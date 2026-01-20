Teleshow

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

La modelo volvió a marcar tendencia con sus estilismos y reflexiones

La actriz haciendo gala de su eterna sensualidad lució un traje de baño amarillo en la el destino uruguayo

La presencia de Graciela Alfano en las redes sociales continúa marcando tendencia este verano. Con 73 años, la modelo y actriz argentina sorprendió a miles de seguidores en Instagram al compartir imágenes y videos desde Punta del Este, donde se mostró luciendo distintos looks de playa que no pasaron inadvertidos.

En cada publicación, Alfano demostró que sabe cómo captar la atención y dominar el lenguaje visual de la actualidad. El entorno de la costa uruguaya sirvió como escenario perfecto para exhibir su estilo, combinando prendas llamativas, accesorios originales y una actitud que define su presencia tanto fuera como dentro de la pantalla.

En una de las publicaciones más comentadas, Graciela eligió un bikini amarillo vibrante para caminar por las pasarelas de madera. El conjunto, de corpiño triangular y bombacha cavada, resaltó por su diseño audaz y detalles metálicos en los breteles y la cintura, lo que aporta un toque sofisticado a la prenda.

Para complementar el look, apostó por una capelina de mimbre en tono tostado, con un lazo negro y un aplique plateado, además de gafas de sol espejadas envolventes con estética futurista. El bolso tejido en color crudo y las pulseras en tonos tierra sumaron naturalidad y armonía al estilismo.

La seguridad y el magnetismo de Alfano quedaron reflejados en la publicación, donde escribió: Queen at the beach. Superagers, personas cuyo cuerpo no corresponde a la edad cronológica! ¿Conocen a alguien así? Jajaja", en una clara alusión a su persona.

Además, remarcó: "¡Es muy importante la entrada a un lugar! Actitud, seguridad y magnetismo personal se dan la mano para decir ‘Acá estoy, ¡qué empiece la fiesta!’ Alfanizarse ya y ¡que empiece la fiesta cuando la reina entra! Los amo y lo bendigo”. Esta cita, destacada en la descripción, refuerza la importancia que le otorga a la actitud y la confianza como elementos esenciales de cualquier look.

Otro de los videos icónicos de su estadía en Punta del Este muestra a Alfano recostada en una cama balinesa, luciendo una microbikini blanca lisa. El diseño, fiel a las tendencias actuales, presenta tirantes finos regulables y un corte sumamente escotado, tanto en la parte superior como en la bombacha.

La escena se completa con la modelo relajada, un trago en la mano y los mismos accesorios que antes: la capelina de mimbre y los anteojos espejados, que aportan un aire chic y desenfadado. La elección de la cama balinesa y el paisaje de fondo refuerzan la imagen de disfrute y sofisticación, elementos que sabe combinar en cada aparición pública.

En esta publicación, acompañó las imágenes con una reflexión personal que resuena entre sus seguidores: “Nunca gasté mi tiempo ni mi energía en la validación de nadie. ¡Con la mía, me basta! Somos suficientes. Somos merecedores de lo mejor sin validación. ¡Sin opinión de nadie! Alfanizados! Los amo y los bendigo”.

Más allá del impacto visual de los conjuntos, las publicaciones de Graciela Alfano en Instagram transmiten un mensaje de empoderamiento y autenticidad. Sus textos acompañan cada imagen con consejos dirigidos a quienes la siguen, lo que promueve la confianza en uno mismo y la independencia frente a la opinión ajena.

El concepto de “alfanizarse”, que repite en sus posteos, se convirtió en una consigna que invita a vivir con actitud, seguridad y magnetismo, sin buscar la aprobación de los demás. Esta filosofía se plasma tanto en sus looks como en sus palabras, lo que genera identificación y admiración entre quienes interactúan con su contenido.

La reacción del público no tardó en hacerse visible. En menos de 24 horas, las publicaciones superaron los 22 mil me gusta, acompañadas por cientos de comentarios que celebran su estilo y su mensaje.

Entre las respuestas más destacadas se leen frases como: “Diosa y sabia”, “Toda la razón, Grace”, “Excelente” y “Sos única”.

Este fenómeno confirma que, para Alfano, la moda es solo una parte de su propuesta: el verdadero impacto surge de la combinación entre estética personal, actitud y un discurso centrado en la autoestima y la autenticidad.

