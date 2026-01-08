Luciano Castro le confirmó a Griselda Siciliani su infidelidad con una española: “La situación es dolorosa”

En medio del revuelo por los mensajes de Luciano Castro a una joven en España, Griselda Siciliani dio a conocer su reacción al enterarse (La Mañana con Moria – El Trece)

La historia de Griselda Siciliani y Luciano Castro parecía escrita en tonos de felicidad, pero el revuelo por los rumores de infidelidad puso un freno inesperado a esa postal ideal. Pruebas, audios filtrados y hasta la palabra de la joven involucrada, una mujer de veintiocho años, sacudieron al mundo del espectáculo y dejaron en suspenso el futuro de la pareja. En ese contexto, la propia actriz decidió compartir, en primera persona, cómo vivió y procesó el estallido mediático.

La confesión llegó al ciclo de Moria Casán, La Mañana con Moria (El Trece), donde Griselda, desde Mar del Plata y en videollamada, expuso su reacción ante la noticia. Todo ocurrió mientras disfrutaba de un momento especial debido al fanatismo de Lionel Messi por su serie Envidiosa. “Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: ‘Se filtra audio de Luciano Castro’. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: ‘¿Es cierto?’. Él me dice que sí, a lo que le respondo: ‘No, boludo, esto va a ser un quilombo’”, relató con honestidad y cierta mezcla de resignación y humor.

Al profundizar sobre su reacción, Siciliani explicó la dinámica de su relación. “Hay algo de eso en lo que nosotros tenemos cierta complicidad, quién es él, lo que le pasa, su síntoma neurótico… No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico. A mí me duele profundamente, pero lo digo para que no parezca tan liviano, porque parece que a mí todo me resbala y la exposición pública no lo hace. Yo soy muy cuidadosa de eso”, comentó ante el panel del ciclo.

La propia Griselda contó que Luciano le confirmó de la infidelidad con la joven (Instagram)

La charla avanzó y Moria se refirió a la honestidad de Castro, a lo que Griselda respondió: “Él tiene como condición para estar conmigo, no mentir. Ya está, pasó”. Así, la actriz dejó en claro que la sinceridad es la base del vínculo, más allá del dolor o el impacto mediático.

Uno de los momentos más comentados fue el del audio que Castro le mandó a la joven Sarah Bowell, imitando el acento español. Griselda se refirió a ese episodio con una mezcla de humor y resignación: “No entiendo tanto cómo funciona la prensa, pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos, si me llega ese audio con ese nivel de meme, ¡me queman las manos! No sé lo que pasa, pero es genial el audio”, reconoció entre risas. Y sumó: “Yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida. Ahora no puedo parar de repetirle a Luciano: ‘Buen día, guapa’”.

Aun así, la actriz no minimizó el impacto emocional. “Toda la situación es dolorosa. Estar expuesta me pone nerviosa. Todos los periodistas de espectáculos que me conocen saben que yo trato de no estar expuesta ni hablar de mi intimidad o la de nadie. No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano”, expresó, visiblemente movilizada.

“Él tiene como condición para estar conmigo no mentir", aseguró la actriz ante la honestidad de Castro (Instagram)

Antes de esta aparición pública, su palabra ya había sido conocida por intermedio de Paula Varela en Intrusos (América), donde la panelista leyó un mensaje: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”, había explicado Griselda el miércoles por la tarde, intentando llevar calma en medio del escándalo.

Con una sinceridad que sorprendió y desarmó especulaciones, Siciliani eligió exponer sus emociones, marcar los límites de su privacidad y apostar a la honestidad como único camino para transitar el amor en tiempos de exposición total.