado en el país europeo, le respondió: “Te acompaño si querés, te segundeo”, aunque luego confesó frente a la cámara que no se sentía muy convencido con la idea de un viaje tan lejano. “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos. Estoy para quedarme en MasterChef un rato”, bromeó, dejando en claro que su prioridad hoy es la competencia culinaria.

