Mirtha Legrand visitó por primera vez una obra de teatro independiente en Mar del Plata: “Merece ser premiada”

La icónica conductora presenció “Vanya” y compartió su entusiasmo con el elenco y la platea, dejando en claro su apoyo al arte y la escena alternativa de la ciudad

La visita de Mirtha Legrand a una obra independiente sorprendió en Mar del Plata

Tras su visita a Fátima Universal, Made in Lanús y El Secreto, este domingo, Mirtha Legrand sorprendió con una salida inesperada. La Chiqui asistió por primera vez a una sala independiente en Mar del Plata, marcando un hecho inédito para la vida cultural de la ciudad. La diva presenció la función de Vanya, adaptación contemporánea de “Tío Vania” de Chéjov protagonizada por Paulo Brunetti.

La obra se representó en el Espacio Teatral Cuatro Elementos, ubicado en Alberti 2746. Legrand estuvo acompañada por el empresario Martín Cabrales, la empresaria Claudia Álvarez Argüelles y su asesor personal Héctor Vidal Rivas. El evento, realizado durante la temporada de verano, atrajo la atención tanto de público como de personalidades del ámbito artístico y empresarial.

Mirtha Legrand sorprendió en Mar del Plata al visitar por primera vez una obra de teatro independiente

El director teatral Oscar Barney Finn expresó su satisfacción por la presencia de Legrand: “Totalmente orgulloso de tener en la platea a Mirtha... con su personalidad inquieta, curiosa, que siempre busca experimentar. Me llena de orgullo y placer”. Su declaración reflejó el significado especial que tuvo para el equipo la visita de una figura tan reconocida en una sala independiente.

Paulo Brunetti, protagonista del espectáculo, manifestó ante los asistentes: “Es un gran privilegio para mí que Mirtha esté aquí. Toda la vida la he admirado y lo seguiré haciendo y gracias... por contagiarnos esa inquietud que tiene”. También agradeció el apoyo brindado por Cabrales al teatro independiente.

Durante la velada, Legrand también se dirigió al elenco y destacó la calidad de la puesta en escena: “Un trabajo extraordinario y maravilloso. Hay que estudiar esto”. Además, resaltó la labor de dirección, recordando la amistad de Barney Finn con su esposo, Daniel. Conversó con Brunetti sobre el desafío de interpretar a ocho personajes en solitario y calificó la experiencia como “un placer haber venido”.

La presencia de Mirtha Legrand
La presencia de Mirtha Legrand generó aplausos y marcó un nuevo hito cultural para la comunidad teatral marplatense (Credito: Jose Tetty)

Al retirarse del teatro, Mirtha habló sobre Mar del Plata y contó cómo veía la ocupación turística de la ciudad respecto a otros años: “Hoy vi muchísima gente, vengan a Mar del Plata, no vayan a veranear al exterior, vengan a Mar del Plata. Yo creo que ya ha llegado mucha gente. Todos los años pasa lo mismo, dicen: “No hay gente en Mar del Plata”. Y después se llena el teatro”.

Respecto a una posible futura visita a la obra La cena de los tontos, La Chiqui bromeó: “No sé, lo voy a pensar. Con las escaleras está todo resuelto, yo no estoy lisiada”. Por último, cerró su visita refiriéndose a los rumores de romance entre Juana Viale y Mauricio Macri: “Es ridículo, una vil mentira. Juana tiene su novio”.

Durante su visita, Mirtha Legrand
Durante su visita, Mirtha Legrand animó al turismo local y destacó el aumento de visitantes en la ciudad durante el verano (Credito: Jose Tetty)

El acontecimiento generó aplausos y muestras de afecto en la sala, reflejando la valoración del público hacia una personalidad que, con su simple presencia, refuerza la relevancia de los espacios alternativos dentro de la escena teatral marplatense. Tanto el equipo artístico como los asistentes remarcaron la importancia cultural de este momento para la comunidad local.

Vanya es una obra unipersonal que explora los sueños, las esperanzas y los arrepentimientos de los personajes clásicos de Chéjov. El texto original, escrito por Simon Stephens, adquiere una nueva dimensión gracias a la dirección de Oscar Barney Finn, quien recibió el Premio ACE de Oro en 2023. El montaje ofrece un recorrido emocional e intenso, concentrando la fuerza en la actuación de Brunetti.

Mirtha Legrand ingresó al teatro
Mirtha Legrand ingresó al teatro junto a Martín Cabrales y Héctor Vidal Rivas (Credito: Jose Tetty)

La visita de Legrand a Vanya se suma a una serie de recientes salidas teatrales. Días antes, la conductora había asistido a la obra El Secreto, interpretada por Gerardo Romano, Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari, demostrando su apoyo constante a la producción teatral argentina.

La puesta original y la destacada actuación de Brunetti consolidan a Vanya como una de las propuestas más notables de la temporada en Mar del Plata.

