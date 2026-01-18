Julieta Ortega contó cómo se recuperó Palito de su problema de salud: “Muy doloroso”

La hija del cantante habló de cómo atravesó su padre el herpes zoster (La Noche de Mirtha - El Trece)

A fines del año pasado, Palito Ortega preocupó a todos cuando tuvo que suspender su agenda de shows por un problema de salud . Desde entonces, el público permaneció atento a la evolución del querido artista, a la espera de novedades sobre su recuperación. Este sábado, en una nueva edición del ciclo que encabeza Mirtha Legrand, La noche de Mirtha (El Trece), Julieta Ortega formó parte de la mesa de Mar del Plata y, con la sinceridad que la caracteriza, habló sobre el estado actual de su padre y el largo proceso de recuperación que atravesó.

“¿Tu papi cómo está?”, le preguntó Mirtha durante el programa desdeLa Feliz. Julieta no dudó en responder: “Está muy bien, por suerte. Se repuso. Fue largo el tema del herpes zóster. Tardó mucho”, explicó, revelando que el problema de salud comenzó en pleno desarrollo de una gira y que esa situación obligó a Palito a posponer varias fechas, algo que lo afectó anímicamente. “Eso lo tenía muy triste. Ahora está otra vez con los shows. Retomó”, confirmó la actriz, transmitiendo alivio y entusiasmo por el regreso de su padre a los escenarios.

Julieta también ofreció detalles sobre la afección que sufrió Palito. “La enfermedad le afectó la cara. Siempre es una mitad de la cara o del cuerpo. Y era en la mitad de la cara. Y era sobre todo muy doloroso. Dos meses lo tuvo”, relató, haciendo hincapié en la intensidad del dolor que debió soportar el cantante. “Hay que vacunarse”, advirtió, en un mensaje preventivo para el público.

El manager de Palito, Luis Méndez, había sido quien confirmó originalmente el cuadro a Teleshow. “Es verdad que Ramón suspende los shows hasta que se recupere totalmente del herpes, el cual ya no lo tiene, pero si todavía tiene mucho dolor y como lleva un tiempo prolongado inactivo tiene que recuperarse físicamente. Consideramos que hacia fin de año debería recuperarse y en enero arrancar nuevamente. No es nada grave, pero si es doloroso y además hay que cuidar su condición física”, explicó en ese momento.

Durante la charla en la mesa de Mirtha, Julieta también se refirió al estado de salud de uno de sus hermanos, Martín Ortega, quien atravesó seis meses de internación para tratar adicciones. “Muy bien, somos seis hermanos, Martín, Sebastián, yo, Emanuel, Luis y Rosario”, relató primero. Y ante la consulta puntual sobre Martín, agregó: “Está muy bien. Sigue con el tratamiento, pero por suerte está muy bien”.

En medio de la conversación, Julieta aprovechó para despejar rumores sobre supuestos enojos familiares. Mirtha le consultó: “¿Estuvieron enojados conmigo?”, a lo que la actriz respondió con firmeza: “No, Mirtha”. Y agregó un detalle curioso sobre la comunicación con Palito. “Vi que le dijiste a Guillermina Valdés, cuando vino, que le habías mandado un mensaje a mi papá para ver cómo estaba y que no te lo había contestado. Me ocupé de que alguien te mandara un audio mío donde te decía: ‘mi papá no tiene teléfono’. O sea, que habrás mandado a un teléfono muy viejo. Hace muchos años que mi papá no tiene teléfono”, explicó, entre risas.

La anécdota desató un momento de humor en la mesa, cuando Mirtha comentó: “Lo tengo doble. Dos veces Palito Ortega tengo en mi teléfono. ¿A quién le habré mandado?”. Julieta, divertida, aclaró que Evangelina Salazar, su madre, sí utiliza celular y es quien le pasa los mensajes a Palito: “Él no quiere tener teléfono”. El intercambio finalizó con palabras de afecto y un aplauso para el cantante, mientras la conductora cerraba el tema. “Nosotros queremos mucho a tu familia”, aseguró.