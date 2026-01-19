Teleshow

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

Entre versiones de separación del actor y el tenso panorama que atraviesa la relación, la artista expuso su postura ante los hechos

A dos semanas del revuelo que generó la infidelidad de Luciano Castro con una joven en España, Griselda Siciliani expresó su postura ante los medios (Intrusos – América)

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y los rumores de separación que le siguieron no dejan de ocupar titulares y alimentar la conversación pública. Una pareja que durante años se mostró sólida y reservada, de pronto quedó expuesta ante millones tras la filtración de audios y mensajes que el actor le envió a Sarah Borrell, una joven a la que conoció durante su estadía en Madrid. El escándalo no solo sacudió el mundo del espectáculo, sino que también ubicó a Griselda en el centro de la escena, ahora rodeada de cámaras y micrófonos en cada uno de sus pasos.

En medio de este clima agitado, la protagonista de Envidiosa (Netflix) fue interceptada por los medios a la salida de una jornada de rodaje de la biopic de Moria Casán. Frente a los cronistas, Griselda fue tajante: “Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la de nadie. Entonces, entiendo que podría contestarles las preguntas a ustedes, pero quiero tomar una posición porque no es un tema que yo haya expuesto”. Sin perder la calma, agregó: “No quiero colaborar con la expansión de ese tema, así que si me disculpan… No quiero hablar”.

La insistencia de los periodistas no logró quebrar su postura. Consultada sobre las versiones de ruptura con Castro, Siciliani reafirmó: “No voy a hablar de nada y no voy a colaborar con este tema. No me gustaría aclarar nada, nunca me gustó hacerlo”. Cuando mencionaron la confirmación de la separación dada por el periodista Ale Castelo, Griselda cerró el tema con una frase categórica: “Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran, lo saben mejor que nadie. Pero, en general, no me gusta ni me molesta cuando salen a hablar porque mantengo mi posición: no hablo de mi intimidad, la de nadie ni opino”.

Luego de pasar unas semanas
Luego de pasar unas semanas a puro relax, la pareja se enfrentó a un tenso panorama en su relación (Instagram)

La conversación, por un momento, viró hacia su presente laboral. Consultada por su participación en la serie inspirada en la vida de Moria Casán, la actriz se mostró entusiasmada. “Fue hermoso. Estoy fascinada, respetuosamente ustedes no mostraron nada, pero ahí estamos en las etapas finales. Es una fiesta, una experiencia muy… No me quiero despedir todavía porque me queda una jornada para hacerlo”, adelantó, dejando entrever la intensidad del proyecto y el clima de celebración que se vive en el set.

Sobre la entrevista en el ciclo de Casán, donde confirmó la infidelidad de Castro, Griselda aclaró: “Yo no hablo de intimidades ni cosas personales, pero sí ideológicamente sobre lo que creo acerca de algunas cosas; lo hago y lo voy mechando. Eso me divierte, dije de todo con Moria, soy muy feliz con ella y estamos teniendo una relación muy hermosa”.

Al ser consultada específicamente por su opinión sobre los mensajes de Castro a Borrell, fue contundente. “Ya dije que no iba a hablar de nada”, sentenció, reafirmando su decisión de no exponerse ni alimentar la polémica.

Griselda Siciliani se refirió en el ciclo de Ángel de Brito a las versiones de separación del actor (LAM - América)

Esta postura de Griselda Siciliani no es nueva. Tal como hizo días atrás, cuando Ángel de Brito la consultó sobre los rumores, la actriz le respondió de manera directa, sin dar lugar a especulaciones. “Querido, tal vez lo dicen porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”, le escribió, mientras el periodista comentaba al aire sobre un nuevo proyecto que la habría traído de regreso a Capital Federal luego de pasar unos días junto a Castro en Mar del Plata. “Volvió por algo que no se puede contar porque está terminando lo de Moria y ahora está con una película, pero no se puede decir qué es”, agregó de Brito, dejando en claro el hermetismo que rodea la agenda de la actriz.

De este modo, Siciliani deja claro que, pese a la presión mediática y las necesidades del espectáculo, prefiere mantener su vida personal al resguardo y no hacer de su intimidad un tema de conversación pública. Su decisión de priorizar el trabajo y el afecto de su círculo más cercano se mantiene firme, incluso en medio de un escándalo que parece no tener fin. Mientras las versiones y los comentarios se multiplican, Griselda elige el silencio, la discreción y la coherencia, demostrando que, a veces, lo más valiente es no decir nada.

