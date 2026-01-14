Teleshow

Habló Griselda Siciliani en medio de los rumores de separación de Luciano Castro: “Es demasiado todo”

Ángel de Brito contó en LAM la conversación que tuvo con la actriz, luego de la aparición de la exvedette Tamara Bella y una empresaria llamada Valeria López

La actriz se refirió en el ciclo de Ángel de Brito a las versiones de separación del actor (Video: LAM/ América)

En medio de las versiones de crisis y separación sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani, surgidas luego de la aparición de varias mujeres que sugieren que el actor quiso conquistarlas y los rumores de que existirían fotos y videos íntimos, la actriz desmintió una ruptura sentimental.

Ángel de Brito reprodujo en LAM (América TV) su conversación con la protagonista de Envidiosa. “Todos dieron por muerta la pareja de Luciano Castro y Griselda Siciliani, pero tengo malas noticias porque no. Siguen”, comenzó diciendo. “Le mandé un audio, le pregunté y le dije que todos estaban diciendo que se habían separado, que te dejó de seguir... Nunca se siguieron en las redes sociales, después eso ya lo aclaró todo el mundo”, señaló.

"Es demasiado todo mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, señaló Griselda Siciliani sobre su situación con Luciano Castro (RSFotos)

Luego, el conductor leyó las frases de Griselda. “Querido, tal vez lo dicen porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”, comenzó diciendo la actriz, mientras el periodista mencionaba un proyecto por el que ella regresó a Capital Federal luego de pasar unos días con el actor en Mar del Plata. “Volvió por algo que no se puede contar porque está terminando lo de Moria y ahora está con una película, pero no se puede decir qué es”, detalló.

“Yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel. Yo arranqué ayer la previa de esta película que aún no se anunció, empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One. Así que es demasiado todo mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, afirmó la expareja de Adrián Suar, sin dejar pasar los últimos acontecimientos que ocurrieron en la polémica. “Está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora todo sigue tranqui”, concluyó la intérprete.

Valeria López, la palabra de la mujer señalada como amante de Luciano Castro: “A mí no me dijo ‘Buen día, guapa’”

En un audio con A la tarde (América TV), Valeria López le envió un mensaje a la producción del ciclo de Karina Mazzocco en donde se refirió a la versión de que había tenido un encuentro con el actor. “Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escucha. Bueno, quiero aclarar que a mí no me dijo: ‘Buen día, guapa’. Verdaderamente, vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solamente me dedico a trabajar. Soy una persona que no me meto en estas situaciones, en los medios no estoy, no tengo Instagram, no tengo fotos en ningún lado que salgan y de un perfil bajísimo, pero bajísimo. Estoy más allá de todo este tema y todo este quilombo. No sé quién filtró esta situación, de dónde vino, cómo pasó. Solamente aclaro eso. Besos y gran día para todos”.

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani (La Mañana con Moria – El Trece)

Ese audio no fue todo: Valeria también mantuvo un intercambio de mensajes en tiempo real con la conductora del ciclo mientras el programa estaba al aire. Mazzocco explicó al panel y a la audiencia: “Te cuento a vos y a todos mis compañeros que seguimos conversando con Valeria. De hecho, ahora está escribiendo. Ella está en viaje a la costa y no sabe por dónde, dice que no sabe por dónde viene todo esto: ‘Yo no busco ni plata ni fama. Mi vida es otra’”. Sin embargo, no hubo una desmentida sobre el rumor.

El mismo día, esta vez en La mañana con Moria (Eltrece), la exvedette Tamara Bella se sumó a las mujeres que habría tenido un contacto con el galán de Sos mi hombre y Valientes. “Yo lo conozco, lo saludo, pero la realidad es que no estuve con él”. Cuando le preguntaron si había recibido mensajes de parte del actor, Bella no quiso profundizar, pero dejó entrever algo: “Sí, pero algunos hombres se acercan para decirte cosas lindas, te mandan mensajes… Tengo algunos mensajitos de gente que no quiero decir mucho para no exponer. No quiero decir que Luciano mandó mensajes, pero sí quiero decir que yo nunca estaría con alguien con pareja”.

